Reunión Anual de Red de Apoyo Latino del Condado de Dane

La Comunidad News Online

Asistentes al evento de LaSup en CMC

Madison.- La Red de Apoyo Latino del Condado de Dane, acaba de realizar su reunión anual de despedida del año viejo y la bienvenida del año nuevo, con la participación de representantes de instituciones privadas, públicas y sin fines de lucro, el miércoles 21 de diciembre, de horas 9:00 a 11:00am, en el salón de conferencias de Catholic Multicultural Center (antes centro Guadalupe), ubicado en 1862 Belt Street de la zona sur de esta ciudad.

La reunión estuvo dirigida por Fabiola Hamdan, de Immigration Affairs of Dane County, misma que contó con la presencia de personeros de diferentes instituciones como ser Centro Hispano, UNIDOS, Latino Health Council, Latino Academy, Latino Chamber of Commerce, Latino Children and Families Council, Wisconsin Department Revenue, Madison College, Madison Gas Electric Co., Catholic Multicultural Center, entre otras.

Cada representante de estas instituciones y otras informaron a la audiencia sobre los alcances de sus programas que ofrecen a la comunidad, en particular a la comunidad inmigrante Latina. Pero esta información queda entre los asistentes a la reunión y no es difundida afuera por ningún medio.

Por consiguiente, el editor del periódico La Comunidad News, antes en papel y ahora Online Digital de alcance global, se brindo ser el portavoz de LaSup en el futuro mediante la publicación de sus avisos en este medio en el idioma Español.

Los asistentes a este evento compartieron tamales y champurrado caliente para contrarrestar en parte el crudo invierno que este año llegó a Madison. Y, las palabras de despedida estuvieron a cargo de Fabiola deseando a todos ¡Felices fiestas de Navidad y un Prospero Año Nuevo! La próxima reunión presencial será convocada para enero de 2023.