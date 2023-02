Nueva misión y visión en el fútbol Latino

Leo es buena vibra y le pone ganas

La Comunidad News Online

Leo Mendoza fundador y administrador de la Liga Latina de Toca Madison

Leo Mendoza, es de D.F., México, con estudios de Marketing en Madison College y con experiencia en ventas. Leo logró organizar la Liga Latina de Fútbol Indoor Invierno 2023 en el recinto deportivo de TOCA MADISON ( Antes Break Away); aunque según él no fue fácil porque no tuvo los recursos necesarios y estuvo completamente solo. Pero, tuvo la suerte que gente de Toca Madison le diera la oportunidad, porque vieron que la visión que él tuvo era compatible con la de ellos. La misión de Toca es ofrecer entrenamiento para que los jugadores mejoren y sean competitivos. Leo dice que la Liga Latina tiene mucha pasión y es muy competitiva; porque tiene jugadores de alto nivel y tiene mucha “Porra” y/o hinchada que llena el recinto todos los fines de semana.

¿Su nombre completo, de donde es originario y a que se dedica en Madison?

Mi nombre es Leo Mendoza, soy originario de D. F., México, aquí en Madison administro el complejo deportivo TOCA MADISON, antes Break Away Sports, mi trabajo consiste en llevar adelante la Liga Latina Indoor de reciente apertura para los equipos de hombres, mujeres y niños de la comunidad Latina de Madison y ciudades aledañas, durante la época de invierno. Estos equipos juegan acá durante el fin de semana sábado y domingo a partir de las ocho de la mañana.

Después que se cerró el Salon Centinela pensé que era necesario crear una nueva liga en Madison, porque era muy lejos ir a jugar a Wisconsin Dells, y porque tomaba una hora de viaje aproximadamente.

La idea de crear una nueva Liga Latina nació hace 3 años, pero llegó a concretarse recién el año pasado gracias a la participación de mis socios que son los principales accionistas, empezamos con 14 equipos en este momento tenemos 24, en la última sesión tuvimos 20.En febrero cumple 1 año de su fundación esta liga.

¿Cómo y a qué edad empezaste a jugar fútbol?

Empecé a jugar fútbol cuando era niño en México y a mis 6 años mis padres me trajeron a EE.UU. En Madison cuando entre a estudiar en Elementary School, es donde realmente empecé a jugar futbol con mis compañeros del equipo Milenium.

¿A quien llevaste por última vez a un partido de fútbol?

Fui a Chicago a ver la Copa América la final Colombia contra Chile con mi papá y mi hermano. Esa fue la única oportunidad que llevé a mi familia a un partido de fútbol.

¿Te arrepientes de algo en tu vida deportiva?

De no haberme cuidado físicamente como debería haciendo educación física, para estar en forma con una dieta adecuada pero pienso remediarlo en el futuro jugando fútbol.

¿Estás seguro con la forma de juego que tienes?

Claro que sí, me siento mucho más seguro con el estilo de juego que tengo, porque he aprendido a jugar fútbol usando mis virtudes y cualidades de una gambeta, tocar la bola hacia el compañero que está en posesión de gol y/o meter gol si tengo la oportunidad.

¿Del 1 al 10 cuánto te gusta el fútbol?

A mí me gusta mucho el fútbol, entonces yo diría que 10.

¿Hasta cuándo piensas jugar futbol?

Hasta que me muera, o sea, muchos años más de aquí en adelante.

¿Jugarías otro deporte?

Si jugaba fútbol americano cuando estaba en Memorial High School

¿Cuál es el equipo favorito de la Champion?

Por supuesto Barcelona toda la vida.

Leo Mendoza con uno de muchos trofeos de campeón y su amigo

¿Cómo se llama tu primer equipo y tu último equipo de fútbol?

Fue con el equipo de Rush con el que jugué muchos años, actualmente juego en el equipo “Diablos” en el torneo de invierno de TOCA Madison.

¿Qué talla de zapatos-tenis usas?

