Únase a la diversión familiar en los espectáculods de noviembre “Kids in the Rotunda” de Overture Center

Presentaciones especiales de Black Friday el viernes, Noviembre 25.

La Comunidad News Online

Foto gentileza de Overture Center

Madison, Wis. (31 de octubre de 2022) — Kids in the Rotunda, la serie de presentaciones artísticas sabatinas para toda la familia favorita de Madison, presenta cuatro sábados llenos de diversión con actuaciones llenas de acción en el escenario Rotunda del Overture Center en noviembre, además del Black Friday actuaciones especiales.

Con ritmos que golpean los dedos de los pies, magia alucinante, bailes increíbles, actuaciones artísticas culturales atractivas, cantos tontos y más, nuestra popular serie Kids in the Rotunda para familias seguramente atraerá, educará y entretendrá a toda su familia. Disfrute de una alineación diversa de artistas locales, regionales y nacionales seleccionados exclusivamente para niños de nueve años o menos y sus familias.

El Rotunda Café estará abierto durante los espectáculos para ofrecer café, jugo y refrigerios a la venta y parte de las ganancias beneficiarán al Overture Center for the Arts.

El programa del sábado 19 de noviembre (Laura Doherty and the Heartbeats) tendrá una opción de transmisión en vivo disponible para visualización virtual. Visite la página de Facebook de Kids in the Rotunda o siga la página web de Overture’s Kids in the Rotunda para obtener actualizaciones.

Se realizarán funciones gratuitas de 45 minutos a las 9:30 a. m. y a las 1 p. m. La 1 p. m. La actuación será interpretada en lenguaje de señas americano. Llame al 608.258.4447 si necesita sentarse a la vista del intérprete para presentaciones en vivo.

Niños en la alineación de noviembre de la Rotunda

Sábado, 5 de noviembre – Wisconsin Dells Singers

Aprenda y celebre la cultura nativa americana con canciones y bailes tradicionales de Ho-Chunk Nation transmitidos de generación en generación por Wisconsin Dells Singers and Dance Troop.

Sábado, 12 de noviembre – Cash Box Kings

Los Cash Box Kings se dedican a continuar con el espíritu del sonido del blues de la posguerra de los años 40 y 50. Con presentaciones en los Estados Unidos, América del Sur y Europa, esta banda de blues ha ganado reconocimiento internacional. La banda presenta la música de la era clásica de Chicago y ha adaptado sus presentaciones en Rotunda para enseñar a los niños sobre este género tradicional. Los Cash Box Kings brindan a las familias la oportunidad de bailar, cantar e incluso subir al escenario para tocar la armónica. ¡Esta increíble fiesta de blues tendrá a toda la familia de pie!

Sábado, 19 de noviembre – Laura Doherty y los latidos del corazón

Laura Doherty & The Heartbeats, con sede en Chicago, sacude acústicamente el mundo de sus hijos con alegres melodías folk-pop de sus cinco álbumes galardonados, que presentan a sus adorables amigos títeres: Muddy Puddles, Paulette the Purple Dragonette y Domingo the Flamingo. ¡Este animado concierto interactivo hará que los niños bailen y aplaudan al ritmo de las pegadizas melodías originales de Laura! “Doherty escribe la canción pop perfecta para niños, ligera y fresca”. – Chicago Tribune

PRESENTACIÓN ESPECIAL DEL VIERNES NEGRO: viernes 25 de noviembre – Truly Remarkable Loon, 9:30 a. m. y 1 p. m.

Después de 47 años de malabares, Truly Remarkable de Madison se retirará (a menos que los Minnesota Vikings lo elijan para la próxima temporada), pero no antes de una última aparición en Kids in the Rotunda el Purple Friday, a menudo denominado incorrectamente Black Friday. Únase a Loon con su estilo inusual de comedia, sillones voladores, dragones voladores, platos giratorios y monos voladores. Esperar lo inesperado. Todas las edades quedarán asombradas, divertidas y entretenidas.

Sábado, 26 de noviembre – Yid Vicious

¡Ponte tus zapatos de baile y convierte tu fiebre de cabina en fiebre freylekhs! Yid Vicious da vida al escenario de la Rotonda con música de baile yiddish que abarca generaciones desde el viejo mundo hasta nuestro mundo. Con un arsenal musical de violín, clarinetes, acordeón, trompa, tuba, guitarra, theremin y batería, Yid Vicious te hará saltar de tus asientos en un abrir y cerrar de ojos.

Kids in the Rotunda está patrocinado por American Girl Fund for Children, Madison Gas & Electric Foundation y UnityPoint Health Meriter. Financiamiento adicional proporcionado por Kuehn Family Foundation, Evjue Foundation, Ian’s Pizza on State y contribuciones a Overture Center for the Arts.

OVERTURE CENTER FOR THE ARTS en Madison, Wis., es una organización artística sin fines de lucro 501(c)(3) que cuenta con siete espacios de actuación de última generación y cuatro galerías donde artistas nacionales e internacionales en gira, nueve compañías residentes y cientos de los artistas locales involucran a la gente en casi 700.000 experiencias educativas y artísticas cada año. Con la visión de brindar “Experiencias extraordinarias para todos”, la misión de Overture es apoyar y elevar la cultura creativa, la economía y la calidad de vida de nuestra comunidad a través de las artes.

