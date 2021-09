Se realizó con éxito el primer festival de Arte Latino en Madison

La Comunidad News Online

Natalia Armacanqui y Mónica Cliff

Madison.- A iniciativa de un colectivo o grupo de artistas latinos de Madison se realizó con mucho éxito el primer festival de Arte Latino en Madison, el 28 de agosto en los predios de la Iglesia Metodista Sherman Avenue de la Zona Norte, en el que participaron artistas latinos que se dedican a esta actividad creativa, entre los cuales tenemos a Mónica Cliff que presentó un taller de títeres, Zeus Corona con su exposición de fotos artísticamente trabajados, Angélica Contreras que facilitó un taller de alebrijes o la creación de criaturas míticas hechas a mano con papel de colores brillantes; Araceli Esparza, poeta conocida en nuestro ambiente, Natalia Armacanqui artista bailarina de fama internacional, Verónica Figueroa, artista en Art Therapy y otros más.

Richard Hildner Armacanqui y la Orquesta Latina

Fue notoria la ausencia en este festival del connotado artista guatemalteco Richie Morales, experto en arte y pintura que radica también en Madison.

CultivArte tiene por finalidad planear y brindar acceso a las artes mientras cultiva tanto las relaciones profesionales como las oportunidades de colaboración entre el diverso panorama artístico entre los latinos del medio oeste. Es una organización sin fines de lucro

Angélica Contreras facilitando un taller de alebrijes

Pero la pregunta es: ¿que es el arte y quien es el artista?, ¿en qué consiste el arte y a que se dedica el artista? Bueno la respuesta a ambas cuestiones es simple de acuerdo con la definición de los especialistas y entendidos en la materia.

El arte es comprendido generalmente como cualquier actividad o producto realizado con una finalidad estética y también comunicativa, mediante la cual se expresan ideas, emociones y, en general, una visión del mundo, a través de diversos recursos, como plásticos, lingüísticos, sonoros, corporales y mixtos. El arte es un componente de la cultura, reflejando en su concepción de las bases económica y social, y la transmisión de ideas y valores, inherentes a cualquier cultura humana a lo largo del espacio y el tiempo.

Zeus Corona con su exposición de fotos

El artista es la persona que practica alguna de las bellas artes: música, pintura, escultura, arquitectura, danza, poesía. En otros términos el artista es una persona que tiene cualidades o disposición para dedicarse a alguna de las bellas artes. El artista nace no se hace. El artista es soñador, imaginativo, creativo y mucho más.

El Legado by Rocio

Durante la edad media en la época del renacimiento surgieron muchos artistas que hicieron historia con sus famosas obras de arte, música, literatura, entre ellos tenemos a Leonardo da Vinci, con famosa obra “La Última Cena”, Miguel Ángel, con su famosa obra “Capilla Sixtina” y “David”. Entre otros famosos tenemos a: Diego Velásquez, Cervantes, Picasso, Mozart, Beethoven, genios de la pintura, literatura y música.

Artesania de Ecuador, Sud America

En esta narrativa sobre el festival de Arte se incluye la entrevista a dos de las organizadoras:

“Este es un evento que tiene por finalidad resaltar el arte y los artistas que tenemos en Madison de una manera cultural. Las que organizamos empezamos a planear desde enero esta actividad del verano 2021. Muchas de nosotras nos conocíamos, pero queríamos resaltar el talento artístico que hay en Madison, sobre todo el talento artísticos de los latinos que son muchos en esta capital.” Explicó Mónica Cliff, co-organizadora del evento. “Los que hemos organizado el festival somos :Monica Cliff, Natalia Armacanqui, Zeus Corona, Angelica Contreras, Araceli Esparza, y Veronica Figueroa”. Concluyo Mónica.

Expositoria Latina de Artesania

“Soy una más del grupo que organizó este evento cultural. Nos conectamos durante la pandemia por Zoom ya que hubo mucho aislamiento entre los artistas en Madison. Entonces creamos este evento para dar una plataforma de renacimiento a los artistas como ser poetas, fotógrafos, artesanos, pintores, bailarines y otros. Yo soy bailarina de profesión, pero también enseño clases de baile. Esperamos que esto sea una iniciativa que dure y un espacio seguro e inclusivo de la diversidad de todos los que se dedican al arte. Somos un arco iris de diversidad los artistas latinos.” “El grupo de artistas trabajó muy duro para vender y ganar un porcentaje de los boletos, para que toda la comunidad pueda disfrutar de este evento en forma gratuita.” Sostuvo Natalia Armacanqui, co-autora del evento.

“El arte es trabajo, pero toma horas y horas de dedicación y práctica. Entonces con este festival queremos romper ese hábito de que no se le reconoce al artista como debe ser financieramente. Debemos ser muy estrictos en pagar al artista lo que pide y lo que merece. Durante la pandemia para los artistas fue una época muy dura, por ejemplo, los pintores no podían hacer sus exhibiciones de sus cuadros y ganar dinero, lo propio ocurrió con otros artistas.” “Yo estoy muy orgullosa de ser artista y como tal nunca me falta la creatividad, entonces con mis colegas encontramos nuevas formas como este festival de arte y cultura, y enseñamos por internet nuestro trabajo artístico.” Dijo Natalia al concluir la entrevista.

Para aprender mas de esta organización esta es la página https://www.cultivartecolectivo.com