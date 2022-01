Tienes diabetes, sobrepeso ó presión alta? El Covid puede ser mortal..haste la prueba hoy mismo!

¿Existen ciertos riesgos asociados con la vacuna del COVID-19?

Como cualquier otra vacuna, pueden haber efectos secundarios. La mayoría son leves e incluyen dolor en el brazo en el lugar de la inyección, dolor de cabeza, fiebre y fatiga. Pero generalmente son transitorios y pasan después de uno o dos días.

Un efecto secundario más serio pero muy raro, es lo que se llama una reacción anafiláctica, que es una reacción alérgica muy severa. Hasta ahora, el dato que tenemos es que han habido approximadamente 11 casos de anafilaxia por millón de dosis.

Muchas personas piensan que el hecho de que la vacuna se desarrolló de forma rápida significa que se han saltado algunos protocolos de seguridad. ¿Qué garantía pueden darles los doctores y las entidades de salud a estas personas de que se han seguido todos los protocolos de seguridad?

Aunque las vacunas se han desarrollado muy rápido, las vacunas para COVID-19 que fueron autorizadas por la Administración de Drogas y Alimentos pasaron por todos los pasos, requisitos y estándares de seguridad como cualquier otra vacuna. Ningún paso fué salteado. Todo lo contrario, podemos agradecer la colaboración mundial, el apoyo económico y los estudios preliminares por acelerar el proceso de desarrollo y autorización de las vacunas.

¿Como sabemos si las vacunas no van a tener efectos secundarios en uno, dos o diez años?

En todas las vacunas, no solamente las vacunas para el COVID-19, la mayoría de los efectos secundarios se ven dentro de las seis semanas después de la vacunación. En los estudios clínicos que se han hecho, y también en las millones de personas que se han vacunado, no se ha visto un mayor riesgo de efectos secundarios hasta el momento. Pero los expertos continuan monitoreando los efectos secundarios.

¿Por qué es importante vacunarse lo antes posible?

Cuando nos llegue el turno, es importante enlistarnos para recibir la vacuna lo más pronto posible, porque eso acortaría el período que nos llevaría para llegar a lo que se llama “inmunidad de rebaño” o “inmunidad colectiva.” Cuando más personas estén inmunizadas, cuando más personas estén protegidas contra del virus, menos tiempo nos llevaría terminar con esta pandemia.

¿Qué porcentaje de la población debe vacunarse para alcanzar inmunidad colectiva?

El porcentaje que se maneja ahora es 75%-80% de las personas a nivel mundial tendrían que estar inmunizadas.

¿Las mujeres que están embarazadas o amamantando deben ponerse la vacuna?

En cuanto al embarazo y lactancia, no hay datos definitivos. Los estudios incluyeron un porcentaje muy pequeño de personas embarazadas o lactando, y no se han demostrado mayores efectos secundarios. Los expertos creen que el riesgo de tener COVID-19 es mayor que al de vacunarse.

¿Puede la vacuna puede causar infertilidad?

No hay evidencia de que la vacuna cause infertilidad.

¿Deben ponerse la vacuna las personas con anemia?

Sí, porque no hay datos que indiquen lo contrario.

¿Si una persona ha tenido COVID-19 recientemente y se puso muy grave, es recomendable que se vacune o es mejor esperar un tiempo antes de vacunarse?

En general, la recomendación de vacunarse incluye personas que se han infectado. Las personas que se han infectado recientemente, por ejemplo en los 90 días anteriores, tienen todavía cierta inmunidad contra una re-infección. Sin embargo, si la vacunación es ofrecida, se pueden vacunar siempre y cuando se encuentren fuera del periodo de aislamiento por la infección.

¿En el futuro, las personas podrían necesitar más dosis de la vacuna?

Los expertos están estudiando esto todavía. Existe la posibilidad de que tengamos que recibir la vacuna contra el COVID-19 periódicamente, inclusivemente cada año, así como la vacuna contra la influenza. Pero no sabemos todavía.

¿Por qué es importante que la población latina reciba la vacuna? Es importante que todos nos vacunemos porque queremos llegar a ese nivel de inmunidad colectiva o inmunidad de rebaño. Algo importante que hay que tener en cuenta es que en los datos que recibimos, hemos visto que los hispanos tienen mayores niveles de hospitalización y mortalidad cuando contraen el COVID-19.

¿Qué tan efectivas son las vacunas contra las nuevas mutaciones del COVID-19?

