Rompiendo Barreras en la Salud Pública: La Inspiradora Historia de Lily Lema, Especialista en Intervención de Enfermedades e Intérprete Médica

De Lima, Perú, a Madison: el viaje de Lily hacia el servicio comunitario.

La salud pública es un pilar fundamental para el bienestar de cualquier comunidad, pero en muchas regiones del mundo sigue siendo un reto garantizar acceso equitativo a la atención médica. Como dijo una vez la reconocida activista en salud pública Helen Keller: “Solos podemos hacer poco, pero juntos podemos hacer mucho”. Este espíritu de colaboración y servicio define el camino de Lily, una apasionada profesional de la salud pública que ha dedicado su vida a educar, asistir y empoderar a la comunidad LatinX en Madison. Su historia es un testimonio de resiliencia, determinación y amor por el servicio.

Lily Lema

Un Comienzo con Propósito

Lily nació en Lima, Perú, una ciudad vibrante con una rica historia y grandes contrastes sociales. Crecer en un país con desafíos en el acceso a la salud le permitió desarrollar una perspectiva única sobre las inequidades médicas. “Perú, como muchos países, enfrenta desafíos en la atención médica, especialmente en las zonas rurales. Ver estas dificultades de primera mano me llevó a buscar soluciones basadas en la comunidad”, comparte Lily.

Su camino profesional, sin embargo, no comenzó en la salud pública. Inicialmente, estudió Fotografía en Madison College, un arte que aún es su pasión y su escape creativo. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que su verdadera vocación era ayudar a las personas. “La fotografía me llena el alma, pero ayudar a las personas me da propósito”, explica. Con una fuerte convicción de querer marcar la diferencia, decidió embarcarse en un camino en el sector de la salud.

Un Llamado a la Acción

Lily Lema en su trabajo de portavoz y los medios de difusión locales como La Radio La Movida

La transición de Lily hacia la salud pública comenzó con un deseo genuino de servir a la comunidad LatinX. “Sabía que quería trabajar con la comunidad cuando empecé trabajando en UW Hospital and Clinics como asistente de enfermera, luego en la Clínica Access como Especialista de Recursos Comunitarios, pero sentía que podía hacer más”. En 2019, empezó su carrera en el Departamento de Salud Pública como Especialista en Intervención de Enfermedades de Transmisión Sexual y encontró su verdadera pasión: la educación y prevención de enfermedades de transmisión sexual (ETS). “Me di cuenta de que hablar sobre sexo y salud sexual sigue siendo un tabú en muchas comunidades. Mi trabajo es normalizar estas conversaciones y asegurarme de que la gente tenga la información correcta”.

Ahora trabajo como Especialista en Divulgación de los Servicios de la Clínica de Salud Sexual (Outreach Specialist). En esta nueva posición, me ha acercado mucho a la comunidad Latina, promoviendo los servicios que ofrecemos en la clínica de salud sexual. También trabajo como intérprete médica, ayudando a las enfermeras y pacientes a comunicarse, cerrando la brecha de comunicación y ayudando a los pacientes a entender la importancia de la salud sexual.

Más Allá de la Salud Pública

Fuera del trabajo, Lily encuentra alegría en la gastronomía y la música. “Disfruto cocinar diferentes tipos de platillos, ya sean peruanos, uruguayos, mexicanos, americanos o de cualquier otro país, para mi familia y amigos. Me encanta jugar con diferentes ingredientes y sabores. La comida peruana es una de mis favoritas, pero más el Chifa peruano, que es una fusión de ingredientes chinos con sazón peruana. La comida peruana es maravillosa, llena de amor, y me transporta a mi infancia”. También es una apasionada del baile y la música, y su gusto varía según su estado de ánimo. “A veces necesito algo relajante, otras veces algo que me llene de energía”.

Inspiración y Futuro

Lily Lema

Para Lily, su trabajo es más que un empleo; es una misión. “Quiero seguir luchando por la equidad en la salud. Mi sueño es ver una comunidad donde todos tengan acceso a la educación y los recursos que necesitan para vivir sanamente”. Su historia es un recordatorio de que el cambio comienza con aquellos que están dispuestos a hacer la diferencia, un paso a la vez.

Lily nos deja con una frase que refleja su compromiso con la salud pública: “El conocimiento es poder. Cuando educamos, empoderamos. Y cuando empoderamos, transformamos vidas”.