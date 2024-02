Osiel Mujica: Un Futbolista Apasionado de Acapulco, México

La Comunidad News Online

Osiel Mujica

Osiel Mujica, del equipo La Reta, es un destacado jugador de medio campo en los equipos de la liga Latina, a pesar de su edad madura. Nacido en Acapulco, México, Osiel equilibra su vida entre su trabajo en construcción, donde se especializa en saiden y otros aspectos, y su pasión por el fútbol. Padre de dos niños, una niña y un niño, Osiel trabaja arduamente para brindarles un futuro profesional a sus hijos, mientras encuentra tiempo los fines de semana para disfrutar del deporte que tanto ama.

En verano, se coronó campeón con Chispa de Brillo (Capilla), y en la actualidad, defiende los colores de La Reta, equipo que ha logrado clasificar para definir el campeonato de invierno 2023-24.

En una charla exclusiva con La Comunidad News Online, Osiel comparte detalles íntimos sobre su vida deportiva, su amor por el fútbol y su enfoque inquebrantable hacia el juego que lo apasiona.

¿Tu nombre completo y de dónde eres originario?

R: Mi nombre es Osiel Mujica y soy nacido en Acapulco, México, trabajo en construcción especializado en saiden y otros, en juego fútbol outdoor en verano y indoor en invierno para relajarse los fines de semana.

¿Desde qué edad juegas fútbol?

R: En Acapulco jugaba fútbol con mis amigos del barrio y pienso que fue a partir de mis cinco años. Para mi el fútbol es pasión y mi entretenimiento favorito, el fútbol llevo en la sangre, porque ahora que ya estoy grande sigo jugando como en mis mejores tiempos.

¿Te arrepientes de algo en tu vida deportiva?

R: Yo no me arrepiento de nada, yo estoy aquí por mis hijos trabajo y juego fútbol porque me gusta y por diversión. Trabajo porque quiero que mis hijos sean profesionales.

¿Del uno al diez cuánto te gusta el fútbol?

R: El cien por ciento

P: ¿Hasta cuándo piensas jugar fútbol?

R: Hasta que mis piernas no puedan. Yo he jugado para diferentes club en Madison en la primera división siempre por mi experiencia y amplia trayectoria como medio campo y delantero.

P:¿ Además del fútbol cuál es tu deporte favorito?

R: además de mi deporte favorito el fútbol he practicado Volleyball y Baseball solamente

P: ¿Cuál es tu segundo deporte favorito además del fútbol?

R: Volleyball.

P: ¿Lograste encontrar pareja jugando fútbol?

R: Tengo una esposa a quien conocí en la escuela de Acapulco, México, nada que ver con el fútbol, ahora con ella tengo dos hijos una niña y un niño, pero a mi hijo no le gusta el fútbol como a mi encanta.

P: ¿Quiénes son tus mejores amigos gracias al fútbol?

R: Tengo muchos, pero puedo mencionar algunos como mi compadre Rene, Lee Rodriguez, Ibaldo Cardo y otros.

P: ¿Cuál es la foto más chula que tienes jugando fútbol?

R: Para mi las fotos más chulas son las fotos con las que he salido campeón, no tengo ninguna foto individual favorita en particular.

P:¿Cuál es tu ritual antes, durante o al finalizar un partido?

R: Mi experiencia me enseña que antes de entrar a jugar a la cancha hay que calentar los músculos del cuerpo para evitar calambres durante el juego. Pero he visto que los “chavos” sin experiencia entran a la cancha sin relajar los músculos.

P: ¿En qué puedes y debes mejorar más jugando fútbol?

R: Pienso que, yo,puedo mejorar jugando fútbol individual y colectivamente en equipo, como medio campista me gusta distribuir la pelota a los laterales y al delantero.

P: ¿Estás satisfecho con el progreso que has tenido como futbolista?

R:Sumamente satisfecho porque desde que llegué de Chicago he ganado muchos campeonatos con San José, Chivas, Capilla, La Raza, Tigres Cuernavaca, etc. Entonces yo estoy feliz con todo lo que me ha pasado con el fútbol.

P: ¿Cuál es tu puesto habitual en el campo de juego?

R: Ahora tanto en La Capilla (Chispa de Brillo) y el equipo La Reta estoy jugando en el puesto de la media para adelante, como centro delantero también o medio central. Con la Capilla hemos salido campeón y con La Reta hemos clasificado para jugar la final con Manchester.

P: ¿Tuviste alguna lesión jugando fútbol?

R: He tenido muchas lesiones, así por ejemplo, me han quebrado parte de mis tobillos, ligamentos y otros que sería largo mencionar.

P: ¿Cuál es el equipo de la Champion Liga de Europa?

R.Barcelona por supuesto porque en este equipo juega Leo Messi, el mejor del mundo.

P: ¿En México cuál es tu equipo favorito?

R: América es el equipo de mis amores.

P: ¿Cuál sería tu recomendación para los niños y los jóvenes ltinos y no latinos?

R: Mi consejo es que los “chavos” practiquen mucho fútbol en lugar de dedicarse a cosas malas. Que traten de hacer realidad sus sueños en cualquier deporte.