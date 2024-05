Rechazo del Senado al Proyecto de Ley Bipartidista sobre Inmigración Genera Controversia

La Comunidad News Online



Foto cortesía de la Opinión

Madison.- Según informes de la prensa nacional, los senadores rechazaron por segunda vez el proyecto de ley bipartidista sobre inmigración y seguridad fronteriza en la sesión del Congreso Federal de este último jueves. La votación fue de 43 a 50. La propuesta, negociada por el republicano James Lankford, el demócrata Chris Murphy y la independiente Kyrsten Sinema, necesitaba al menos 60 votos para su aprobación.

“La gente quiere que hagamos las cosas. La gente quiere que nos unamos. Y cuando escuchan que la única razón por la que los republicanos se echaron atrás en este proyecto de ley no es que no fuera lo suficientemente fuerte, sino que Donald Trump dijo que quería caos en la frontera, eso no les gusta”, expresó uno de los defensores del proyecto.

Kyrsten Sinema criticó a los republicanos por darle la espalda al proyecto de ley, pero también responsabilizó a los demócratas por no haberse esforzado lo suficiente para lograr un acuerdo. “Hoy, el Senado está demostrando lo que muchos estadounidenses ya piensan sobre el Congreso: que los senadores vienen aquí para juegos políticos, no para obtener resultados”, declaró en un comunicado.

El presidente Joe Biden, tras enterarse del fracaso de la votación, arremetió contra los republicanos: “A los republicanos del Congreso no les importa asegurar la frontera o arreglar el fallido sistema de inmigración de Estados Unidos. Si lo hicieran, habrían votado por la aplicación de la ley fronteriza más estricta de la historia”, manifestó.

El proyecto de ley incluía permisos de trabajo para familias indocumentadas de larga data en EE.UU., quienes pagan impuestos y no tienen antecedentes penales. Ante este panorama, el presidente Biden podría recurrir a sus facultades ejecutivas para otorgar permisos de trabajo a personas que han vivido en el país durante más de diez, quince, veinte o más años.