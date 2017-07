Orgullo Hispano

Por La Comunidad News

El pasado 19 y 22 de Mayo del 2017, se graduaron con honores de la Universidad las hermanas Maricela Weix Hernández y Maria Elizabeth (Lizzy) Weix Hernández.

La menor de ellas, Maricela obtuvo su licenciatura de la Universidad de Milwaukee en la carrera de contabilidad y finanzas. La mayor Lizzy, sacó su maestría de la Southern Methodist University de Dallas Texas en administración de empresas ó Master in Business Administration.

Estela Hernández, madre de ambas muy emocionada dijo “Me siento super orgullosa de que mis hijas se estén realizando y estoy emocionada viendo a ellas graduarse en la profesión que ellas han escogido, me enorgullezco porque ellas me hacen el honor de haber terminado la universidad. Y me dicen que después de estas licenciaturas, van a continuar estudiando, la menor va a sacar su maestría y la mayor su doctorado”

Maricela y Lizzy superaron varias barreras para salir adelante y encontraron inspiración en sus herencias Latinas y en ellas mismas. “Mi abuela Maricela Hernandez fué una de mis inspiraciones, ella fué doctora de medicina general y jefe de un hospital en México” dice Lizzy.

Lizzy realizó su undergrad en la Universidad de Milwaukee en Administración de Empresas, Contabilidad y Economía en el 2011. Fué dueña de su propia empresa en Madison, MW Tax Services, LLC ayudando a Latinos a preparar sus impuestos.

En la actualidad Lizzy es Gerente de Finanzas y Operaciones en Dallas, Texas.

“Ha sido una niña muy estudiosa y luchista, guerrera, fuerte y por eso llegó donde llegó. Bastante activa, sociable, le gusta mucho ayudar a otros estudiantes. Me siento super orgullosa, porque ella ocupó mi lugar ayudando a su hermana menor, a impulsarla, motivarla, formarla y hoy mi hija menor Maricela sigue los pasos de su hermana mayor Lizzy.” dice Estela.

Ir a nuestra página web para leer la entrevista de La Comunidad News con Lizzy.