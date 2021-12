Vuelve la programación GRATUITA “Kids in the Rotunda” de Overture para niños en enero del 2021

16 ACTUACIONES PARA NIÑOS ESTÁN PROGRAMADAS LOS SÁBADOS DE ENERO A ABRIL DE 2022.

Madison, Wis. – Kids in the Rotunda, la serie favorita de espectáculos artísticos de los sábados para familias de Madison, regresará al Overture Center el próximo mes, comenzando con un cartel doble: los músicos infantiles Tom Pease y Stuart Stotts, el sábado 8 de enero. Kids in the Rotunda ha sido cancelado desde marzo de 2020.

“Estamos muy emocionados de traer de vuelta a Kids in the Rotunda. La serie crea un espacio tan especial y seguro para que las familias se unan, creen recuerdos y experimenten juntas nuevas formas de arte, todo mientras juegan y se divierten ”, dijo Alanna Medearis, directora de educación de Overture en Engagement. “La música, el movimiento creativo y las artes brindan una forma importante para que los niños de todas las edades procesen grandes sentimientos, socialicen, encuentren alegría y se conecten con sus cuidadores. Como madre de dos niños pequeños, personalmente también estoy deseando que llegue “.

Con ritmos trepidantes, magia alucinante, bailes increíbles, atractivas representaciones artísticas culturales, cantos tontos y más, nuestra popular serie Kids in the Rotunda para familias seguramente involucrará, educará y entretendrá a toda su familia. Disfrute de una selección diversa de artistas locales, regionales y nacionales seleccionados exclusivamente para niños de uno a nueve años y sus familias.

“Kids in the Rotunda es una serie increíble, una oportunidad para entretenimiento de calidad en un entorno íntimo, un programa verdaderamente maravilloso para el área de Madison”, dijo el artista Tom Pease. “Es una forma realmente saludable para que las familias pasen tiempo juntas”.

Todas las presentaciones de enero serán eventos virtuales transmitidos en vivo únicamente. El equipo de Experiencias Artísticas de Overture decidirá con un mes de antelación si las actuaciones se realizarán de forma virtual o presencial. Visitar a los niños en la página de Facebookla Rotonda o de los niños de la insinuación en la página web de la Rotonda por actualizaciones.

Se llevarán a cabo presentaciones gratuitas de 45 minutos a las 9:30 am y la 1 pm Todas las presentaciones virtuales y la presentación de la 1 pm serán interpretadas en lenguaje de señas estadounidense. Llame al 608.258.4447 si necesita estar sentado a la vista del intérprete para las presentaciones en vivo.

KIDS IN THE ROTUNDA LINEUP – Invierno / Primavera 2022

Sábado 8 de enero, 9:30 am y 1 pm – Tom Pease y Stuart Stotts – VIRTUAL

Tom Pease y Stuart Stotts son cantantes, compositores, narradores y artistas familiares de Wisconsin que se deleitan con la participación, el humor, el movimiento y llenando la Rotonda con el sonido de familias cantando juntas. Durante más de 30 años, se han presentado en escuelas, festivales, bibliotecas y en cualquier lugar donde la gente se reúna para compartir canciones. Han lanzado varias grabaciones queridas, incluidas “Celebrate”, “Everybody Started Out Small” y, la más reciente, “Pass It on Down, Volume 1”. Aunque Stuart y Tom trabajan principalmente como solistas, siempre están felices de tener la oportunidad de compartir escenario y hacer que las cosas se muevan con su audiencia.

Sábado, 15 de enero, 9:30 am y 1 pm – Yid Vicious – VIRTUAL

Yid Vicious trae klezmer para todas las edades al Rotunda Stage. Prepárate para bailar mientras celebramos todas las maravillas de la temporada de invierno con ritmos de baile yiddish, invitados especiales y travesuras en abundancia. Con un arsenal musical de violín, clarinetes, acordeón, corno francés, tuba, guitarra, theremin y batería, Yid Vicious combina melodías de baile yiddish del viejo mundo con sonidos nuevos e inusuales.

