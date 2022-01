Voces de la Frontera y su líder que la fundó y la dirige Christine Neumann-Ortiz

La Comunidad News Online

Madison.- Muchos de nuestros lectores de habla hispana no están enterados sobre lo que realmente representa Voces de la Frontera y quien es la Heroína que la fundó y la dirige en Wisconsin. En consecuencia, este medio se digna en publicar en el idioma Español su visión y misión como institución y liderazgo en el ámbito local, nacional e internacional.

Sobre Voces de la Frontera:

Voces de la Frontera es una organización comunitaria estatal basada en membresía dirigida por trabajadores de bajos ingresos, inmigrantes y jóvenes multirraciales cuya misión es proteger y expandir los derechos civiles y los derechos de los trabajadores a través del desarrollo de liderazgo, la organización comunitaria y el empoderamiento.

Acerca de Christine Neumann-Ortiz, Directora Ejecutiva:

Christine Neumann-Ortiz es la Lider y Directora Ejecutiva de Voces de la Frontera

Christine Neumann-Ortiz es la directora ejecutiva fundadora de Voces de la Frontera y Voces de la Frontera Action. La Sra. Neumann-Ortiz es reconocida como líder nacional en el movimiento por los derechos de los inmigrantes.

La Sra. Neumann-Ortiz es miembro de la junta de una coalición nacional del Movimiento de Reforma de la Inmigración Justa (FIRM).

Fue nombrada por The Huffington Post en su lista de “50 jóvenes activistas progresistas que están cambiando Estados Unidos”, y ha recibido numerosos premios, incluido el premio Community Change Champion Award for Community Organizing and Leadership del Center for Community Change y la Equal Justice Medal de The Center for Community Change. Sociedad de Asistencia Legal de Milwaukee. En agosto de 2020, fue reconocida por USA Today como una de las diez “Mujeres del siglo” en Wisconsin y también recibió el Premio NEA César Chávez Acción y Compromiso de Derechos Humanos y Civiles 2020.

A través de su liderazgo, Voces ha pasado de ser un pequeño centro de trabajadores de base a un líder estatal y nacional en el movimiento por los derechos de los inmigrantes. En 2016, la revista The Nation premió a Voces por la “Estrategia más valiosa” en honor a la huelga general estatal del 18 de febrero, Día sin latinos ni inmigrantes, que derrotó un proyecto de ley estatal contra el santuario. En 2012, The Nation nombró a Voces como la “Organización de base más valiosa” del país. En 2009, la Asamblea del Estado de Wisconsin reconoció a Voces por su papel en lograr la aprobación de los derechos de matrícula estatal para estudiantes inmigrantes como parte del presupuesto estatal 2009-2011.

La Sra. Neumann-Ortiz obtuvo su Maestría en Historia Estadounidense/Chicana en la Universidad de Texas-Austin y su Licenciatura en Inglés en la Universidad de Wisconsin-Madison.