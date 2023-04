Presentación del libro “Soñando en Español”por Sara Alvarado

Una historia de amor imprevisto en Puerto Vallarta

Por Rafael Viscarra.

Carlos y Sara Alvarado, Gladys J. Viscarra, Ananda Mirilli y Rafael Viscarra

Madison.- Sara Alvarado, una escritora y empresaria, acaba de presentar su memoria personal titulada “Soñando en Español” una historia de amor imprevisto en Puerto Vallarta, en un evento social bailable organizada por la misma autora del libro Sara y su familia, que se realizó en The Brink Lounge the East Washington de esta ciudad.

Segun su perfil, Sara es una mujer blanca, originaria de Madison, vive en esta Capital, es judia, ella esta casada con un hombre mexicano de nombre Carlos Alvarado,Copropietaria/Presidente de Alvarado Real Estate Group en Madison, Wisconsin

En este evento Sara, tuvo la oportunidad de compartir con su familia, amigos e invitados especiales, el éxito de la venta de su libro que relata su vida personal, con bridis del sueño hecho realidad, porque todos tenemos un sueño, una meta que cumplir en el corto tiempo que nos toca vivir. Ademas del brindis hubo música, baile y alegría de vivir la vida despidiendo el invierno y dando la bienvenida a la primavera y al verano, fue algo inolvidable para Sara y su familia.

Aquí se transcriben algunos comentarios: “Soñar en Españo”l es lo amargo, dulce y amargo de la complejidad de la vida escrito con amor, honestidad y gracia. Una historia real de una mujer que se embarca en una aventura para sanar su alma y salvar su vida. Ella enfrenta desafíos, incertidumbre, amor y, sobre todo, una experiencia de aprendizaje con inquietantes verdades. Pero al final, ¡siempre las verdades! Porque la honestidad del escritor es la mejor herramienta para crear conciencia sobre los problemas que enfrentamos como sociedad “.Marisol González, escritora, poeta, narradora de Moth GrandSLAM, maestra, artista, crítica de libros, cineasta y empresaria mexicana (Marisol de Rojas.)”

“Dreaming in Spanish”: Una maravilla de libro, Sara nos lleva a un viaje épico en múltiples partes, en múltiples tierras, en múltiples capas. Pero en el fondo, no se equivoquen, esta es una historia de amor. Es una historia de amor joven, de amar a los extraños, de amar el lugar, de amar a las madres, de amar el espíritu, de amar a los bebés, de amarnos a nosotros mismos y de aprender a reconocer los errores cometidos y las oportunidades para mejorar. Si bien tal vez se hizo de manera imperfecta, Sara cometió sus errores con un amor exquisito y extraordinario.” -Madi Murphy, co-founder of the Cosmic Revolution and Cosmic Rx.”