United Way del Condado de Dane Invierte $25,000 para Empoderar a los Residentes de Harmony Apartments

Organizaciones de Base Reciben Subvenciones de Micro Inversión para Fomentar la Sanación y el Compromiso Comunitario

Foto por United Way

Madison, WI (17 de junio de 2024) – Esta primavera, United Way del Condado de Dane otorgó Subvenciones de Micro Inversión 2024. Un total de $25,000 en fondos de subvenciones se otorgaron a cuatro organizaciones de base que trabajan en proyectos que promueven el compromiso, la sanación y la conexión para los residentes de los Harmony at Grandview Commons Apartments.

Hace nueve años, el proceso de Micro-Inversiones de United Way se desarrolló a partir de los comentarios de la comunidad y conversaciones entre miembros de la Junta Directiva y el Consejo de Visión. El objetivo era crear una oportunidad para que las organizaciones de base que trabajan para reducir las disparidades raciales pudieran solicitar fondos fuera del ciclo de inversión regular de United Way. Esta iniciativa tiene como objetivo aumentar la construcción de relaciones y abordar las inequidades sistémicas que enfrentan comunidades específicas en el Condado de Dane.

Este año, los Harmony at Grandview Commons Apartments fueron seleccionados como el enfoque después de la tragedia del año pasado, donde Kyesha Miller, de 15 años, perdió la vida y otros tres adolescentes resultaron heridos después de un tiroteo fuera del complejo de apartamentos. En respuesta, se creó un grupo de trabajo compuesto por miembros del Comité de Compromiso e Inclusión Comunitaria (CEIC) de United Way y residentes de Harmony Apartments para hacer recomendaciones de financiamiento para programas de apoyo a servicios juveniles y familiares en el complejo de apartamentos.

“Como miembro del Comité de Compromiso e Inclusión Comunitaria de United Way, es emocionante ver el compromiso de United Way con el impacto colectivo,” dice Linda Ketcham, Directora Ejecutiva del Ministerio Urbano del Área de Madison, Inc. “Estas subvenciones son una inversión en la salud, seguridad y sanación del vecindario de Harmony Apartments. Guiados por los residentes del vecindario, las iniciativas que se proporcionarán fortalecerán las relaciones, proporcionarán actividades positivas para jóvenes y familias, y ayudarán a apoyar la construcción de relaciones entre los residentes del vecindario.”

“Fue inspirador presenciar la verdadera pasión que brotó de los residentes de Harmony Apartments durante nuestro proceso de microinversión,” dijo Keetra Burnette, Directora de Compromiso de Interesados, United Way del Condado de Dane. “Estoy segura de que sus iniciativas identificadas por los residentes lograrán los objetivos que establecieron.”

Se otorgaron subvenciones únicas de hasta $5,000 a proyectos para lograr los siguientes objetivos en Harmony Apartments:

Proporcionar a los jóvenes actividades constructivas y atractivas en el sitio.

Fortalecer el compromiso de los residentes fomentando un sentido de comunidad entre los residentes de Harmony Apartments.

Aumentar la sensación de seguridad que sienten los residentes de Harmony Apartments en su vecindario.

Los destinatarios de estos fondos incluyen:

The House Urban Arts Initiative

Programa de Danza – Instrucción de danza semi-semanal y apoyo para necesidades emergentes para los jóvenes de Harmony Apartments, de 12 a 18 años.

Campamento de Sueños – Un programa de verano que proporciona a los jóvenes identificados como varones, de 14 a 18 años, tutoría, capacitación en prevención de violencia, talleres de establecimiento de metas y clases de expresión creativa.

Fundación Madison Gospel 5K

Todo es Sobre la Familia en Harmony Apartments – Una serie de actividades para los residentes de Harmony Apartments enfocadas en el compromiso y la promoción del bienestar mental y físico. Las actividades incluyen pintura para jóvenes y adultos, una Cena de Mosaico para dos familias que han perdido hijos por la violencia armada y un Festival de Otoño.

Más Que un Conquistador

Resiliencia Revelada a la Prosperidad – Una serie de actividades para jóvenes y adultos en Harmony Apartments para construir comunidad, apoyar el bienestar mental y promover la educación en habilidades para la vida.

Mentoría Voz Justa

Adolescentes de Harmony – Un programa quincenal liderado por pares que promueve la construcción de carácter y la conexión para los residentes adolescentes de Harmony Apartments.

United Way sabe que el impacto colectivo es la clave para el bienestar comunitario, y el proceso de subvenciones de microinversión ejemplifica el trabajo colaborativo con nuestra comunidad, red de organizaciones sin fines de lucro locales, empresas, líderes comunitarios, donantes, voluntarios y familias para abordar problemas de gran escala que ninguna persona u organización puede resolver sola.