Yannette Figueroa, nueva presidenta del Consejo Municipal de Madison

Jannette Figueroa, ahora la nueva presidenta del Consejo Municipal de Madison

Madison.- La última noticia que llega a nuestra redacción digital resalta la elección de la nueva presidenta del Consejo Municipal de Madison, la Concejal Alder Jannette Figueroa Cole, proveniente del Distrito 10 de Puerto Rico. Asimismo, se ha designado a John Dunan, del Distrito 1, como vicepresidente del consejo.

Alder Yannette Figueroa Cole, con una destacada trayectoria, ha delineado su perfil profesional de la siguiente manera: “Criada en Puerto Rico y residente de Madison durante casi tres décadas, mi compromiso con el servicio ha guiado mi participación activa tanto como voluntaria como profesional en el ámbito de los datos sanitarios”.

“En nuestro distrito, he ejercido como Tesorera y Presidenta de la Asociación de Vecinos de Dunn’s Marsh. He dedicado años de servicio a personas sin hogar a través de Beacon y Friends of the State Street Families, desempeñándome como especialista en extensión y, más recientemente, como miembro de la junta directiva. Después del huracán María, contribuí a establecer el Fondo de Ayuda de Puerto Rico del Centro Sur de Wisconsin, logrando recaudar con éxito más de $90,000 en el área de Madison para respaldar a las organizaciones de ayuda de base en la isla”.

“Profesionalmente, he acumulado más de dos décadas de experiencia en el campo de la fabricación de dispositivos médicos y atención médica, desempeñándome como administradora de sistemas, analista de datos, analista de mapeo de procesos comerciales, líder de integración e informes financieros”.

“Mi experiencia en trabajar con familias en situaciones conflictivas me proporciona una perspectiva valiosa sobre los desafíos críticos que enfrentamos en conjunto. Me enorgullece contar con el respaldo de aquellos que confían en que trabajaré codo a codo con ellos para construir comunidades saludables y seguras, sirviendo equitativamente a todos”.