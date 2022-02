Nuevo campus de SSM Health South Madison ahora abierto

SSM Health y Dean Medical Group han estado comprometidos con la salud y el bienestar de la comunidad de Madison durante más de 100 años. Durante los últimos 60 años, SSM Health y Dean Medical Group han brindado una atención excepcional en su ubicación de Fish Hatchery Road, justo en el corazón de Madison.

El 21 de febrero, su misión continuó con la apertura de su nueva clínica en el campus de South Madison. Ubicado en 1211 S. Fish Hatchery Road, inmediatamente al norte de la clínica actual, el edificio de cinco pisos y 180,000 pies cuadrados cuenta con más de 100 proveedores de atención primaria y especializada. Esto incluye casi 30 proveedores de atención primaria y más de 20 proveedores, cada uno de los cuales apoya los servicios de ortopedia, atención del cáncer y terapia. La clínica también incluye servicios de infusión en el lugar, laboratorio, farmacia minorista, servicios de imágenes médicas, incluida la mamografía, y una cafetería abierta al público.

A medida que los pacientes se acerquen a la entrada principal, encontrarán un dosel protector y la tecnología SnowMelt® debajo del concreto para derretir la nieve y el hielo en la entrada, haciéndolo conveniente para todos, especialmente para aquellos con problemas de movilidad. SSM Health también ofrece servicio de valet temporal a todos los pacientes y visitantes de la clínica hasta fines del verano de 2022, cuando se complete la construcción de la nueva área de estacionamiento. Los pacientes que utilizan el transporte público encontrarán una conveniente parada de autobús de Madison Metro justo afuera de la entrada peatonal en Fish Hatchery Road.

Esta nueva clínica se centró en algo más que brindar atención médica excepcional en el corazón del sur de Madison. El proyecto también incluyó un enfoque específico en la sostenibilidad, el bienestar y la diversidad y la inclusión. A lo largo del proyecto, los equipos de SSM Health y el socio de construcción Findorff se centraron en maximizar las oportunidades de reciclaje y reutilización, e incluso reutilizaron muchos de los árboles que debían quitarse para convertirlos en chapas y otros elementos de madera en el nuevo edificio.

Con la mirada puesta en el bienestar del personal y de los pacientes, el edificio está en camino de lograr la certificación WELL Building Standard® del US Green Building Council. Esta certificación de edificio WELL reconoce prácticas avanzadas de salud y bienestar y requiere que el edificio en sí cumpla con estándares elevados en torno a 10 conceptos que incluyen calidad del aire, manejo del agua, nutrición, luz, movimiento y más.

Finalmente, aunque los proyectos de construcción privados como el edificio del campus de South Madison de SSM Health no están obligados a establecer objetivos de diversidad, equidad e inclusión, SSM Health se sintió llamado a hacerse responsable de hacer del proyecto una oportunidad para todos los miembros de la comunidad. Al hacerlo, la organización de atención médica se asoció con Findorff y Urban League of Greater Madison para establecer metas específicas y medibles en torno a la diversidad de la fuerza laboral general del proyecto, así como para crear un programa único de mentores y protegidos que ayudaría a los residentes del área y a los pequeños los dueños de negocios desarrollan aún más sus habilidades y experiencia. Inicialmente, el proyecto estableció una meta de diversidad en la fuerza laboral que garantizaría que al menos el 8 % de la fuerza laboral total del proyecto fueran mujeres, personas de color, veteranos o personas con alguna discapacidad. En el apogeo de la construcción, el 21% de la fuerza laboral del proyecto pertenecía a un grupo de diversidad calificado. En el transcurso del proyecto, SSM Health y Findorff también brindaron oportunidades de protección a 11 personas o empresas diferentes.

Obtenga más información y realice un recorrido virtual por la nueva clínica en ssmhealth.com/SouthMadison.