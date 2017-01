Congreso de EE.UU. en Washington DC reconoce esfuerzo de periódico local por 25 años de servicio como vocero Latino de servicio a la comunidad

El 8 de octubre de 2016, el periódico La Comunidad News, LLC, celebró el 25th Aniversario de su fundación por la familia boliviana Viscarra Jiménez en la ciudad de Madison, Wisconsin, con la participación de más de doscientos invitados en Wisconsin Discovery Institute de la ciudad de Madison. El evento fué animado por el Grupo Candela y artistas locales. El mismo día, el Alclade Paul Soglin firmó la proclamación dedicando este dia como la fecha de día de celebración oficial de este medio socila de comunicación, por ser Líder del Periodisomo Latino of Wisconsin Latino News desde 1989.

Posteriormente el 20 de diciembre, el Congreso de Los Estados Unidos representado por el Representante. Mark Pokan, del Segundo Distrito de Wisconsin, presentó el Certificado- Registro de reconocimiento del CONGRESO DE EE. UU. De NORTE AMERICA, por ser importante vocero de la población Latina de más de 30.000 lectores Latinos en la capital Madison, Wisconsin.

El Rep. Mark Pokan, a tiempo de hacer entrega el documento del Congreso, entre otras cosas, dijo: “Me siento honrado de reconocer a La Comunidad News, LLC, por su servicio y contribución a nuestra comunidad, en nombre y representación del Congreso de EE.UU”.

Esta es la máxima condecoración que un periódico Latino/Hispano de Madison, Wisconsin, recibe del Congreso de Estados Unidos, después de un cuarto de siglo de servico a la comunidad Latina. “Los reportes investigativos, noticias locales, empoderamineto de la comunidad a través de su calendario cultural y la ardua labor durante la última década para educar al votante Hispano en las últimas elecciones, ha hecho que este medio marque la diferencia en nuestro sistema democrático” dijo Pocan.

La Comuniad News trabajó con las siguientes organizaciones durante las últimas 4 elecciones:

Wisconsin Common Cause, Our Democracy, League of Women Voters of Wisconsin., Government Accountability Board. Partido Demócrata y el Partido Republicano.

Cobertura de eleccioens locales de Madison distritos 78, 79, 76.

.