Mark Pocan reconocido como Campeón Nacional de la Juventud por Boys & Girls Clubs of America

Madison.- En la redacción de este medio cursa la grata noticia relacionada con la premiación y reconocimiento al Congresista Mark Pocan de Wisconsin, Estados Unidos de Norteamérica como campeón Nacional de la Juventud por Boys & Girls Clubs of America, para su publicación inmediata. Los encargados de entregar el premio fueron Missy Dugan, Vicepresidente senior de Relaciones Gubernamentales en Boys & Girls Clubs of America y Michael Johnson, presidente y director ejecutivo de Boys Girls Clubs of Dane County, en presencia de los invitados especiales Andrew Gusset, Directo, Alianza de Clubes de niños y niñas de Wisconsin, Marca Rand, Director Ejecutivo, clubes de niños y niñas de Stateline, Karen Desanto, CEO Boys & Girls Clubs de West Central Wisconsin y Satya Rhodes Conway, Alcaldesa de Madison, Wisconsin.

Mark Pocan en el podio

El porque fue premiado según press release. “ Boys & Girls Clubs of America” otorgó al Representante Mark Pocan el prestigioso premio 2023 Premio Campeón de la Juventud del Congreso, el mayor honor otorgado a un gobierno oficial. En reconocimiento al liderazgo distinguido y al compromiso extraordinario, se otorga a líderes por exhibir un servicio superior y más allá para los jóvenes del club. Pocan fue reconocido por su trabajo en casi triplicar las asignaciones a los clubes de todo el condado en 2022. Los principales líderes estatales de todo Wisconsin se reunieron en el Capitol Square para agradecer a Pocan por su servicio el Lunes, 13 de marzo.“

“Mark no solo cumplió con nuestros niños del club, sino que también nos aconsejó sobre una estrategia exitosa”, dijo Karen. DeSanto, director ejecutivo de los Boys & Girls Clubs de West Central Wisconsin. “Mark siempre está accesible, promueve clubes en toda nuestra comunidad, se reúne con nuestros niños del club y les proporciona lo que necesitan para prosperar.”

“El liderazgo del representante Pocan fue fundamental para asegurar los fondos para nuestra nueva fuerza laboral centro de desarrollo”, dijo Michael Johnson, presidente y director ejecutivo de Boys & Girls Clubs del Condado de Dane. “Esto va a tener un tremendo impacto en las futuras carreras de los niños del Condado de Dane County, y Mark hizo todo lo posible para asegurarse de que sucediera.”

Michael Johnson en el podio

Como miembro del poderoso Comité de Asignaciones de la Cámara, el congresista Pocan aconsejó a los clubes de todo el país sobre cómo navegar el proceso de solicitud, aumentando la financiación del club a nivel nacional de $26 millones en 2021 a más de $74 millones en 2022. Pocan también fue fundamental en asegurar asignaciones para adiciones en el Stateline Club en Beloit, para un gimnasio utilizado por el club jóvenes en Reedsburg, y $1.2 millones para el desarrollo de la fuerza laboral de un club que está construyendo The Boys & Girls Clubs del condado de Dane. Pocan también se reúne regularmente con los jóvenes del club y les enseñó trucos de magia a los niños durante un curso de cinco semanas

El Congresista Pocan mostró su compromiso con el futuro de nuestro país a través de su patrocinio de la Ley de Preparación de la Fuerza Laboral Juvenil (H.R. 5236 S. 3144). La legislación apoyará fuera de programas de tiempo escolar que desarrollen conocimientos, habilidades y experiencias de aprendizaje que ayudarán a los jóvenes a prepararse para la fuerza laboral del siglo XXI y aumentar su potencial económico durante toda la vida. El nuevo proyecto de ley llenará un vacío que existe en la política actual, apoyando los programas de desarrollo de habilidades en el desarrollo de la primera infancia a través de la colocación laboral.

Desde 2019, los clubes de Wisconsin atendieron a más de 144. 000 jóvenes después de la escuela y los fines de semana. más que cualquier otro estado del país por población. Hay 199 sitios en 74 ciudades, incluso en tierras nativas, centros urbanos, zonas rurales apartadas y una base militar. “Ya sea construyendo una mejor fuerza laboral, respondiendo al trauma infantil o evitando que los niños usen opiáceos, tenemos soluciones para los principales problemas de Wisconsin”, dijo Andy Gussert, director de la Alianza de Wisconsin. “Somos afortunados de tener al congresista Mark Pocan en nuestro rincón luchando por los niños.”

ACERCA DE LOS CLUBES DE NIÑOS Y NIÑAS DEL CONDADO DE DANE

Somos una organización local de desarrollo juvenil sin fines de lucro que atiende a miles de jóvenes en once lugares, incluidos ocho sitios escolares y tres sitios de clubes tradicionales. Los clubes alimentan a los niños con la inspiración para soñar y les enseñan las habilidades para lograrlo cuando son más impresionables a través de programas de calidad en cinco áreas principales: desarrollo del carácter y el liderazgo; Educación y Desarrollo Profesional; salud y habilidades para la vida; Las artes; y Deportes, Fitness y Recreación. Vea el impacto que hacemos en la vida de cada miembro del Club aquí: www.bgcdc.org