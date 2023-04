“Renuncié a una vida violenta, cogí un tráiler y le di otro rumbo a mi hogar”: Miriam Morales

Lo que no te rompe, te hace más fuerte

Miriam Morales, es la primera mujer latina en obtener una licencia de conducir comercial para conducir tráiler en el Condado de Dane y decidió contarle, en exclusiva, a La Comunidad News su historia de vida.

Su propósito es que aquellas mujeres latinas víctimas de violencia doméstica o cualquier tipo de abuso, conozcan su historia, sepan que no son las únicas, las invita a denunciar, a no dejarse llevar por la presión de una sociedad machista y a salir adelante solas, “nuestros hijos nos merecen libres, felices e independientes. Somos su ejemplo y no merecen cargar con errores de adultos”, afirma.

Miriam a lado de la inspiración de su vida Foto cortesía de Miriam Morales

Con el miedo de quebrantar las tradiciones culturales y familiares, Morales se sometió a vejámenes y abusos por parte del que, en ese entonces, era su compañero sentimental. Guardaba silencio y aceptaba maltratos psicológicos y físicos pensando en que el matrimonio era para toda la vida.

Esta mujer de alma mexicana, pensaba que al tomar la decisión de dejarlo le quedaría mal a su familia y no se sentía capaz de enfrentar a una sociedad que la señalaría por dejar a su marido, renunciar a una vida que construyó durante diez años y desistir a lo que un día juró frente al altar.

“Estaba en modo supervivencia. Tenía miedo, pero necesitaba hacer algunos cambios en mi vida. Era como un llamado de atención y una parte de mí era consciente de que tenía que actuar porque nadie iba a venir a tomar decisiones para salvarme” narra entre sollozos.

Insiste que le daba pavor enfrentarse a la vida real “saber que no iba a tener un respaldo, alguien en quien apoyarme financiera e incluso emocionalmente”. No obstante, hubo una fuerza más grande que la alentó a tomar la decisión de salir adelante y dejar esa vida tortuosa atrás: su hijo.

Esta es su historia:

La Comunidad News (LCN): ¿Qué hacías antes de obtener tu licencia de conducir comercial?

Miriam Morales: Era una estudiante de Odontología, iba a la escuela y trabajaba como asistente dental. También trabajaba en un almacén y cuidaba a mi hijo.

LCN: ¿Una mamá?

Sí. Una madre a tiempo completo. Entonces, cuando comencé mi clase de CDL, mi hijo tenía alrededor de cuatro años en ese momento.

Miriam en un camión volvo de alto tonelaje Foto cortesía de LAWD

LCN: Entonces, ¿fue desafiante?

Fue desafiante. Fue sin parar, pero yo era más joven. Era mi rutina, estaba acostumbrada. Estaba sembrando para recoger los frutos que empiezo a ver hoy en día.

LCN: Estás trabajando en un consultorio dental y dices: “creo que quiero ser una trailera” ¿Cómo surgió la idea?, ¿Qué acontecimiento te impulsó a embarcarte?

En realidad, vamos a ver. Tuve [pausa]… fue un asunto personal que simplemente sucedió en mi vida cuando me di cuenta que estaba sola. Me dije: tengo a mi hijo, tengo responsabilidades. Y en cuanto a la carrera, el cambio fue codicioso.

Me dieron de baja del consultorio dental y todavía trabajaba los fines de semana en el almacén, pero necesitaba algo más. Y también había una larga lista de espera para la carrera que quería.

LCN: Entonces, ¿la carrera específicamente dental?, ¿Los cinco años de espera?

Sí. Fue una lista de espera de cinco años… Solo estaba tomando clases generales mientras esperaba para ingresar al programa, pero era una lista de espera de cinco años y pensé: ‘no tengo cinco años para esperar’. Cinco años para ingresar a un programa y luego cinco años para graduarte. Yo estaba como: no, mi hijo será un adolescente para entonces. Necesito algo inmediato.

LCN: ¿En qué momento pensaste que podrías aplicar a una CDL?

