Voces de la Frontera convoca a una huelga general el 1º y 2 de Mayo para un día sin inmigrantes

Foto credit: Voces de la Frontera

Madison.- En nuestra redacción cursa el siguiente comunicado de prensa de Voces de la Frontera de Milwaukee que a la letra, dice: “¡Únase a nosotros este 1 y 2 de Mayo para una huelga general de dos días para un Día Sin Latinxs e Inmigrantes para mostrarles a los políticos y las corporaciones estadounidenses que somos esenciales, no deportables!”

“Estamos en huelga para exigir: Al Presidente Biden: ¡No más 287g! ¡Expandir TPS a todos los inmigrantes! ¡Use órdenes ejecutivas para proteger a todos los inmigrantes! ¡Abolir los centros de detención con fines de lucro!”

“Senador Ron Johnson: ¡Deje de bloquear la reforma migratoria!”

“Republicanos de Wisconsin: ¡Dejen de bloquear las licencias de conducir y la equidad de matrícula estatal para los inmigrantes!”

“Esta es la primera vez en la historia de Voces que nuestros miembros votaron a favor de una huelga general estatal de dos días. Ya que la reforma migratoria fracasó por solo un voto en el Congreso, debemos aumentar la presión sobre el presidente Biden para que use su poder ejecutivo para proteger a todos los inmigrantes y desmantelar la máquina de deportación de Trump. También es importante que responsabilizamos al senador Ron Johnson y a los republicanos de Wisconsin por bloquear la reforma migratoria, las licencias de conducir, y la equidad en la matrícula estatal para los inmigrantes.”

“Como décimos en Inglés, “el poder del trabajador está en nuestra mano de obra”. En May Day, domingo 1 de Mayo, estamos organizando una marcha masiva y manifestación en Milwaukee a partir de las 11:00 a.m.-, en nuestra nueva oficina en la 8 y Mitchell. De ahí, marcharemos a la oficina del Senador Ron Johnson en el centro. El lunes 2 de mayo iremos al Capitolio de Madison (Hsd.11:00am) para presionar a los legisladores para que aprueben las licencias de conducir y la equidad en la matrícula estatal para los inmigrantes.”

“Únase con trabajadores esenciales inmigrantes, familias, negocios pequeños, estudiantes y aliados para exigir un sistema de inmigración que centre la dignidad y la seguridad de todos los inmigrantes.

“Encuentre esta información en nuestro sitio web en vdlf.org/may22/ o llame a nuestra oficina al 414-643-1620 si tiene alguna pregunta.”

Christine Newman-Ortiz

Mensaje de Christine Newman-Ortiz, Ejecutiva de Voces de la Frontera: “El año pasado, gracias a nuestra incesante organización, que incluyó múltiples marchas masivas, estuvimos más cerca que nunca de ganar la reforma migratoria federal. Solo perdimos por un voto en el Senado. Es decir, somos más fuertes y resistentes que nunca, si no podemos obtener protección para nuestras familias en el Congreso, debemos encontrar otra manera.”

“Este 1 de Mayo, Milwaukee se une a 35 ciudades que se levantaran para exigir que el presidente Biden use su poder para abolir 287g y poner fin a los centros de detención de inmigrantes con fines de lucro. El domingo 1 de Mayo es un día sin latinos e inmigrantes. No vayan a trabajar, cierren sus negocios y no compren en negocios que no apoyen a nuestra comunidad. Nuestra fuerza está en nuestro trabajo, y depende de nosotros mostrar a los políticos y las corporaciones estadounidenses que somos esenciales, no deportables. ¡Hasta la victoria!”

Habrá góndolas de Madison a Milwaukee y de Milwaukee a Madison, de modo que los que viven en Madison y quieran participar en las marchas pueden comunicarse con Tommy llamando al 262-696-9415 y/o con Mario llamando al 414-828-2692.