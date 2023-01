Renee Moe, ha sido nombrada Ejecutiva del año 2023 por la Revista In Business!

La Comunidad News Online

Renee Moe, Ejecutiva de United Way of Dane County

Madison.- Rene Moe. Presidente y directora de United Way Of Dane County, ha sido nombrada Ejecutiva del Año 2023 por la Revista In Business Madison, por su trabajo de haber logrado unir a nuestra comunidad para resolver los problemas más difíciles desde 2015. Ha dirigido esta organización durante disturbios políticos sin precedentes y una pandemia mundial. Su filosofía de escuchar a la comunidad para conocer sus necesidades ha provocado cambios en los sistemas dentro de la organización para servir mejor a las familias en todo el condado de Dane. La comunidad en general está agradecida de tenerla como su líder y espera que siga trabajando con ese mismo ímpetu y entusiasmo durante su mandato.

La misión de United Way es unir a la comunidad para crear resultados medibles que cambien vidas. Eso se logra mediante la movilización del poder solidario de la comunidad a través de donaciones, defensa y voluntariado para apoyar a las organizaciones sin fines de lucro, individuos y familias locales. United Way prioriza la primera infancia, la educación, la estabilidad financiera, la vivienda y la salud como los componentes básicos del bienestar familiar y una economía y una comunidad próspera.