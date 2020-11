Paula Aguilar Steinhorst, es sinónimo de “Querer es Poder”

Por Gladys Jiménez

Paula Aguilar Steinhorst

Paula Aguilar Steinhorst llegó a los Estados Unidos en los años 90, vivió aquí por más de 20 años y siempre tuvo en mente emigrar a este país, porque estaba enamorada de la cultura y la música estadounidense. Paula nació en Lima Perú. Lima es una ciudad de impresionante belleza natural, sus edificios son de extraordinaria arqueología, Lima es una ciudad fascinante. Paula es una profesional trabajadora, intelectual, inteligente y con mucho talento, le gusta trabajar en equipo, siempre trata de ayudarse mutuamente. Paula cree en el potencial de las personas y tiene una visión de un futuro mejor. Sus amigos MBA la describieron como una “Idealista” porque a Paula le encanta aprender y mostrar lo que ha aprendido. Paula es una persona de fe y cree en el poder de la oración, de la misma manera que recibe orientación de su familia.

¿Cuál es tu lugar de nacimiento? Lima, Perú.

¿A qué colegio o universidad fuiste? ¿Y qué título obtuviste?

Obtuve mi MBA en el 2018 de la Universidad de Madison Wisconsin (programa Executive MBA). Tengo una licenciatura en Administración de Empresas de la Universidad Cardinal Stritch y un título asociado en Operaciones Informáticas y de Sistemas de Madison College. También soy un profesional certificado en gestión de proyectos – PMP.

¿Dónde trabajas actualmente?

Trabajo en Alliant Energy Corporation. Brindamos servicios de energía en territorios de Wisconsin e Iowa. Tenemos aprox 4.000 empleados.

Descripción de tu trabajo:

Actualmente soy Gerente de Servicios en IT. Responsable de liderar el equipo de Servicio a través de la entrega de principio a fin del producto o proyectos. Define y prioriza el alcance del equipo para lograr el éxito empresarial mediante el uso de métodos ágiles para proporcionar a los clientes y empleados soluciones tecnológicas.Dirijo un grupo de profesionales de IT que brindan diferentes habilidades para ejecutar proyectos de capital. Solía ​​supervisor Gerentes De Proyectos en la Oficina de Gestión de Proyectos – PMO antes de esta nueva asignación en IT desde octubre de 2019.

¿Cómo encontraste este trabajo?

He trabajado para Alliant Energy Corporation durante más de 20 años. Solicité mi primer puesto en Alliant Energy cuando era Wisconsin Power and Light buscando un trabajo a través de los servicios de empleo me siento bendecida por las diferentes oportunidades que Alliant Energy me ha brindado. Este es mi sexto puesto en la compañía desde ser un colaborador individual y ahora en gerencia.

¿Qué hacías antes de trabajar para esta organización?

Trabajé en American Family Insurance cómo Intern en operaciones informáticas antes de encontrar mi trabajo permanente en Alliant Energy, anteriormente Wisconsin Power and Light. Trabajé para Royal Prestige HyCite Corp. mientras obtenía mi título de asociado. Y antes de Royal Prestige; trabajé en el hotel como housekeeper.

Queremos conocer tu experiencia laboral

Cómo Latina y siendo el inglés mi segundo idioma, solo sabía trabajar duro por lo que quería. Creo que todos tenemos un propósito en la vida y para todo lo que hago, para el trabajo que se me asigna, trabajo duro, siempre veo el propósito y ayudar a las personas durante todo el proceso.

¿Cómo nació en ti el espíritu de trabajo?

Creo que nunca debemos rendirnos, incluso cuando la meta o lo que quieres obtener es muy desafiante y parece tan difícil de alcanzar.

¿Cómo te llevas con tus compañeros de trabajo?