Esto es algo que se ha descubierto en los últimos meses, primero la del Reino Unido y luego la de Sudáfrica y la de Brasil. Por ejemplo, las vacunas de ARN mensajero, la de Pfizer y Moderna, obtienen buenos niveles de anticuerpos para la variante del Reino Unido. Entonces se cree que para esa variante podríamos obtener buena protección con las vacunas.

Para la de Sudáfrica, los números preliminares están indicando que a lo mejor hay un nivel más bajo de protección. Por ejemplo, en vez de 90%-95% bajaría a 50%-60%., de todas maneras ese porcentaje no es un número super desalentador. Cualquier protección es buena; cualquier vacunación es mejor que no vacunarse o que no recibir ningún tipo de protección.

¿Cuál es la diferencia entre los anticuerpos de la persona por haber estado enfermo y los anticuerpos de la persona por ser vacunado?

La vacuna que estamos recibiendo ahora, las que son de ARN mensajero, lo que hacen es estimular o hacer que las células de nuestro cuerpo produzcan una proteína específica, la proteína pico del virus. Entonces nuestros anticuerpos están dirigidos a esa proteína. En una infección natural, estaríamos produciendo anticuerpos contra varias proteínas del virus. En los dos casos, los anticuerpos confieren protección.

¿Existe la posibilidad de aplicarse vacunas de varios laboratorios, por ejemplo una de Pfizer y la otra de Moderna?

La recomendación es que uno se vacune con el mismo tipo de vacuna de la misma farmacéutica. Por ejemplo, si uno recibió la primera dosis de Pfizer, la segunda dosis tendría que ser la de Pfizer. Si la primera dosis fue de Moderna, la segunda dosis tendría que ser de Moderna.

Hay casos muy excepcionales, por ejemplo si una persona no sabe qué vacuna recibió, o no recibió la documentación, o se perdió, o por algún motivo no puede saber si la primera dosis fue de Pfizer o de Moderna, en ese caso la recomendación es que que reciba la segunda dosis de cualquiera de ellas a los 28 días de la primera dosis.

¿Una persona que recibe la vacuna puede contagiarse del coronavirus?

La vacuna no causa el COVID-19. Sin embargo, existe la posibilidad de que una persona vacunada se infecte con el virus. Aunque la eficacia de la vacuna es muy alta, hasta del 95%, no es una protección del ciento por ciento. Entonces la posibilidad de infectarse es mucho menor que si no se recibe la vacuna. Es posible también que una persona sin síntomas este incubando la infección al momento de recibir la vacuna, y despues de unos días de recibir la vacuna empieza a tener síntomas de COVID-19. En este caso, es la infección, no la vacuna, la que está causando los síntomas.

¿Por qué es importante continuar usando máscaras, mantener la distancia y evitar encuentros en grupos grandes después de vacunarse?

Hasta ahora lo que sabemos es que la vacuna tiene hasta un 95% de eficacia contra el COVID-19 sintomático. Todavía no tenemos la certeza de que si protege contra casos asintomáticos, aunque algunos datos preliminares en los ensayos clínicos son alentadores. Existe ahora una nueva guía de la CDC en la que personas completamente vacunadas (dos semanas despues de la segunda dosis de la vacuna de Pfizer or Moderna, o dos semanas después de la vacuna de Janssen), de dos familias distintas, pueden reunirse sin necesidad de usar mascarilla o distanciamiento social. También, una familia completamente vacunada podría visitar a otra familia con una persona no vacunada siempre y cuando las personas no vacunadas sean de bajo riesgo.

¿Puede una persona recibir la vacuna del COVID-19 y la de la gripe?

La recomendación es esperar 14 días entre la vacunación contra el COVID-19 y recibir cualquier otra vacuna.

¿Puede recibir la vacuna una persona con síntomas del COVID-19?

No, la persona debería hacerse el test y esperar a que los síntomas desaparezcan y hasta que pase el periodo de aislamiento recommendado. Si la persona está lidiando con los síntomas de COVID-19, no debe ir al sitio de vacunación porque va a exponer a otras personas.

¿Existen estudios que han investigado los posibles efectos de la vacuna en niños?

La vacuna de Pfizer está probada para personas de 16 años y mayores. La de Moderna y Janssen para personas de 18 años en adelante. Pero no tenemos todavía los datos concretos para la vacunación en niños. Hasta ahora no hay vacunas aprobadas para menores de 16 años, pero los expertos están están estudiando eso.

¿Puede una persona sin seguro médico recibir la vacuna?

Sí, la vacuna es gratuita, proveída por el gobierno federal. Sin embargo, existe un gasto administrativo que se le cobraría al seguro médico, si la persona lo tiene.

