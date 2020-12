Republicanos piden la renuncia de la presidenta de la Comisión Electoral

Por Rafael Viscarra

Ann Jacobs

Madison.- (12/2/20) Miembros republicanos de la Comisión Electoral de Wisconsin pidieron la dimisión de, Ann Jacobs, presidenta de la comisión por su aprobación oficial de la victoria del presidente electo Joe Biden en el estado.

La presidenta de la Comisión Electoral, Ann Jacobs, aprobó los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 de Wisconsin y el recuento el lunes por la tarde, lo que hizo posible que el gobernador Tony Evers certifique la victoria y autorice la lista estatal de 10 electores presidenciales demócratas.

La Comisión de Elecciones está compuesta por tres designados demócratas y tres designados republicanos. El puesto de presidente rota cada dos años entre un republicano y un demócrata.

El comisionado republicano Dean Knudson, dijo que Jacobs violó la ley estatal al no incluir a los otros cinco comisionados en la aprobación final de la elección presidencial el lunes.

“La Comisión nunca ha votado sobre la determinación final., el presidente de la Comisión siempre ha firmado la determinación y los certificados de elección, como se describe en la ley estatal”, dijo Meagan Wolfe, administradora de la Comisión de Elecciones en una declaración el lunes.

El comisionado Mark Thomsen, señaló que siguió ese proceso cuando fue presidente de la comisión en noviembre de 2016, luego de la victoria del presidente Donald Trump en Wisconsin. Thomsen dijo que entonces no hubo objeciones al proceso.

Jacobs: “Nosotros procederemos como lo hemos hecho en todas las demás elecciones”, dijo.

Los miembros de la campaña del presidente Trum presentaron una demanda el martes ante la Corte Suprema del estado para anular la victoria de Biden en Wisconsin. La demanda no cita fraude, pero argumenta que los funcionarios electorales no siguieron las leyes estatales al emitir boletas de voto ausente. Que la presidente de la Comisión rompió la ley estatal al aprobar los resultados de las elecciones al no incluir a los otros cinco comisionados en la aprobación final de la elección presidencial y, por consiguiente, piden su renuncia por haber aprobado la certificación a favor del candidato Biden.