Cuando vi todo el panorama sobre la carrera dental, empecé a buscar otros horizontes. La otra opción era encaminarme por el tema gerencial, pero no me convencía totalmente.

Mi familia tenía un negocio de helados cuando yo era más joven, yo ayudaba en la microempresa moviendo camiones grandes. En su momento, pensé que eso era una infancia normal. Desconocía que había adquirido un conocimiento a muy temprana edad y que eso contribuiría a ser lo que hoy soy.

Soy una de hermanas y tengo seis hermanos. Mis hermanos junto a mi papá tienen el permiso de conducir grandes vehículos, siempre hemos estado inmersos en esa vida y me gusta. Me pregunté ¿por qué no formar parte de ese equipo?.

Con su uniforme de trabajo y unas gafas bien chidas Foto cortesía de Miriam Morales

LCN: ¿Recorren largas distancias?

No. En realidad, están aquí en el área.

LCN: ¿Qué te dijeron? ¿Te recibieron en el club o te tildaron de loca?

El punto es que soy una persona que no dice mucho. No les había contado que estaba en clases hasta que me gradué. De hecho, tomé el examen y cuando obtuve mi licencia, fue cuando les conté.

LCN: ¿Qué te dijeron cuando les contaste?

Estaban sorprendidos. Se alegraron mucho por mí.

LCN: Entonces, ¿la razón de este cambio fue una decisión monetaria?

Antes de que todo esto sucediera, estaba casada. Fue un gran sacrificio para mí y mi hijo. No solo para mí porque mi hijo caminó todo este camino conmigo. Literalmente.

Y esa fue… esa siempre ha sido la gran lucha. El proceso de la lucha que realmente nunca había dejado salir. No le había dicho nada a nadie. Simplemente era más superficial. Prefería decirle a la gente que era un gran sacrificio monetario, pero, hay mucho más de trasfondo. Hubo un camino de espinas que hirieron e hicieron mucho daño. Gracias a mi hijo, lentamente voy sanando y sigo saliendo adelante. Me siento orgullosa de lo que somos hoy en día.

LCN: ¿Qué tuviste que superar?

El mayor desafío fue cuando estaba con mi ex esposo, estaba en una situación de violencia doméstica en mi hogar. Ese fue mi mayor reto: salir de eso y superar esa mentalidad. Ya sabes, de solo… durante tanto tiempo estuve en eso y, como dije, ¿por qué aguanté eso? Ese fue mi mayor desafío. Para pasar mi propia mentalidad. Mis propias creencias. Cosas como que el matrimonio es para siempre. Derrumbar estereotipos, señalamientos, comentarios, habladurías, chismes. Y el miedo de ser madre soltera. Creo que esos fueron los retos más difíciles.

LCN: ¿Quieres contarnos por lo que has tenido que pasar para que otras mujeres como tú no vivan lo que viviste?

Cuando cambié todo. Cuando supe que tenía que hacer un cambio, estaba en modo de supervivencia. Decidí salir y sacar a mi hijo de una relación abusiva.

Tenía miedo de las cosas y ahí fue cuando supe que no podía continuar con eso. Y necesitaba encontrar un mejor camino, en el estudio y con esta licencia vi una luz de esperanza y una puerta de oportunidad. Así fue, renuncié a una vida violenta, cogí un tráiler y le di un nuevo rumbo a mi hogar. Ya sabes, un mejor futuro para nosotros.

Me di cuenta de que mi hijo cada vez se hacía más grande y estaba creciendo en un hogar lleno de golpes, miedos, amenazas, malas palabras y temores. Estaba viendo cosas que no debería tener. Y, obviamente, sé que es mi responsabilidad… ya sabes, protegerlo.

Miriam con su mentor e instructor Louie y en la cabina del camión la senadora Tammy Baldwin. Evento donde se donó un camión para La Academia Latina de choferes. Foto cortesía de LAWD

LCN: ¿Con quién hablas de estos temas?