Sábado, 22 de enero, 9:30 am y 1 pm – David Landau – VIRTUAL

David Landau es un ex maestro de primer grado, un músico y animador galardonado, y es muy divertido. Las apariciones personales de David son programas musicales alegres que mantienen a los niños comprometidos y pensando constantemente. Los niños cantan un poco, se mueven un poco, actúan un poco, bailan un poco, gritan un poco y se ríen un montón. Los adultos simplemente se sientan y disfrutan del espectáculo.

Sábado, 29 de enero, 9:30 am y 1 pm – The Jerry Ensemble – VIRTUAL ¡

Levanta la voz! Jerry Ensemble, un grupo de actuación de estudiantes de teatro musical de secundaria del sur de Wisconsin, enseñará algunos ejercicios de calentamiento vocal divertidos y compartirá su amor por el teatro musical. Se animará a los pequeños cantantes a cantar junto con conocidas melodías de famosos musicales.

Sábado, 5 de febrero, 9:30 am y 1 pm – Black Star Drum Line

Black Star Drum Line está en su decimocuarto año como grupo juvenil de artes percusivas y fue fundado por el baterista, productor y educador musical nominado al Grammy Joey B. Banks Desde 2008, la línea de tambores ha pasado de ser un proyecto de arte juvenil voluntario a uno de los grupos de artes escénicas juveniles más populares de Wisconsin. Obtenga más información sobre Black Star Drum Line en www.blackstardrumline.com o www.facebook.com/blackstardrumline.

Sábado, 12 de febrero, 9:30 am y 1 pm: Magic Morgan y Liliana

Prepárense para deslumbrantes ilusiones, deslumbrantes esculturas de globos y acrobacias con animales vivos, junto con trucos aparentemente imposibles, en una inusual e increíble exhibición de magia cuando estás sordo. El animador Magic Morgan y Liliana regresan al escenario de Rotunda. De regreso por demanda popular, Matthew “Magic” Morgan y Liliana, dos veces galardonados con el Premio Mundial de Mago Sordo, mantienen a la audiencia en el corazón del espectáculo al invitar a los niños y padres al escenario para ser parte de la magia. ¡Ven y sorpréndete mientras este acto de marido y mujer combina magia, mímica y comedia mientras se comunica en el lenguaje universal de la diversión!

Sábado, 19 de febrero, 9:30 am y 1 pm – Música con Junebug y sus amigos

Únase a nuestros amigos del Madison Children’s Museum para una edición especial de Kids in the Rotunda de Música con Junebug, un programa favorito desde hace mucho tiempo en el museo. Junko Yamauchi Stewart es un músico y educador polifacético y fundador de BENI Daiko Taiko Ensemble. Junko se une al personal del Museo Infantil de Madison para compartir un programa interactivo de sus canciones e historias favoritas.

Sábado, 26 de febrero, 9:30 a.m. y 1 p.m. – Laura Doherty and the Heartbeats

Laura Doherty & The Heartbeats, con sede en Chicago, sacuden acústicamente el mundo de sus hijos con melodías de folk-pop alegres de sus cinco álbumes galardonados, que cuentan con su adorable amigos títeres: Muddy Puddles, Paulette the Purple Dragonette y Domingo the Flamingo! ¡Este alegre e interactivo concierto hará que los niños bailen y aplaudan al ritmo de las pegadizas melodías originales de Laura! “Doherty escribe la canción pop perfecta para niños, ligera y alegre”. – Chicago Tribune

Sábado 5 de marzo, 9:30 am y 1 pm – Angela Puerta

Angela Puerta es seis veces ganadora del premio MAMA y estrella de bronce y plata de Best of Madison 2019 y 2020 Latin Artist. Es una cantautora y guitarrista colombiana que vive en Madison, Wisconsin. Después de aterrizar en Madison en el otoño de 2013, Angela Puerta obtuvo una maestría en planificación urbana y regional de la UW-Madison en 2015. La música es su pasión, pero igualmente acepta su carrera como planificadora urbana para la ciudad de Madison, donde es defensora del vecindario y miembro activo del equipo de Greater Madison Music City. Esta actuación musical incorporará ritmos latinos, música folclórica colombiana y otras canciones familiares tanto en inglés como en español. Los niños se divertirán mientras bailan y exploran una amplia variedad de canciones afrolatinas.

