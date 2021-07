Trabajadores marcharon más de 90 millas en 9 días para pedir : ¡Ciudadanía para todos!

Por La Comunidad News. Rafael Viscarra

Toma parcial de los marchistas por la ciudadania para todos

Madison.- Los trabajadores esenciales inmigrantes de Wisconsin marcharon 90 millas en 9 días de Milwaukee a Madison para presionar al Presidente Biden y al Congreso para que cumplan con su promesa de campaña: ¡¡Ciudadanía para todos!! Incluido los más de 11 millones de trabajadores indocumentados que ya viven en este país más de 5, 10, 20 y hasta 30 años.

Foto parcial de los marchistas en el capitolio de Madison

Los indocumentados que viven mas de 20 años ya tienen hijos, nietos y bisnietos nacidos aquí, ellos están bien enraizados, ya tienen sus trabajos muy seguros, casas, carros, pagan impuestos al igual que los ciudadanos y,sin embargo, ni siquiera quieren darles las Licencias de Conducir de Wisconsin. Los gobernantes y los legisladores saben perfectamente que estas familias ya están enraizadas aquí y contribuyen un 100 por ciento con su arduo trabajo al desarrollo industrial, comercial y económico de este país.

Christine Newman-Ortiz lider de Voces de la Frontera

Esta marcha titulada: “Ciudadanía para todos” y “Licencia de Conducir para los trabajadores indocumentados” de Wisconsin, fue organizada por Voces de la Frontera de Milwaukee, liderada por Christine Neuman-Ortiz, Armando Ibarra y otros; en coordinación con los trabajadores esenciales inmigrantes de este estado.

Tony Evers, gobernador de Wisconsin apoya a los marchistas

Latinos de Milwaukee, Green Bay, Appleton, Madison y de otras ciudades aledañas a Madison, en el recorrido de la marcha recibieron ayuda de mucha gente de buena voluntad, que les proveyeron agua y alimentos.

El gobernador Tony Evers y el Sindicato de Agricultores de Wisconsin se unieron a la marcha y en una conferencia de prensa en Johnson Creek, el gobernador Evers entre otras cosas, dijo: “Tenemos gente en el estado de Wisconsin, que son trabajadores esenciales, que carecen de derechos básicos como tener una licencia de conducir , ser capaz de enviar a los niños a la universidad con la matrícula del estado, recibir un pago de $15 por hora todas estas cosas son importantes para el estado de Wisconsin.”

Wisconsin Farmers Union apoya a los trabajadores esenciales

Los marchistas que fueron acompañados por el grupo folklórico “Los Aztecas” de los esposos Ávila de México, arribaron a Madison el lunes 28 de junio, a la 1:00pm, gritando a viva voz: Que queremos? Ciudadanía para todos. ¿Cuándo? Ahora. Si se puede. Y con pancartas que decían “Todos los trabajadores somos esenciales”, “reforma inmigratoria ya”, hasta cuando? Y se concentraron en las graderías del lado Oeste del Capitolio, donde estaba instalado el podio y los micrófonos para que los líderes y los participantes en la marcha pudieran ser escuchados, reclamando en voz alta, el porqué los políticos prometen y no cumplen, como en el caso del gobierno de Obama estando en el poder 8 años él prometió legalizar a los indocumentados y nunca lo hizo; ahora el gobierno de Biden no obstante que tiene a la mayoría en la Cámara de Representantes y en el Senado (50 = 50 + 1) tampoco esta cumpliendo.Así como también en el caso del gobernador actual de Wisconsin que durante su campaña electoral prometió dar a los trabajadores inmigrantes Licencias de Conducir y no cumplió con su promesa hasta el día de hoy.

Familia Martinez que acompaño la marcha desde Milwaukee hasta Madison

Entre los oradores se encontraban Christine Newman-Ortiz, Armando Ibarra, Reuben Sanon, representante de la Alcaldesa de Madison, Baltazar de Anda, en representación de Látex y otros; todos ellos coincidieron en señalar que EE.UU. es una nación fundada por inmigrantes europeos , siendo así los gobernantes y los legisladores deben tener presente este aspecto para dictar leyes incluyendo a la comunidad latina que son la fuerza laboral más joven en esta parte de América que va a reemplazar a los Baby Boomers jubilados de la Segunda Guerra Mundial.

Grupo de latinos entre adultos y niños que participaron en la marcha

Este mes, las organizaciones de derechos de los inmigrantes de todo el país están pidiendo al Presidente Biden y al Congreso que realicen un camino hacia la ciudadanía para los 11 millones de trabajadores esenciales inmigrantes indocumentados y sus familias, muchos de los cuales han estado en primera línea durante esta pandemia.

La marcha terminó el 28 de junio en el capitolio de Madison, con la esperanza de que más de 11 millones de trabajadores esenciales inmigrantes indocumentados salgan de las sombras a la luz de la nueva ley de Reforma migratoria este año.