Como dije, no hablo de eso. Solo digo: oh sí, sólo necesito un cambio de carrera. Pasó el Covid. Esto y aquello. Pero esa era la razón principal. Mi hijo estaba creciendo. Necesitaba salir y hacer cambios trascendentales.

LCN: ¿Dónde hay dudas?

Sí, sentí que necesitaba probarlo. No me puse ninguna duda, especialmente cuando escuché en la Academia Latina y qué tipo de programa tenían y qué ayudaron a hacer, yo estaba como: ¿por qué no?, puedo hacer eso.

LCN: La familia es una cosa, pero, ¿le consultaste a alguien más? ¿eres tu propio mentor?

Antes de que ocurriera todo este llamado de atención, sabía que nadie vendría a salvarme. He ido a la universidad, he tenido mentores, consejeros a nivel universitario, personas de mi iglesia, mi pastor; esa gente ha influido mucho en mi vida.

Creo que siempre se puede aprender algo de cualquier persona. Sentí que todas estas personas que han influido en mi vida han participado en mi formación y me han ayudado a crecer para convertirme en mi propio mentor.

Cuando me incorporé al programa, Margarita, Baltazar y Louie, que es entrenador en la carretera del Condado de Dane fueron mis mentores, él todavía lo es.

LCN: Cuando suceden episodios difíciles en la vida casi no nos escuchamos a nosotros mismos, ¿eso de dónde viene?, eso tiene que ser una inmersión muy, profunda. Cuéntanos un poco al respecto ¿cómo fue el proceso?

Miriam inspirando a la audiencia en el Open House de LAWD Foto cortesía de LAWD

Solo las luchas por las que he pasado. Lo que he aguantado. Sabía que solo era yo. Hundirte o nadar. Fue solo sobre mí y eso… todo lo que he aprendido, he tratado de aplicarlo. Recuérdalo. Practícalo.

Podía escuchar y decir en el fondo de mi mente, repitiéndolo. Clichés: lo que no te rompe, te hace más fuerte. Ya sabes, cosas como esa, que aprendes e intentas aplicarlas y lo que sea que me mantenga en marcha.

LCN: ¿Cuál fue la primera barrera o reto fuerte que tuviste que superar este desafío?

Creo que solo mi propia vida. Los trabajos que tenía. La responsabilidad. Eso fue un desafío y agregar más a mi plato mientras hacía esto porque puedo poner todos mis huevos en un plato. Tenía que seguir haciendo lo que estaba haciendo mientras buscaba otra oportunidad.

LCN: Dentro de ese desafío, ¿estabas solo o con alguien que te ayudaba a superarlo? ¿Cómo fue el proceso de superación?

Tuve el apoyo de mi hermana pequeña. Ella ha estado conmigo desde el primer día y ella es la que me ayuda con mi hijo si no tengo guardería. Algunas veces me ayuda un amigo. Sin embargo, estaba sola. Honestamente, todo fue por mi cuenta.

LCN: ¿Cuál fue tu mayor temor o aprensión durante esta aventura?

Creo que fue la duda. Diría que sería saber que no tenía un respaldo, alguien en quien apoyarme. Como dije, estuve casado durante diez años. Por lo tanto, no tener un apoyo financiero o incluso emocional.

Miriam realizando mantenimiento a una maquinaria pesada del Condado de Dane Foto cortesía de Miriam Morales

LCN: ¿Cómo te ayudó en eso tu cambio de carrera?

Tener éxito en este programa y hacer lo que me propuse hacer, mi objetivo, definitivamente era hacer que esos problemas se fueran, parecieran pequeños, donde tenía mayores oportunidades y otras responsabilidades.

LCN: A lo largo de estos desafíos, ¿cómo manejó todo su hijo?

Uf, mi hijo [risas]. Él es fuerte. Ha sido sólo un estímulo. Ambos hemos caminado este viaje. Mientras yo estaba en clase, él estaba a mi lado hablando por teléfono o dibujando. Estaría pendiente de él. En las clases de Latino Academy, hay guardería, entonces yo simplemente iba, echaba un vistazo y seguía en la clase.