Sábado 12 de marzo, 9:30 am y 1 pm – Escuela de Danza India Kalaanjali

Desde su fundación en 2003 por el Director Artístico Meenakshi Ganesan, la Escuela de Danza India Kalaanjali con sede en Madison ha estado cumpliendo su misión de compartir el arte de la danza india clásica tradicional. bailar en todo el Medio Oeste. Los bailarines de Kalaanjali se presentan con frecuencia en festivales y programas de divulgación en las escuelas primarias, secundarias y postsecundarias, recibiendo elogios generalizados. En esta visita a la Rotonda, experimentará vívidamente historias impresionantes de Oriente a través de las elegantes posturas corporales, los pies de percusión, los trajes vibrantes y las expresiones dinámicas de los bailarines de Kalaanjali. Los bailarines de todas las edades (algunos de hasta cinco años) capturarán su espíritu con la belleza, elegancia y la magnificencia del baile al estilo Bharatanatyam del sur de la India.

Sábado 19 de marzo – No hay niños en la rotonda

Sábado, 26 de marzo, 9:30 am y 1 pm – Mark Hayward

Mark Hayward ha sido un artista de artes de variedades desde 1990. Es Campeón Mundial de Yo-yo, miembro de un Equipo Campeón Mundial de Malabares y Campeón de Spin Top. Su mamá está orgullosa. Mark ha viajado por el mundo con un yoyo en el dedo (bueno, principalmente en el bolsillo) y ha aparecido en The Late Show with David Letterman (dos veces), The Late Late Show with James Corden, America’s Got Talent y la NBC. Noticiero Nocturno (sin cometer delito). Algún día, Mark espera actuar tanto para el presidente como para la reina (no ser un criminal convicto debería ayudar con eso).

Sábado 2 de abril, 9:30 am y 1 pm – Drum Power

Drum Power es un programa de liderazgo juvenil que brinda a los jóvenes la oportunidad de aprender técnicas de percusión tradicionales, afrocubanas y afrobrasileñas de África Occidental y su importancia cultural / histórica. . El programa tiene como objetivo desarrollar la autoestima y la confianza en uno mismo a través del descubrimiento de las recompensas de la disciplina, la comunidad y el liderazgo, sus pilares. Disciplina (definida como “usar mi energía para cosas buenas”), comunidad (“apoyar mi propio aprendizaje y el aprendizaje de los demás”) y liderazgo (“hacer lo correcto incluso cuando lo he hecho solo y especialmente cuando nadie está mirar ”) son habilidades para la vida y el enfoque explícito de las habilidades sociales y emocionales que subyacen a todo el trabajo de desarrollo de habilidades musicales, resolución de problemas y práctica como músicos individuales y miembros de un conjunto / comunidad. La presentación de Drum Power’s Kids in the Rotunda contará con tambores y bailes del antiguo reino de Mali, así como de Senegal, Guinea y Brasil, interpretados por artistas jóvenes de 11 a 17 años, dirigidos por el Dr. Yorel Lashley y Tom Ross. Prepárate para moverte, bailar y aprender con Drum Power.

Sábado 9 de abril, 9:30 am y 1 pm – Danza china del sauce azul

Con 4000 años de historia registrada, China ha desarrollado una rica y variada tradición de danza artística y folclórica. Joy Chen se mudó a los Estados Unidos hace una década después de años de estudiar danza tradicional china. Ha coreografiado varias de estas obras para hacerlas más accesibles al público occidental y las ha combinado con una presentación multimedia que relaciona las danzas con las culturas que las crearon. Presenta un programa artístico y animado de la danza y la historia de China, utilizando vestimenta y música tradicionales, y fotos e imágenes de sus viajes por China.

