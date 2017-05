Estados Unidos impone a Canadá con aranceles a la madera

La Comunidad News

Según la prensa local, una semana después de que el presidente Donald Trump calificara a Canadá de “vergüenza” por las políticas que perjudicaban a los productores de leche de Wisconsin, está aplicando aranceles a la madera canadiense.

“Ha sido una mala semana para las relaciones comerciales entre Estados Unidos y Canadá”, dijo el martes el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross.

Las tarifas, de hasta el 24%, están dirigidas a las exportaciones canadienses de madera blanda a los Estados Unidos, material que se utiliza en la industria de la construcción.

La Asociación Nacional de Constructores de Viviendas, con sede en Washington, DC, dijo que las tarifas podrían elevar el costo de los nuevos hogares.

“La NAHB está profundamente decepcionada con esta acción miope del Departamento de Comercio de los Estados Unidos que en última instancia no hará nada para resolver los problemas que causan la disputa comercial entre Estados Unidos y Canadá, pero perjudicará a los consumidores estadounidenses”, dijo la asociación en un comunicado.

Trump – dijo – que es hora de presionar contra las políticas canadienses con respecto a los productos lácteos y la madera, dos de las industrias más grandes de Wisconsin.

“No podemos permitir que Canadá ni nadie tome ventaja y haga lo que hicieron a nuestros agricultores y trabajadores”, dijo Trump.

“Realmente no me gusta la intervención del gobierno en los negocios, pero creo que es algo que es necesario en este momento para ponernos de nuevo en un campo de juego uniforme”, dijo Tim Kassis, gerente de ventas internacionales de Kretz Lumber Co. en Antigo. Kretz maneja millares de acres del timberland en Wisconsin norteño y la península superior de Michigan

Gran parte de la industria maderera de Wisconsin se basa en maderas duras, como roble, arce y cerezo, y las que no están cubiertas por las tarifas. Ese negocio también ha luchado contra las importaciones canadienses más baratas.

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, dijo que Canadá y los Estados Unidos podrían sufrir una frontera “cada vez más densa” a medida que las tensiones comerciales aumenten en relación con la madera y los productos lácteos. El acuerdo comercial que rige la madera blanda canadiense desde 2006 expiró efectivamente a fines de 2016.

La incertidumbre que rodea a un nuevo pacto ha impulsado los precios de la madera, informó en un comunicado la Asociación de Constructores de Wisconsin y la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas. Agregó casi $ 3,600 al precio de una nueva casa, según los grupos de comercio.

Algunas exportaciones de leche estadounidense se enfrentan a altos aranceles. Y la semana pasada, mientras estaba en Kenosha, Trump criticó a Canadá por los cambios en sus políticas de precios de productos lácteos que cerraron decenas de granjas lecheras de Wisconsin fuera del mercado canadiense.

Grassland de productos lácteos de Greenwood notifico a las granjas que, a partir del 1 de mayo, están cancelando sus contratos porque han perdido su negocio con los canadienses.

Funcionarios canadienses han dicho que no tienen la culpa. En cambio, culpan a los Estados Unidos por producir demasiada leche en un mercado global que ya está inundado con el producto.

Trump hizo referencia a la crisis lechera en Twitter después de anunciar las tarifas de la madera: “Canadá ha hecho que los negocios para nuestros productores de leche en Wisconsin y otros estados fronterizos sean muy difíciles. No vamos a permitir esto”.