Entonces, él ha estado conmigo. Es un tipo pequeño y fuerte y estoy muy agradecido por él y ha sido mi roca y Dios, por supuesto.

LCN: ¿Cuál ha sido tu mayor y más fuerte sacrificio que has experimentado durante este viaje tanto física como mentalmente?

Vamos a ver. Creo que todo lo anterior, fue físico y mentalmente agotador. Estaba comenzando de cero. Tuve el lujo de tener coches, ir de un lugar a otro sin preocuparme por el tanque de gasolina. Llevaba una vida buena.

De un momento a otro todo cambió. Pasamos de carro a esperar el autobús en el paradero o a caminar largos trayectos bajo climas inclementes.

Pero, echar un vistazo atrás, ver todo el proceso y mirar dónde estamos hoy, emociona. Hubo muchos sacrificios, muchas cosas pequeñas que ambos hicimos. Una mochila en un brazo y mi hijo en el otro. No soy la única que ha pasado por eso y veo a muchas otras que lo hacen. Estoy agradecida porque toda esta lucha es la que me ha edificado.

LCN: Durante esos tiempos difíciles, ¿qué te mantuvo adelante y motivado hacia tu meta?

Lo que me mantuvo en marcha fue un futuro mejor para mí, para mi hijo, para la estabilidad, para la estabilidad financiera. La casa. El coche. Las cosas por las que quieres trabajar. No quieres sentarte: ‘oh, desearía tener esto’. Ojalá pudiera hacer esto.

Acabo de llevar a mi hijo a Disneylandia en Navidad. Nunca habíamos ido. Para mí eso fue: ‘wow, hice eso. He podido ir a una aventura con él. Hacemos lo que podemos. Cualquier cosa divertida. Acampar, ir de excursión o lo que sea.

Graduación de La Academia Latina Foto cortesía de LAWD

Y tuve la oportunidad. Estoy sola y he podido hacerlo sola. Entonces, podría alentar a otras mujeres que podrían estar en una situación como la mía. Hay programas por ahí que pueden ayudarte si trabajas para ello.

Todos decimos que, si trabajas por ello, si lo escuchas tanto, puedes hacerlo. Esa era otra cosa de mi vida. Bueno, puedes hacerlo mejor. Puedes hacerlo. Sí, sé que puedo, pero para ir de un punto a otro, ahí es cuando sale tu verdadero yo.

LCN: ¿Cómo te preparaste para tu examen final? ¿Cuál fue el proceso? ¿Qué tipo de examen era?

Para mi CDL, tomé clases, leí. Además, tuve formación en conducción. Recorrí los bloques. Tuve capacitación sobre el vehículo de principio a fin. Exámenes con el probador DOT. Parece un proceso fácil, pero tomó mucho estudio y repetición. Sabía algunas cosas sobre autos, pero no a fondo y de ahí vino el estudio y las preguntas.

LCN: ¿Cómo te sentiste cuando aprobaste el examen final?

Ay dios mío. Feliz. Orgullosa. [risas]. Era un paso más cerca de donde quería estar. Donde me veo. Ser capaz de cuidar de mi hijo y de mí.

LCN: después de aprobarlo, ¿cómo cambiaron las cosas?

Obtuve mi pasantía en el condado de Dane. Abrió más oportunidades. Conocí a mucha más gente. Gente que ni siquiera conocía animándome y diciendo: ‘Sé quién eres’. Eso me llena de orgullo, poder cambiar el estereotipo.

LCN: ¿Puedes explicar un poco más sobre cómo cambiar el estereotipo?

Soy la primera mujer latina en graduarse de este programa CDL y en el Departamento de Carreteras del Condado de Dane. Fue sorprendente para todos. Quiero decir, no todos. No gente que me conoce, pero gente como: ‘oh, aquí viene una chica’.

Y trabajando entre todos los hombres que tienen años de experiencia que han trabajado con diferentes equipos. [risas].

LCN:¿Cómo fue el proceso estando en el programa y siendo la única latina allí?

