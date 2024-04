Multas en Aumento: La Importancia Vital del Cinturón de Seguridad

La Comunidad News Online

Uso del cinturón de seguridad obligatorio por Ley

Madison.- (4/15/24) Durante un período comprendido entre el 17 y el 27 de marzo, las agencias policiales de doce condados de Dane impusieron un total de cuarenta y cinco multas por infracciones relacionadas con el uso del cinturón de seguridad. Esta intensa campaña de educación y aplicación de la ley, coordinada por el Grupo de Aplicación de la Ley de la Comisión de Seguridad Vial del Condado de Dane (TSC), tuvo como objetivo primordial recordar al público los riesgos y las consecuencias de no utilizar este dispositivo de seguridad esencial.

En un esfuerzo enfocado en identificar a conductores y pasajeros que no hacían uso del cinturón de seguridad, los agentes del orden realizaron un total de 509 paradas de tráfico. Además de las infracciones por no llevar el cinturón, se emitieron 150 citaciones o advertencias por exceso de velocidad, mientras que dos individuos fueron arrestados por conducir bajo los efectos del alcohol (OWI, por sus siglas en inglés). También se emitieron otras citaciones por conducir sin licencia u otras infracciones no relacionadas.

El Teniente Matt Wagner, del Departamento de Policía de Cottage Grove y presidente del Grupo de Aplicación de la Ley TSC, declaró: “Esta campaña tiene como objetivo salvar vidas de aquellos que optan por no utilizar el cinturón de seguridad. Muchos comportamientos de los conductores ponen en riesgo a otros en la carretera, pero abrocharse el cinturón es la forma más eficaz de asegurar que los conductores permanezcan con vida en caso de un accidente. Aumenta significativamente la probabilidad de que, durante un choque, los ocupantes del vehículo permanezcan dentro del mismo, ya que ser expulsado casi siempre resulta mortal”. Además, destacó que los cinturones de seguridad también actúan como una sólida defensa contra conductores ebrios, agresivos y distraídos.

“No queremos lamentar ni una sola muerte o lesión grave que podría haberse evitado simplemente abrochándose el cinturón”, agregó el Teniente Wagner.

Para obtener más información, comuníquese con Cheryl Wittke al (608) 256-6713, Directora Ejecutiva de Comunidades Seguras de Madison – Condado de Dane.