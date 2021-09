Shiva Bidar nombrada Dean Asociada de School of Medicine and Public Health UW-Madison

Por Rafael Viscarra

Shiva Bidar-Sielaff

Madison.- A través de magazín News and Events de School of Medicine and Public Health de UW-Madison, acabamos de recibir la grata noticia que Shiva Bidar-Sielaff, ha sido nombrada Dean Asociada para la Transformación de la diversidad y la equidad de la UW School de Medicina y Salud Pública.

Precisamente queremos compartir esta noticia con la comunidad Latina que habla el idioma Español de Madison, Wisconsin; porque Shiva Bidar-Sielaff, trabaja en forma muy estrecha con la comunidad Latina y las minorías en su condición de profesional bilingüe. Su filosofía y misión como líder social y político es el bienestar de los más necesitados de nuestra sociedad. En este aspecto su lucha fue por la igualdad social sin discriminación racial en diversos campos de nuestro diario vivir. Prueba de ello fue y es miembro activo del Centro Hispano de Dane County y del Consejo Latino de Salud del Condado de Dane y otras entidades.

Según la información que tenemos Shiva Bidar, nació en Irán, se mudó a España cuando tenía nueve años. Sus experiencias como inmigrante fueron formativas, fomentando su compromiso de defender incansablemente la equidad. Bidar-Sielaff completó su licenciatura en Ecole d´Interprètes Internationaux en Mons, Bélgica, seguida de una Maestría en Estudios de Política Internacional en el Instituto de Estudios Internacionales de Monterey en California.

En 1997, se unió a UW Health para establecer el programa de servicios de interpretación médica, que ahora es reconocido como un modelo nacional. Se convirtió en directora de asociaciones comunitarias de UW Health y luego en directora de diversidad de UW Health. En 2020, su puesto fue elevado a vicepresidente.

Bidar-Sielaff se desempeñó como exalder en el Consejo Común de la Ciudad de Madison y es miembro actual del Consejo de Equidad en Salud del Gobernador, presidente del Consejo de Salud Latino del Condado de Dane y miembro del comité ejecutivo de la Red de Apoyo Latino del Condado de Dane. . Sus muchos elogios incluyen haber sido nombrada Mujer de Color Destacada de Madison UW-Madison en 2019-20.

A partir del 11 de octubre de 2021, se hará cargo de una Oficina de Transformación de Diversidad y Equidad multifuncional para la escuela que se integrará con la Oficina de Diversidad, Equidad e Inclusión de UW Health existente. La unidad prestará servicios al personal, el cuerpo docente y los estudiantes de toda la escuela y trabajará en estrecha colaboración con el Dr. Jason Stephenson y la Oficina de Asuntos Multiculturales, que continuará supervisando los programas de diversidad, equidad e inclusión para los estudiantes de profesiones de la salud.

A los latinos nos alegra mucho este nombramiento y a Shiva también de acuerdo a la expresión de su propia declaración: “Estoy encantado de trabajar en asociación con colegas de la escuela en esta capacidad ampliada a medida que avanzamos en nuestra visión de personas saludables y comunidades saludables”, dijo Bidar-Sielaff. “A medida que educamos a la próxima generación de profesionales y científicos de las ciencias de la salud, realizamos investigaciones innovadoras que tienen el potencial de transformar vidas y servir a pacientes y poblaciones, estamos en una posición única para abordar la equidad en la salud y el impacto del racismo en la salud”.

Por su parte, Roberto N. Golden MD, decano de la Facultad de Medicina y Salud Pública de la Universidad de Washington, también está contento con esta designación, lo cual se nota en su declaración que a la letra, dice: “Shiva dirigirá nuestros esfuerzos coordinados para infundir los imperativos vitales de equidad, diversidad, inclusión y antirracismo en todas nuestras misiones”. “Bajo su liderazgo, aplicaremos nuestro profundo compromiso de promover la equidad y la diversidad a nivel individual, organizacional y comunitario”.