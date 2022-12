Radiothon de Catholic Multicultural Center logra su meta de recaudar $20 mil

La Comunidad News Online

Sarah Begin, Lilliam Post, Laura Green, Coni Mota, Carmel Capati, Steve Maurice; en el fondo Armando Olivares, Colleen Sheehy, Jimmy Morrissey, Antonio Quintanilla y otros.



Madison.- (12/09/2022) Catholic Multicultural Center (CMC), también conocido como Centro Guadalupe, realizó su evento 11th. Anual Radiothon con la finalidad de recaudar fondos para llevar adelante los servicios de ayuda a la gente que más necesita. Seguir manteniendo abierto el Centro depende de las donaciones generosas de nuestra comunidad en general y de sus instituciones en particular.

La nina Itzayana Montes Adame demostrando su talento de danza mexicana

Este año el evento fue denominado “Celebremos Juntos, la Esperanza”, porque CMC infunde en las personas la esperanza de lograr sus metas proveyéndoles, clases de inglés como segundo idioma, despensa de alimentos, comida caliente todos los dias y gratis, búsqueda de empleos, servicios legales de inmigración, FUNNE (Familias Unidas con Niños con Necesidades Especiales), un grupo de apoyo en el idioma español, dirigida por Lillian Post.

Danza Azteca México

Despues de dos años de llevar a cabo el Radiothon en forma virtual por la pandemia, con la colaboración de la Radio La Movida Madison que dirige Luis Montoto, al presente lo hicieron en forma personal en el interior del edificio de CMC, ubicado en la Zona Sur de esta ciudad. En horas de la tarde a la 1.00pm se celebró una misa en la capilla del mismo Centro Guadalupano y estuvo a cargo del Obispo Donald Hying de la Diocesis de Madison.

Eric de los Santos y su Marimba

Despues de la misa en el salón principal del edificio, se desarrolló un programa de entretenimiento con música de Marimba a cargo del maestro Eric de los Santos, música de cuerda a cargo de Jorge Quintanilla, cerrando el evento con broche de oro el Ballet Folklorico de Carlos y Sonia Avila, que presentaron la danza Azteca y danzas de diferentes estados de México.

En el intermedio del programa de entretenimiento los asistentes tuvieron la oportunidad de saborear los deliciosos platillos mexicanos, como ser tamales, champurrado, refrescos y agua, donada por diferentestiendas y restaurantes de esta ciudad.

Lily Martin, Audry Gerow y Carmel Capati

La directora del Comité que organizó este evento fue Laura Green, Coordinadora de Comunicación y Subsidio de CMC, dijo que el evento fue un éxito, porque hasta este momento de la entrevista, se logró recaudar $20.000 Dólares. También agradeció a la Radio La Movida que dirige los esposos Montoto, a la voluntaria que cocinó los tamales Carmel Capati, a la tienda Santa Maria de Madison que donó los alimentos para preparar la comida y a las voluntarias americanas Lily y Audry y varios latinas y latinos. Haciendo extensiva este agradecimiento a los patrocinadores máximos: All of Us, KEE Architecture, Cleen Trax Maintenance, Ueda Photography, Godfrey & Khan, SC, Hawks Quindel, S.C., First Weber Foundation, Madison Gas Electric, SSM Health. Patrocinadores mayores: Montes Tydrich Insurance Agency, Krantz Electric Inc., Kavanaugh Restaurant Supply. Patrocinadores de la comunidad: Econoprint, Lotfi Legal, Taquería El Jalapeño, J&, K Security Solutions, Quartz, Catholic Financial Life Chapter 88, Alvarado Real Estate Group y Catholic Charities of Madison