Me gusta trabajar bien en equipo. Trato a mis empleados como a mi equipo. Cuando solía ser Project Manager, solo sabía que podíamos obtener los resultados y tener un proyecto exitoso si trabajamos juntos y en equipo. La dinámica es diferente ahora que tengo personas a mi cargo. Negocio mucho y, al mismo tiempo, siempre encuentro la manera de ayudarnos unos a otros y a nuestros empleados.

¿Cuál es tu principal motivación para sobrevivir?

Para retribuir y cumplir un propósito. Creo en el potencial de las personas y tengo la visión de un futuro mejor. Mis amigos de mi MBA me describieron como un “idealista”. Me encanta aprender y mostrar a los demás lo que he aprendido. Me siento muy honrado cuando otros me pidieron que fuera su mentor.

Cuando necesita orientación o consejo, ¿dónde lo encuentra?

Soy una persona de fe y creo en el poder de la oración. Recibo orientación de mi familia, mi madre y mis hermanas. Siempre quieren lo mejor para mí y pueden decirme incluso cuando estoy haciendo algo mal. A lo largo de mi carrera, he tenido la suerte de haber conocido a personas y profesionales increíbles que me han dado grandes lecciones de vida y me han dado un empuje a seguir adelante.

¿Cuál es tu misión?

En ayudar a los demás y hacer que mi trabajo sea significativo. He servido para la Junta Directiva de la YWCA de Madison por más de 5 años cuya misión es eliminar el racismo y empoderar a las mujeres. Fui presidenta para esta organización en el año 2018-2019. Fui ejecutiva prestado por Alliant Energy en 2018 para United Way del condado de Dane. Soy la presidenta de nuestra red multicultural en Alliant Energy. Servir a nuestra comunidad tanto como pueda, me da alegría. En el trabajo, también creo en el poder del talento individual y el enfoque en permitir que mi equipo mejore y encuentren su potencial para hacer más.

¿Cuál es tu visión?

Mi visión es que todos tenemos talento y podemos hacer más si lo maximizamos.

¿Cuál es su contacto más directo con la comunidad latina?

He podido participar en actividades con Centro Hispano, la Asociación Profesional Latina. Pude brindar capacitación en Gestión de Proyectos en el Día de Desarrollo Profesional del año 2019. Yo era parte de la Cámara Latina cuando era parte de un negocio de traducción. Y por supuesto, contenta de tener muchos amigos Latinos.

¿Qué oportunidades tienen los latinos para ser parte de la organización?

Si te refieres a ser parte de Alliant Energy; hay oportunidades en el campo técnico – IT. O Finanzas, Contabilidad, Recursos Humanos, Marketing y Auditorías. Además, a nivel físico, existen trabajos como Técnicos de Línea y Capataz que son trabajos bien remunerados.

Estamos en tiempos muy difíciles porque la pandemia ha cambiado nuestras vidas de manera muy drástica; puede ser que alguien haya creado el Virus Corona o el contagio venga de algún animal.

¿Por favor sus comentarios?

Sí, nuestras vidas han cambiado drásticamente. Solo sé que el virus comenzó en China. Y se movió con bastante rapidez por todo el mundo. También sé que algunos países han hecho un mejor trabajo para contener la propagación del virus. Aunque en este país, muchas personas se esforzaron mucho por contener y seguir las pautas y autoridades de los CDC, creo que el mundo no está listo para detenerse por completo como es necesario para seguir trabajando o viviendo

¿Cuál es su mensaje para la comunidad latina?

Sé que estamos viviendo tiempos sin precedentes y este es el momento en que necesitamos ayudarnos unos a otros más que nunca. Necesitamos animarnos unos a otros y tratar de ver lo bueno en las personas. Tenga fe de que vendrán tiempos mejores y que hay un todopoderoso que está en control. La educación y el aprendizaje de una habilidad será lo mejor que puede hacer usted por usted y su familia. La educación puede darte alas para llegar alto. ¡No te rindas y sueña en grande! Gracias por la oportunidad de compartir un poco de mi…