The Generous Home está generando $1.2 millones para organizaciones sin fines de lucro locales

Madison, Wis. – Al asociarse con más de 40 empresas locales, Veridian Homes ha generado $1.2 millones en donaciones para 15 organizaciones sin fines de lucro del área. “The Generous Home” es un nuevo programa desarrollado por Veridian Homes. El objetivo del programa era construir una casa, venderla y luego donar todas las ganancias de su venta a organizaciones sin fines de lucro locales. Ese objetivo se cumplió rápidamente.

Veridian Homes pidió a los socios comerciales que participaran en este programa donando todo el material y la mano de obra que pudieran. Más de 40 comercios locales dieron un paso al frente y acordaron donar un estimado de $275,000 para la casa. Veridian Homes se encargó del resto, contribuyendo con los costos de la tierra, las tarifas de gestión del proyecto y luego cubriendo los costos de construcción impagos. Antes incluso de figurar en la MLS, Veridian Homes recibió y aceptó una oferta de mercado justa de $1.2 millones.

Esto significa que $ 1.2 millones se donarán directamente a las siguientes organizaciones sin fines de lucro: American Family Children’s Hospital, Badger Prairie Needs Network, The Beacon, Boys & Girls Clubs of Dane County, Cystic Fibrosis Foundation, Domestic Abuse Intervention Services (DAIS), Habitat For Humanity del condado de Dane, Hope House, Porchlight, The River Food Pantry, Second Harvest Food Bank del sur de Wisconsin y organizaciones hiperlocales sin fines de lucro de Waunakee (es decir, Waunakee Food Pantry, Waunakee Neighborhood Connection, Waunakee Chamber of Commerce y Waunafest).

Los Boys & Girls Clubs del condado de Dane ya tienen planes para su parte de la donación, que se destinará a su Centro de capacitación en oficios calificados, que ofrece a los adultos jóvenes acceso a carreras en oficios calificados. “Estamos entusiasmados con la venta rápida de The Generous Home porque nuestra parte de la donación se destinará directamente a nuestro próximo Centro de capacitación de oficios calificados”, dijo Michael Johnson, MBA, presidente y director ejecutivo de Boys & Girls Clubs del condado de Dane. “Este centro creará un cambio generacional dentro de las familias y promoverá la equidad en el condado de Dane al brindar carreras en oficios especializados. Agradecemos a Veridian Homes por su apoyo a este programa que cambia vidas ”.

‘The Generous Home’ aparece en el Desfile de Casas 2021 de la Madison Area Builders Association, que se lleva a cabo del 18 al 27 de junio de 2021. La casa está ubicada en el vecindario de Westbridge, en 807 Walter Run, Waunakee, WI 53597.

“The Generous Home ha sido uno de los favoritos en el Desfile de Hogares de este año; sin embargo, su mayor impacto es lo que está haciendo por las organizaciones de nuestra comunidad ”, dijo Chad Lawler, Director Ejecutivo de la Asociación de Constructores del Área de Madison. “Los fondos donados al Boys & Girls Club, y su Centro de Capacitación en Oficios Calificados, contribuirán en gran medida a ayudar a la próxima generación de niños a encontrar oportunidades profesionales a través de la universidad o los oficios calificados. Verdaderamente un regalo que seguirá dando “.

Veridian Homes no es ajeno a retribuir a las comunidades en las que sirve. En 2005, se fundó la Veridian Homes Foundation y, desde sus inicios, la Fundación ha donado más de $1 millón a grupos locales sin fines de lucro. Sin embargo, esta gran donación, en un momento dado, no tiene precedentes.

“Este es un esfuerzo increíble del que ser parte”, dijo Matt Cudney, presidente de la Fundación Veridian y vicepresidente de Operaciones-Milwaukee en Veridian Homes. “Estamos muy honrados por la generosidad de nuestros socios comerciales que han donado la mayoría, si no todos, sus materiales y mano de obra para ayudarnos a construir esta casa”.

Más de 40 empresas locales han contribuido a la construcción de The Generous Home. Algunas de esas empresas incluyen Dave Jones, Inc., Floor360, First Choice Drywall, Inc., Hottmann Construction, LYCON, Inc., Pharo Heating and Cooling, Temperature Systems, Inc. (TSI), Spahn Excavating, B&B Laminates, Inc ., The Bruce Company, Madison Lighting, TS Masonry, Inc., Electric 1, Zander Solutions y City Wide Insulation of Madison, Inc. Puede encontrar una lista completa de todos los oficios contribuyentes en www.TheGenerousHome.com.

“¡Estamos muy orgullosos de ser parte del proyecto The Generous Home de Veridian!” dijo Holly Kellesvig, vicepresidente ejecutivo y director de operaciones de Dave Jones, Inc. “Como socio comercial de Veridian desde hace mucho tiempo, esta fue una excelente oportunidad para fomentar uno de nuestros valores fundamentales de retribución. También nos gustaría agradecer a Able Distributing, Kohler, Ferguson y Hellenbrand Water Center por su apoyo en este proyecto”.

Acerca de Veridian Homes. Veridian Homes es un constructor de viviendas del sur de Wisconsin galardonado y reconocido a nivel nacional. En 2016, Veridian Homes recibió el ‘Premio Nacional de Calidad de Vivienda de Oro’ de la revista Professional Builder por tercera vez, más que cualquier otro constructor en la nación. Para obtener más información, visite www.VeridianHomes.com.