Tremendo festival dedicado a adultos mayores de la tercera edad en Madison￼

La Comunidad News Online

Bernardita Garcia y Julio Pimentel

Madison.- Con motivo de celebrarse el Mes de la Herencia Hispana del 15 de septiembre al 15 de octubre y bajos los auspicios de Catholic Multicultural Center, New Bridge, Madison Senior Center, Amigo Medicare.Com, The River Food Pantry, Madison Public Library, Bridge Lake Point Waunona Neighborhood Center y voluntarios que donaron su tiempo y celebrarón el Primer Festival para adultos mayores de la tercera edad de Madison, el 8 de octubre, de horas 11,00 am. a 3,00pm, en el salón comunitario de Catholic Multicultural Center de esta ciudad.

En pleno juego de Bingo

Este primer festival que fue todo un éxito fue organizado por un comité integrado por Ivan Arias, Patricio Ortiz, Lilian Post, Arturo Quintanilla, Arturo Ambriz, Veronica Vega, Viky Barbosa Pardo; quienes en forma voluntaria trabajaron arduamente para que este evento sea una realidad. Por ser la primera vez fue muy exitoso.

Este evento contó con una numerosa concurrencia de personas de tercera edad de alrededor de más de cincuenta entre mujeres y hombres, quienes en primera instancia participaron en una partida de Bingo con muchos premios a los ganadores.

Concursantes del karaoke canto

Compartieron una deliciosa comida mixta de quesadillas salvadoreñas, la saña, agua y refrescos donados por Catholic Multicultural Center, 3 bandejas de ají de gallina con arroz y arepas, donado por la biblioteca pública, flautas con ensalada, fajitas donados por Los Gemelos y Misqui, regalos y las coronas para la Reina y Rey a elegirse, donados por Ivan Arias de Amigo Medicare.com, canastas para rifa donado por The River, café donado por “Pin Dulce” y mucho más.

En el intervalo de la comida entre los asistentes se efectuaron varias rifas con la entrega de premios donados por The River y Amigo Midere.Com

Después de compartir una deliciosa comida, se realizó el concurso de disfraces y desfile de modas de las senoras de la tercerad de Mexico, Bolivia, Peru, Chile, pero los disfraces que sobresalieron fueron los de México con su famoso sombrero de charro y el colorido de su vestimenta de diversos colores.

Ivan Arias entregando regalo que dono su Cia.

Inmediatamente después se llevó a cabo el concurso de canto y/o Karaoke, en el que participaron las invitadas de diversos países latinos, entre los que se destacaron intérpretes de México, Perú, Chile, Puerto Rico y República dominicana, las mismas que fueron premiadas con regalos sorpresa.

Acorde con el programa de este evento, como penúltimo número fue el concurso de baile que comenzó con la participación de las reprentantes de la República Dominicana, que interpretaron una pieza movida y contagiosa el Merengue, animado por un DJ. En este concurso de baile participaron casi todos los invitadoso, excepto los que tenían discapacidad por su edad muy avanzada.

Lilian Post, Antonio Quintanilla y otros presentes en el evento.

Este singular evento dedicado a los de la tercera edad de latinos, que se llevó a cabo por primera vez en esta ciudad, fue un éxito porque llegó a unir a personas de tercera edad de varias nacionalidades a traves del juego, el canto y baile, y terminó con la coronación de la Reina Bernardita Garcia y Rey Julio Pimentel ambos Adulto Mayores 2022. Como siempre La Comunidad News Online cubre esta clase de eventos sociales de nuestra comunidad Latina y no Latina.(wisconsinlcnews.com)