Shorewood Hills busca un jefe de policía salario entre $90,000 y $103,000

La ciudad de Shorewood Hills, Wisconsin, está buscando un jefe de policía con una combinación única de liderazgo y habilidades de supervisión, conocimiento profesional y un estilo de gestión progresivo para brindar un liderazgo innovador al Departamento de Policía de Shorewood Hills. El Departamento de Policía de Shorewood Hills es una agencia de servicio completo a tiempo completo que consta de siete agentes de policía a tiempo completo y diez a tiempo parcial, incluidos el jefe, el teniente, el sargento y el investigador.

a Hispanic police officer smiling next to her unit.

La Ciudad de Shorewood Hills busca un jefe de policía

El pueblo de Shorewood Hills, Wisconsin, está buscando un jefe de policía con una combinación única de liderazgo y habilidades de supervisión, conocimiento profesional y un estilo de gestión progresivo para brindar un liderazgo innovador al Departamento de Policía de Shorewood Hills. El Departamento de Policía de Shorewood Hills es una agencia de servicio completo a tiempo completo que consta de siete agentes de policía a tiempo completo y diez a tiempo parcial, incluidos el jefe, el teniente, el sargento y el investigador.

El pueblo de Shorewood Hills está rodeado por la ciudad de Madison en el condado de Dane y está ubicado a lo largo de la orilla del lago Mendota, adyacente al lado oeste del campus de la Universidad de Wisconsin-Madison. La estimación de población más actual es 2,363. The Village está creciendo rápidamente debido a la construcción de varios complejos de apartamentos de unidades múltiples. Es un municipio de servicio completo con la Policía, Obras Públicas, Servicios de Agua y Alcantarillado y Administración proporcionada por la Villa. Shorewood Hills tiene contratos con la ciudad de Madison para servicios médicos de emergencia y contra incendios. Shorewood Hills se enorgullece de brindar un alto nivel de servicio personalizado y eficiente, y es una comunidad donde la participación de los residentes en los asuntos comunitarios es muy importante.

Ethnic American police officer with copy space.

Shorewood Hills tiene una gran cantidad de negocios, la mayoría ubicados a lo largo de University Avenue. Hay una escuela primaria pública, que recibe estudiantes no solo de Village, sino también de las instalaciones de UW-Madison Family Housing. The Village también tiene una piscina comunitaria, canchas de tenis, centro comunitario, puerto deportivo, pista de patinaje sobre hielo y Blackhawk Country Club. Los residentes provienen de todo el mundo, lo que crea una comunidad única y diversa.

El jefe de policía debe ser capaz de proporcionar un liderazgo y un profesionalismo sólidos. Él o ella debe estar abierto a recibir aportes y ser capaz de comunicarse bien con los funcionarios electos, el personal del Departamento y de la Aldea y el público. Los deberes y responsabilidades, así como las calificaciones requeridas y deseadas se enumeran en la descripción de trabajo adjunta. El candidato ideal deberá ser completamente bilingue.

Female business trainee with long dark hair isolated on white background for cut out

El paquete de compensación para el jefe de policía incluye un salario de contratación que oscila entre $90,000 y $103,000, dependiendo de la educación, la experiencia y las calificaciones. El Jefe también recibirá un atractivo paquete de beneficios que incluye seguro médico, participación en el Sistema de Jubilación de Wisconsin, seguro de vida e invalidez, vacaciones pagadas y feriados.

Para postularse, puede descargar la Descripción del puesto de jefe de policía y el paquete de solicitud, completarlo y enviarlo en copia impresa y electrónica a: Karla Endres, Village Clerk, Village of Shorewood Hills, 810 Shorewood Blvd., Madison, WI 53705. kendres@shorewood-hills.org

El paquete de solicitud completo debe incluir una carta de presentación, un formulario de solicitud DJ-LE-330, un currículum vitae y un cuestionario previo a la entrevista y cinco referencias profesionales. No se considerarán las solicitudes incompletas. La fecha límite para la recepción de solicitudes es el 25 de junio de 2021 a las 16:00 horas.

COMPROMISO CON LA EQUIDAD Y LA INCLUSIÓN Como empleador, Village of Shorewood Hills se esfuerza por proporcionar un entorno de trabajo donde se valore la diversidad y las diferentes opiniones, se fomente la creatividad, se fomenta el aprendizaje y la mejora continuos, se fomente el trabajo en equipo y la comunicación abierta / honesta, y las reuniones Las necesidades del cliente a través de un servicio de calidad es un objetivo compartido. The Village espera que todos los empleados trabajen con otros que son culturalmente diferentes a ellos mismos de manera significativa, relevante y productiva. Se anima especialmente a postularse a los solicitantes de poblaciones tradicionalmente no representadas, incluidas mujeres y minorías raciales y étnicas.