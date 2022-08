Monona Terrace celebró el 25th aniversario de su fundación

La Comunidad News Online

Orquesta -Madison All Stars (MAS)

Madison.- Monona Terrace fue abierto oficialmente hace 25 años, esto es el 18 de julio 1997, con un mandato para nuestra comunidad de servir como un catalizador para la actividad económica, un espacio de reunión comunitaria y como un lugar destinado al turismo.

Esta institución celebró 25 años con un evento comunitario gratuito el domingo 24 de julio, en lugar del sábado 23 por el mal tiempo reinante, en William T. Evjue Rooftop Gardens. Este evento contó con bandas locales y regionales, entre ellas Extra Crispy Brass Band, Orquesta-Madison All Stars, The People Brothers Band y DJ. Pain 1.

Julio Araujo

En este evento estuvo presente la Alcaldesa Satya Rhodes-Conway, acompañada por varios de sus colaboradores que, además en persona inauguró y dio la bienvenida al numeroso público que se dio cita en el Rooftop de Monona Terrace para participar de esta celebración multicultural muy concurrida por latinos y no latinos, y afroamericanos.

La atracción de la noche fue la presentación espectacular de la Orquesta-Madison All Stars, dirigido por Julio Araujo de Cali, Colombia, quien al ser entrevistado por este medio – dijo – que vive en Madison 25 años tocando localmente con otras agrupaciones musicales como el Grupo Candela, Keep Playing, que le dieron la idea de fundar la Orquesta-Madison All Star (MÁS), que fue un sueño hecho realidad.

La orquesta MÁS tiene de 12 a 13 integrantes , algunos de Colombia, otros de Puerto Rico y Ecuador, además de varios americanos, una mezcla realmente muy buena. Y tocan música salsa con sabor caribeño, que gusta mucho a la comunidad en general y a la Latina en particular.

Foto parcial de residentes colombianos en Monona Terrace y Gladys Jimenez de Bolivia

Su próxima presentación será el 16 de septiembre, de 6:00 – 12:00 pm, en Madison Union South de esta ciudad, en un evento de recaudación de fondos para una organización sin fines de lucro The Rainbow Project, Inc.

Julio se despidió enviando un saludo muy caluroso al público que apoya a la Orquesta-Madison All Stars y en especial a la comunidad colombiana y de Bolivia que masivamente estuvo presente en el evento de la celebración del 25 aniversario de Monona Terrace verano 2022.

La celebración del 25º aniversario de Monona Terrace es patrocinada por W. Jerome Frautschi y Pleasant Rowland Frautschi con el apoyo adicional de American Transmission Company, Monona Catering, Destination Madison, Findorff, Friends of Monona Terrace, Madison Gas and Electric, American Family Insurance, News 3 Now, New Glarus Brewing Company y Leinenkugel’s.