United Way y sus benefactores durante los últimos cien años

La Comunidad News Online

Foto de Archivo de United Way

Madison.- Si de algo tenemos que estar orgullosos es que en el Condado de Dane tenemos una institución sin fines de logro que cuenta con el apoyo incondicional de más de 70 individuos, familias, organizaciones y grupos, y cientos de voluntarios que donan su tiempo para ayudar a nuestra comunidad, cuyas oficinas se encuentra ubicada en 2059 Atwood Avenue, Madison, WI 53707 de esta capital.

Según la información que hemos logrado obtener respecto a una de las primeras familias que pueden reclamar una relación de 100 años con United Way, es la familia Stark. Comenzando con Paul Stark en el Consejo Central de Madison Community Unión (ahora United Way of Dane County) en 1922 hasta su nieto Dave Stark como miembro de la Sociedad de Tocqueville y donante corporativo en la actualidad.

La familia Stark se asoció con United Way cuando su liderazgo era más importante. Paul Stark fue uno de los representantes de la YMCA cuando se formó la Unión Comunitaria de Madison. Fue elegido como el segundo presidente de la organización en 1926. Su hijo Phillip se unió a la empresa después de que Paul falleciera y continuó con el importante compromiso comunitario de la familia.

Phillip se ofreció como voluntario en varios roles de United Way, y más tarde él y su esposa Jane establecieron un fondo designado en la Fundación United Way para apoyar la educación de la primera infancia y crear caminos para salir de la pobreza para las generaciones futuras.

El hijo de Phillip, Dave, continúa su asociación con United Way y la mayoría de las veces ha presidido numerosos comités. Dave respalda la recaudación de fondos anual para sus empleados como director ejecutivo de Stark Company Realtors y actualmente se desempeña en el Comité del Centenario. ¡Gracias a la familia Stark por su contribución al condado de Dane!