Estaba orgullosa de eso. Era un poco, a veces, intimidante. No sabía todo ni mucho. No tuve la experiencia, definitivamente. Pero, simplemente sabía que esto me iba a ayudar con lo que quería apuntar.

LCN: ¿Cómo te empoderaste al ser desafiada por esa intimidación de parte de los hombres y ser la única latina allí?

Seguí diciendo: sigue adelante. No hubo magia. No hay opción para eso. Era solo una mentalidad de seguir mostrando todos los días.

LCN: A lo largo de todo este recorrido del programa, ¿cuáles fueron las lecciones buenas y malas que aprendiste como persona y ahora como conductor?

Estrenando su CDL nada menos que en un tractor John Deer Foto cortesía de LAWD

En vida que significó. Persistencia. Consistencia. Trabajo duro. Esas son lecciones que aprendí y saber que vale la pena luchar

Malas lecciones. Creo que todo esto, bueno o malo, me ha moldeado hasta donde estoy y hacia donde quería llegar. Lo tomo como algo bueno y probablemente en ese momento no fue una buena lección.

LCN: Durante ese viaje, ¿hubo personas que intentaban derribarte y decían que no podías hacerlo o algo así?

Sabes, desafortunadamente todavía hay personas que no son tan acogedoras. Especialmente, una mujer en el trabajo de un hombre. Algunos no están tan abiertos a ello. Son de mente cerrada. Pero, creo, otros han cambiado su perspectiva al mirar. Ahora no soy la única. Hay otras mujeres que también han estado en el programa, y ​​creo que poco a poco vamos ganando terreno

LCN: A lo largo de este proceso, ¿cuál es una lección de vida que has aprendido? ¿Qué puedes enseñar a otras personas sobre esto?

Que es factible. Si quieres hacerlo, se necesita mucho esfuerzo de una sola persona. Ya sabes, mucho sacrificio y mentalidad. Tienes que tener muchas ganas de trabajar para ello y pasar por lo que sea, y eso es lo que me pasó a mí. Tenía tantos obstáculos en ese momento, que cuando iba a obtener mi CDL, era solo mi separación. Todo el salir de ese ambiente con mi hijo. A partir de cero.

Miriam rompiendo barreras junto a Joe Parisi director ejecutivo del Condado de Dane y la senadora demócrata Tammy Baldwin Foto cortesía de LAWD

LCN: ¿Cuál es tu trabajo ahora mismo? ¿Qué estás haciendo? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son tus responsabilidades?

Ahora soy un trabajador calificado en el Departamento de Carreteras del Condado de Dane. Mi responsabilidad es el mantenimiento de la carretera. Hay dos temporadas que dicen en el trabajo: temporada de construcción, que es ahora y temporada de invierno. Entonces es nuestra responsabilidad. Estamos de guardia para emergencias o lo que sea necesario en la carretera. En la interestatal o Beltline. Incluso las carreteras del condado. Todo en el área del condado de Dane.

LCN: ¿Cuál es su mensaje para la comunidad latina sobre el logro de una meta y sus sueños?

Sí se puede. [risas]. No. Tan cliché, pero es verdad. No sé. Eso es lo primero que me vino a la mente. Se puede si quieres lograrlo. Nosotros decimos: en este país se puede.

Bueno, la mayoría de la gente dice: “tú naciste aquí. Lo tienes fácil. Bueno, no. Hubo muchas otras luchas por las que tuve que pasar que probablemente ni siquiera sabrías y es solo…sí se puede echándole ganas.

RECURSO Latino Academy Workforce Development: Si usted está interesado o interesada en adquirir más información de cómo obtener una CDL, diríjase a la Comunidad Latina de Desarrollo de la Fuerza Laboral o ingrese al siguiente link: Academia Latina, acá encontrará todos los requisitos para acceder a un programa como estos.

RECURSO PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA: Si usted requiere orientación o ayuda porque está sufriendo de abusos por parte de su pareja sentimental. UNIDOS atiende estos casos de violencia doméstica y agresión sexual en DANE. Acá puede encontrar más información al respecto: https://www.facebook.com/UNIDOSWisconsin