Para residentes de Madison que buscan asistencia para el alquiler

Juez administrando justicia de desalojo

Madison.- La información que cursa en este medio indica que en el programa Dane CORE 2.0

hubo cambios, porque este se ha expandido para cubrir costos adicionales de vivienda. Los

hogares elegibles pueden solicitar atrasos de alquiler, asistencia financiera en los siguientes

rubros:

– Servicios de vivienda vencidos (es decir, agua, gas, electricidad): teléfono y cable no incluidos

– Servicios de Internet (si se incluye con teléfono y cable, se cubrirá una parte de la factura).

– Los depósitos de garantía y los pagos de alquiler futuro pueden estar disponibles si se cumple

alguna de las siguientes condiciones.

-Tiene un aviso de desalojo o corre riesgo inmediato de desalojo.

-Su hogar es de ingresos extremadamente bajos (menos del 30% del ingreso medio del área).

-Actualmente recibe pagos de beneficios del seguro de desempleo.

-Tiene un aviso de no renovación en su hogar actual.

Obtenga ayuda para presentar su solicitud en la ciudad de Madison

Residentes de la ciudad de Madison: Llama a la Coalición de Acción Comunitaria 608-237-1255

– Lunes, miércoles y jueves: 6:30 am – 6:45 pm.

– Martes y viernes: 6:30 am – 5:00 pm.

– Español: Lunes – Viernes, 8:00 am – 5:00 pm.

· Todos los residentes con una fecha de la corte de desalojo: Comuníquese con el Centro

de recursos para inquilinos, 608-257-0006 x7

Dane CORE 2.0, es una colaboración con múltiples proveedores de servicios, City of Madison,

the Community Action Coalition of South Central Wisconsin (CAC), Meadowood Health

Partnership, FOSTER of Dane County and African Center for Community Development,

además del Condado de Dane y Urban Triage.

Los materiales de marketing, incluidos folletos y publicaciones en las redes sociales para Dane

CORE 2.0, estarán disponibles el 1 de octubre cuando el programa tenga un gran

relanzamiento para todos los residentes del condado de Dane.