Para más información acerca de estos eventos puede llamar a Shari Gasper, Directora de Comunicaciones del Centro Overture para las Artes, al teléfono (608)443.1756 y/o Overture.org

Presentaciones especiales de Black Friday el viernes, Noviembre 25.

La Comunidad News Online

Madison, Wis. (31 de octubre de 2022) — Kids in the Rotunda, la serie de presentaciones artísticas sabatinas para toda la familia favorita de Madison, presenta cuatro sábados llenos de diversión con actuaciones llenas de acción en el escenario Rotunda del Overture Center en noviembre, además del Black Friday actuaciones especiales.

Con ritmos que golpean los dedos de los pies, magia alucinante, bailes increíbles, actuaciones artísticas culturales atractivas, cantos tontos y más, nuestra popular serie Kids in the Rotunda para familias seguramente atraerá, educará y entretendrá a toda su familia. Disfrute de una alineación diversa de artistas locales, regionales y nacionales seleccionados exclusivamente para niños de nueve años o menos y sus familias.

El Rotunda Café estará abierto durante los espectáculos para ofrecer café, jugo y refrigerios a la venta y parte de las ganancias beneficiarán al Overture Center for the Arts.

El programa del sábado 19 de noviembre (Laura Doherty and the Heartbeats) tendrá una opción de transmisión en vivo disponible para visualización virtual. Visite la página de Facebook de Kids in the Rotunda o siga la página web de Overture’s Kids in the Rotunda para obtener actualizaciones.

Se realizarán funciones gratuitas de 45 minutos a las 9:30 a. m. y a las 1 p. m. La 1 p. m. La actuación será interpretada en lenguaje de señas americano. Llame al 608.258.4447 si necesita sentarse a la vista del intérprete para presentaciones en vivo.

Niños en la alineación de noviembre de la Rotunda

Sábado, 5 de noviembre – Wisconsin Dells Singers

Aprenda y celebre la cultura nativa americana con canciones y bailes tradicionales de Ho-Chunk Nation transmitidos de generación en generación por Wisconsin Dells Singers and Dance Troop.

Sábado, 12 de noviembre – Cash Box Kings

Los Cash Box Kings se dedican a continuar con el espíritu del sonido del blues de la posguerra de los años 40 y 50. Con presentaciones en los Estados Unidos, América del Sur y Europa, esta banda de blues ha ganado reconocimiento internacional. La banda presenta la música de la era clásica de Chicago y ha adaptado sus presentaciones en Rotunda para enseñar a los niños sobre este género tradicional. Los Cash Box Kings brindan a las familias la oportunidad de bailar, cantar e incluso subir al escenario para tocar la armónica. ¡Esta increíble fiesta de blues tendrá a toda la familia de pie!

Sábado, 19 de noviembre – Laura Doherty y los latidos del corazón

Laura Doherty & The Heartbeats, con sede en Chicago, sacude acústicamente el mundo de sus hijos con alegres melodías folk-pop de sus cinco álbumes galardonados, que presentan a sus adorables amigos títeres: Muddy Puddles, Paulette the Purple Dragonette y Domingo the Flamingo. ¡Este animado concierto interactivo hará que los niños bailen y aplaudan al ritmo de las pegadizas melodías originales de Laura! “Doherty escribe la canción pop perfecta para niños, ligera y fresca”. – Chicago Tribune

PRESENTACIÓN ESPECIAL DEL VIERNES NEGRO: viernes 25 de noviembre – Truly Remarkable Loon, 9:30 a. m. y 1 p. m.

Después de 47 años de malabares, Truly Remarkable de Madison se retirará (a menos que los Minnesota Vikings lo elijan para la próxima temporada), pero no antes de una última aparición en Kids in the Rotunda el Purple Friday, a menudo denominado incorrectamente Black Friday. Únase a Loon con su estilo inusual de comedia, sillones voladores, dragones voladores, platos giratorios y monos voladores. Esperar lo inesperado. Todas las edades quedarán asombradas, divertidas y entretenidas.

Sábado, 26 de noviembre – Yid Vicious

¡Ponte tus zapatos de baile y convierte tu fiebre de cabina en fiebre freylekhs! Yid Vicious da vida al escenario de la Rotonda con música de baile yiddish que abarca generaciones desde el viejo mundo hasta nuestro mundo. Con un arsenal musical de violín, clarinetes, acordeón, trompa, tuba, guitarra, theremin y batería, Yid Vicious te hará saltar de tus asientos en un abrir y cerrar de ojos.

Kids in the Rotunda está patrocinado por American Girl Fund for Children, Madison Gas & Electric Foundation y UnityPoint Health Meriter. Financiamiento adicional proporcionado por Kuehn Family Foundation, Evjue Foundation, Ian’s Pizza on State y contribuciones a Overture Center for the Arts.

OVERTURE CENTER FOR THE ARTS en Madison, Wis., es una organización artística sin fines de lucro 501(c)(3) que cuenta con siete espacios de actuación de última generación y cuatro galerías donde artistas nacionales e internacionales en gira, nueve compañías residentes y cientos de los artistas locales involucran a la gente en casi 700.000 experiencias educativas y artísticas cada año. Con la visión de brindar “Experiencias extraordinarias para todos”, la misión de Overture es apoyar y elevar la cultura creativa, la economía y la calidad de vida de nuestra comunidad a través de las artes.

Para más información acerca de estos eventos puede llamar a Shari Gasper, Directora de Comunicaciones de Centro Overture para las Artes, al teléfono (608)443.1756 y/o Overture.org