Su repertorio de danzas incluye danzas tradicionales chinas de la corte, que incluyen danzas con abanicos llamativos y cintas de arcoíris, y danzas de guerreros con espada y bastón. Los grupos pequeños pueden participar con Joy en el aprendizaje de un baile folclórico de la cinta de “cosecha”. La presentación multimedia durante los cambios de vestuario explora la historia, la vida familiar y las vacaciones de China.

Sábado 16 de abril, 9:30 am y 1 pm – Ken Lonnquist

Ken Lonnquist celebra el Día de la Tierra en Kids in the Rotunda. ¡Únase a Lonnquist en Overture Center y vea por qué sus conciertos “Earthy Songs” han inspirado al público de Wisconsin durante 40 años! Cante junto con canciones divertidas, imaginativas y significativas sobre nuestro mundo natural. La perspectiva positiva de Ken y el contenido lírico ingenioso mantienen al público riendo y aprendiendo al mismo tiempo, conectando la idea de un “buen momento” con ser buenos entre sí y con el planeta.

Sábado 23 de abril, 9:30 a. M. Y 1 p. M. – Wayne el mago ¡

Wayne comenzó a realizar sus espectáculos alrededor de los 10 años y todavía lo hace fuerte! Wayne te “sorprenderá” a ti y a tu familia con magia, comedia, ventriloquia y mucha diversión increíbles. Así que empaca tu varita mágica, mazo de cartas sin marcar y sombrero de copa negro y dirígete al escenario de Rotunda porque este espectáculo promete involucrar a toda la audiencia para que la magia suceda. Visite el sitio web de Wayne the Wizard en www.waynethewizard.com.

Sábado, 30 de abril, 9:30 am y 1 pm – The Lullaby Project

Únase a músicos locales y artistas instructores para un día muy especial para compartir canciones creadas para los más pequeños de su vida. Desde divertido hasta dulce, relajante, bailable y tonto hasta empoderador, el concierto incluirá una variedad de estilos musicales e interacción con el público con canciones de cuna escritas con un padre local como parte del Lullaby Project de Overture.

El Proyecto Lullaby une a mujeres embarazadas y nuevas madres y padres con artistas profesionales para escribir y cantar canciones de cuna personales para sus bebés, apoyando la salud materna, ayudando al desarrollo infantil y fortaleciendo el vínculo entre padres e hijos. En todo el mundo, el proyecto llega a los padres en entornos de atención médica, refugios para personas sin hogar, escuelas secundarias, hogares de acogida e instalaciones correccionales. Overture Center se complace en ofrecer el Lullaby Project, un programa nacional del Weill Music Institute de Carnegie Hall, en asociación con Harambee Village y el programa Capital High Parenting del Distrito Escolar Metropolitano de Madison.

Kids in the Rotunda está patrocinado por American Girl Fund for Children, MGE Foundation y UnityPoint Health Meriter. Financiamiento adicional proporcionado por Kuehn Family Foundation, Ian’s Pizza on State y contribuciones al Overture Center for the Arts.

NOTA: En este momento, todas las personas que ingresan al Centro Overture deben usar una máscara y deben mostrar un comprobante de vacunación o un resultado negativo de la prueba COVID-19 tomada dentro de las 72 horas posteriores a la entrada junto con una identificación con foto (los niños sin una identificación con foto deben estar acompañados por un tutor). Para obtener más detalles, visite Overture.org/health.

Horario de construcción: de lunes a sábado de 11 a 6; Domingo, 12-6; y horario extendido los días de eventos.

OVERTURE CENTER FOR THE ARTS en Madison, Wis., Es una organización artística sin fines de lucro 501 (c) (3) que cuenta con siete espacios de actuación de vanguardia y cuatro galerías donde artistas itinerantes nacionales e internacionales, nueve compañías residentes y cientos de los artistas locales involucran a la gente en casi 700,000 experiencias educativas y artísticas cada año. Con la visión de brindar “Experiencias extraordinarias para todos”, la misión de Overture es apoyar y elevar la cultura creativa, la economía y la calidad de vida de nuestra comunidad a través de las artes. overture.org