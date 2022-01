Primer trasplante de un corazón de cerdo a un humano….

David pensará dos veces antes de disfrutar unas “CARNITAS”

En una primicia médica, los médicos trasplantaron un corazón de cerdo a un paciente en un último esfuerzo por salvarle la vida y un hospital de Maryland dijo el lunes que está bien tres días después de la cirugía altamente experimental.

Si bien es demasiado pronto para saber si la operación realmente funcionará, marca un paso en la búsqueda de décadas para algún día utilizar órganos de animales para trasplantes que salven vidas. Los médicos del Centro Médico de la Universidad de Maryland dicen que el trasplante demostró que un corazón de un animal modificado genéticamente puede funcionar en el cuerpo humano sin un rechazo inmediato.

El paciente, David Bennett, una persona de mantenimiento de Maryland de 57 años, sabía que no había garantía de que el experimento funcionara, pero se estaba muriendo, no era elegible para un trasplante de corazón humano y no tenía otra opción, dijo su hijo al personal médico de la University of Maryland Medical Center

“Era morir o hacer este trasplante. Quiero vivir. Sé que es un tiro en la oscuridad, pero es mi última opción”, dijo Bennett un día antes de la cirugía, según un comunicado proporcionado por la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland.

El lunes, Bennett respiraba por sí mismo mientras aún estaba conectado a una máquina de circulación extracorpórea para ayudar a su nuevo corazón. Las próximas semanas serán críticas a medida que Bennett se recupere de la cirugía y los médicos controlen cuidadosamente cómo le está yendo a su corazón.