Pues uso la talla 10 y ½ y si me corto las uñas 8 ja, ja…

¿Qué lugares has recorrido gracias al fútbol?

He ido a Minnesota, Iowa, Ohio, Florida, California, me gusto mas mi viaje a Minnesota; porque fue el torneo más grande con muchos equipos en 30 canchas, y un estadio muy grande. He visto que los equipos de estas ciudades juegan un poco diferente.

¿Has encontrado pareja gracias al fútbol?

No, ojalá hubiese encontrado y encuentre algún día.

¿Cuáles son tus mejores amigos gracias al fútbol?

Todos los compañeros que desde niño he compartido jugando fútbol, entre ellos Sammy, Sterling, Ryan, Moises, Alex, mi hermano y otros que ahora juegan en el equipo Diablos que dirijo; y que está participando en el Indoor de TOCA MADISON este año.

¿Cual es la foto más chula que tienes jugando futbol?

Una foto cuando justo estoy haciendo un corte en pleno juego. Esta foto fue tomada por mi padre.

¿Cuál es tu ritual antes, durante o al finalizar un partido?

Antes del partido acostumbro hacer calentamiento para evitar calambres en las piernas durante el juego y generalmente termino el partido sin problemas de dolores musculares.

¿Cual es tu mejor cualidad deportiva?

Sería la habilidad de usar mejor el movimiento de mi cuerpo para hacer el dribling y burlar al jugador que trata de quitarme el balón.

¿En que puedes y debes mejorar más jugando fútbol?

Puedo mejorar mi condición física comiendo menos tamales.

¿Estás satisfecho con el progreso que has tenido?

Definitivamente, sí, estoy muy orgulloso con todo el progreso que he tenido como jugador, y como persona de haber logrado mis metas aunque hay mucho camino que recorrer todavía.

¿Si te pidiera que me enseñes fútbol lo harías?

Si, lo haría con mucho gusto y lo hago también con los niños.

¿Qué número de Jersey usas y porqué?

A mi me gusta mucho el 19, porque Messi usó este número por un tiempo y no se porque lo cambió al 10.

¿Has tenido alguna lesión jugando fútbol?

Tuve dos operaciones en la rodilla, también me rompí el menisco, pero ahora me siento totalmente recuperado, aunque se siente un poco todavía.

¿Cuál fue el momento más feliz jugando fútbol?

Probablemente cuando jugué el campeonato con Diablos donde están todos mis amigos.

¿Cuál fue el momento más vergonzoso que has tenido en el fútbol?

Pienso que tuve varios momentos vergonzosos, uno sería cuando nos eliminan de un torneo y otro cuando me hacen un túnel, etc.

¿Cuál ha sido tu mejor hazaña?

Yo, creo que el hecho de haber organizado la liga Latina acá en TOCA MADISON, porque es difícil organizar, la gente a veces no entiende, no tuve los recursos estuve completamente solo, tuve la suerte que la gente de Toca me dieran la oportunidad, porque vieron la visión que tuve que era compatible con la de ellos. Ofrecen entrenamiento para que los jugadores mejoren y sean competitivos. La Liga Latina tiene mucha pasión y es muy competitiva también, tiene muchos jugadores de alto nivel aquí. Pero al fin se logró organizar la Liga Latina Indoor Invierno 2023 aquí en Toca Madison (Antes Break Away Sport).

¿Cuál es tu jugador favorito del fútbol profesional?

Messi, lo he visto cuando jugó su primer partido con Barcelona a los 18 o 19 años. Messi es una inspiración para todos los jugadores de fútbol.

Tu mensaje para la comunidad Latina.

El fútbol es un deporte, un lenguaje, un modo de vida que todos apasionadamente vivimos. Como comunidad tenemos que dar buenos ejemplos a los que nos ven jugar. Como una gran familia futbolística podemos lograr y compartir muchos momentos bonitos y disfrutar de todo lo que nos trae el fútbol en familia. Salimos juntos todos, siempre adelante.