Tricolor tiene un León “Guero”

Evan es uno de los mejores porteros de la Liga Latina de Madison

Entrevista a Evan Bonsett Veal, golero internacional que ahora juega en el quipo “Tricolor” de la segunda división y también en el equipo “León” de la tercera división de la Liga Latina United Football Association de Madison. Evan nació en Milwaukee y empezó a jugar fútbol desde sus cuatro años de edad y es un apasionado del fútbol más que de otros deportes propios de este país. Como estudiante después de graduarse de High School se fue a continuar sus estudios de español a Cuernavaca, México. Después de haber retornado de México y haberse graduado de la Universidad de Indiana tuvo que irse a Brasil mediante el programa de intercambio cultural donde termino de estudiar y obtener el título en la especialidad de Recursos Internacionales y Globalización. Posteriormente retorno a EE.UU. y se radico en Oregón donde vive con su esposa brasilera y una hija. Durante la semana trabaja desde su casa porque -dice- que tiene que cuidar a su hija de corta edad, y los fines de semana – dijo – que se dedica a jugar fútbol en Madison de la Liga Latina por cuanto este deporte es su pasión y el entretenimiento de fin de semana.

Por Rafael Viscarra

¿Su nombre completo y de dónde es originario?

Evan Bonsett Veal, yo he nacido en Milwaukee, Wisconsin, juego fútbol desde mis cuatro años , porque me encanta este deporte, no solo eso sino que me gusta mucho jugar en esta liga con la gente Latina que es parte del equipo donde juego de guardameta.

¿Dónde realizaste tus estudios?

La secundaria la hice en Oregón High School, durante toda la temporada de mis estudios, integré el equipo de fútbol de mi colegio pero siempre como guardameta, porque ese es el lugar donde juego mejor. Después de graduarme del colegio, mediante un programa de intercambio cultural, me fui a Brasil a estudiar en la Universidad Pontificia Católica de Sao Paolo, donde en mis horas libres practicaba mucho el fútbol que también es pasión de los brasileros. Pero también frecuenté mucho los estadios cuando jugaba Sao Paolo que tenía, según mi opinión, el mejor arquero de Brasil de nombre Rogerio Cení.

¿En la Liga Latina en que equipo o equipos juegas?

Actualmente juego como guardameta en el equipo “Tricolor” de la segunda division y también integro el equipo “León” de la tercera división de la Liga Latina United Football Association de Madison. En ambos equipos me comunico muy bien con mis compañeros en el idioma español. He aprendido a hablar español en México, aunque ahora también hablo muy bien Portugués además de ingles que es el idioma oficial de mi país.

¿Cómo estudiante y como apasionado del fútbol cómo te fue en Brasil?

Como estudiante de intercambio cultural termine mis estudios y como deportista aproveche de jugar fútbol cada momento de mi tiempo libre. En Brasil llegue a conocer mi esposa Jacqueline con quien tengo una hijita de nombre Victoria. Siempre que estoy en Brasil me siento como en casa, porque allí el fútbol es la principal atracción de los cariocas. Ellos son muy apasionados por el futbol la música y el baile de Zamba.

¿Actualmente dónde vives y además de jugar fútbol trabajas en alguna empresa?

Todavía vivo en Oregón con mi esposa e hija. Por el momento trabajo como administrador de sistemas de una compañía que se dedica al estudio sobre el cáncer del pulmón; pero trabajo desde mi casa online porque tengo que cuidar a mi hija de corta edad, y porque además estamos construyendo una casa en Brasil papa vivir medio en cada país.

¿Quién es el director técnico del equipo “Tricolor” y “León”?

El coach es Ramón, el es muy buen director técnico y siempre trae al equipo a los mejores jugadores, entre ellos puede mencionar a Diego Hernández como uno de los mejores mediocampistas de de esta liga Latina. Estamos luchando fuerte para clasificar jugar las finales y ser campeones de la temporada.

¿Qué color son los uniformes deportivos de los equipos donde juegas?

De “Tricolor” blanco con negro de Juventus y de León el color azul de Atlanta, yo, como guardameta uso camiseta de color amarillo que siempre se pone el arquero de Pumas a quien admiro mucho.

¿En EE.UU. de pronto se puso de moda el fútbol, cual sería tu opinión al respecto?

Me imagino que el deporte está evolucionando en EE.UU., porque además de Football Americano, Base Ball, Básquet Ball, ahora el fútbol es el más popular no solo aquí sino mundialmente. En EE.UU. porque hay muchas facilidades, no hay edad para jugar el fútbol, pueden jugar desde niños de corta edad, hasta hombres y mujeres, el fútbol arrastra mucha gente en especial cuando juegan los niños van a la cancha toda la familia padres, abuelos, hermanos, tíos, primos, cosa que no ocurre con otros deportes.

¿Hincha de qué equipo de Brasil eres?

Sao Paolo que es tricampeón mundial y tres veces campeón de Brasil, yo, integraba la torcida de este equipo y admiro a su guardametas Rogerio Ceci y Raí que considero son los mejores.

¿Porra de qué equipo de México eres?

De Atlas de Cuernavaca, Cruz Azul, Pumas, Necxasa, tengo las playeras de estos equipos que los guardo como recuerdo de mi estadía en México.

¿Qué opinas de la liga Latina United Football Association?

Es una liga muy difícil y competitiva, pero a mí me encanta jugar en esta liga durante los fines de semana, el lugar es muy acogedor, las personas son buenas y agradables me llevo bien con todos ellos.

¿Cuál sería tu opinión sobre el arbitraje?

Hay algunos árbitros que son buenos y otros que cometen errores, pero opino que ellos están haciendo su trabajo lo mejor que pueden. Yo no veo ningún problema con el arbitraje.

¿Cuál sería tu consejo a los padres de familia?

Una de las cosas más agradable que he visto en esta Liga Latina es que padres e hijos van juntos a la cancha a jugar fútbol. Mi recomendación es que los padres de familia sean un ejemplo para sus hijos.