Reyes Magos Traen Alegría al Centro Hispano con Regalos para Niños

La Comunidad News Online

Los Reyes Magos: Marcos, Felipe, Stefano Lord y los niños en Centro Hispano

Madison.- Como parte de la celebración anual de la festividad de los Reyes Magos y la Epifanía en el mes de diciembre, el Centro Hispano del Condado de Dane ha llevado a cabo su destacado evento de los “Reyes Magos”. Este evento generó gran expectación entre las familias latinas de nuestra comunidad, no solo de la capital, sino también de las ciudades circundantes que llenaron las instalaciones del Centro. Actualmente bajo la dirección de Karen M. Coller, el personal y los voluntarios del Centro hicieron posible este evento.

Crmen, Marco, Stav y Mark Ramirez

El pasado sábado 20 de enero, el Centro abrió sus puertas al público de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. para distribuir juguetes y libros a niños de ambos sexos, en conmemoración del tradicional evento de la Epifanía conocido como los “Tres Reyes Magos”. Los niños y sus familias disfrutaron de chocolate caliente y la tradicional “Rosca de Reyes”.

El evento contó con la presencia de residentes de Centro y Sudamérica, quienes se unieron a los Reyes Magos para celebrar la festividad, que tiene lugar dos semanas después de la Natividad, es decir, después del nacimiento del Niño Jesús en la Navidad, según la religión católica apostólica y romana.

Angel, Juan Pablo, Genesis Avila

Es importante destacar que los juguetes fueron donados por United Way of Dane County, Toys for Tots of Dane y Jefferson County. Asimismo, los libros fueron donados por Madison Reading Project, Inc., con el objetivo de fomentar la lectura entre los niños.

Carmen y Marco Ramírez, oriundos de México y padres de dos niños, Mark y Stav Ramírez, expresaron que la festividad de los Reyes Magos es una tradición católica cristiana heredada de sus ancestros en México. Quieren que sus hijos, nacidos aquí en Madison, conozcan su cultura y tradiciones.