Rep. Adriano Espaillat: “Queremos la reforma migratoria y queremos ahora”

Madison.- De acuerdo con la narrativa de la prensa nacional, en el transcurso de la primera semana de febrero, activistas Angelica Salas de CHIRLA, Jesus Garcia (Chuy) de Illinois, secundado por el Rep. Adriano Espaillat de New York, apoyados por los representantes demócratas Luo Correa (California), Jerrold Nadler; lanzaron un plan de acción para lograr que el Congreso avance con un proyecto de ley que proteja a inmigrantes indocumentados. Los defensores consideran que la Ley del Registro es la mejor opción.

Los activistas quieren que en el nuevo proyecto legislativo se incluya una modificación a la Ley de Registro, lo cual permitiría fijar una nueva fecha para que inmigrantes indocumentados puedan solicitar Green Card.

La Ley del Registro proporciona un camino hacia la residencia permanente para millones de Dreamers, beneficiarios de TPS y trabajadores esenciales. En realidad parte del plan consiste en (Revivir la agenda – Build Back Better) (BBB – Reconstruir Mejor.) Tanto los legisladores como las organizaciones civiles refuerzan su campaña para lograr ese objetivo.

En la conferencia de prensa vía Zoom, el Rep. Adriano Espaillat de New York, sostuvo que la recuperación del país no será posible, al menos que los inmigrantes sean incluidos en este paquete.“Queremos la reforma migratoria y queremos ahora.” Entonces, las dos siguientes semanas son críticas, hay que llamar a los senadores.

La Coalición para Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), firm Action, American Friends Service Committee, CPD Action, Nakasec Action Fund, Make the Road, National Domestic Workers Alliance, Nyic y la coalición We are Home se reunieron para crear una campaña de 2 semanas para presionar a los congresistas demócratas.