Roberto, líder de Atzompa y organizador de la Liga de Latinos y Latinas.

“Estamos en un país libre, donde un equipo puede jugar donde en la liga que mejor le convenga”

Por Rafael Viscarra

Dígame Roberto, ¿cuando se fundó la liga que usted dirige?

La Liga de Latinos y Latinas de Madison, se fundó hace 3 años y con el presente tenemos ya 4 gestiones. Los partidos se llevan a cabo en dos canchas de Warner Park de la zona Norte de esta ciudad.

¿Con cuanto equipos se fundó la liga que usted dirige?

Empezamos con 8 equipos de primera división y en la actualidad ya contamos con 8 equipos de primera y 18 equipos de la segunda división. En total contamos ahorita con 26 equipos. Estamos creciendo cada año más y más.

¿Qué días se realizan los partidos de fútbol?

Los equipos de primera división juegan los sábados a partir del medio día adelante; y los de la segunda juegan los domingos todo el día en las canchas 3 y 4 de Warner Park hasta las ocho de la noche.

¿Hasta hoy cuantas fechas ya se jugaron?

Hasta hoy domingo 9 de junio, los equipos de ambas divisiones ya jugaron 7 fechas todo sin ningún problema, porque la liga cuenta con un reglamento interno muy estricto con penalidades muy severas.

¿Me puedes explicar en qué consiste ese reglamento

tan estricto?

Si como no. Si un equipo tiene jugadores agresivos que no respetan a los árbitros e insultan a los espectadores. Los agresores y los que insultan ya no pueden jugar en esta liga ni en ningún otro equipo. Si el jugador o el coach expulsado por agresivo y viene a la cancha en la siguiente fecha, debe permanecer a cincuenta yardas de la cancha de juego, caso contrario el equipo al cual pertenece pierde los puntos automáticamente. Porque los jugadores vienen a la cancha a divertirse y no a pelear ni hacer escándalo. El fútbol es una diversión de multitudes.

¿Cuánto cuesta la inscripción en esta liga?

El mismo monto que los años anteriores, o sea, la inscripción de un equipo para todo el campeonato es de $250 por equipo, por la tarjeta de cada jugador se cobra $10, y por el arbitraje $95 por equipo.

¿Quién supervisa los partidos y cada qué tiempo se hacen las reuniones de delegados?

Yo, personalmente superviso los partidos los sábados y domingos para resolver los problemas que algunas veces suelen presentarse. Y la junta de delegados se efectúa después de cada 5 partidos en los mismos campos de juego si fuere necesario.

¿Con cuántos árbitros cuenta esta liga?

Ahorita contamos con 4 centrales con experiencia y los abanderados son nuevos a quienes les estoy dando la oportunidad de colaborar con el arbitraje, puesto que no hay un colegio de árbitros en este momento en ninguna de las dos ligas latinas de Madison.

¿Me puedes explicar cuáles son los futuros planes

de esta liga?

Cada año estamos creciendo y aprovecho la oportunidad para invitar a la comunidad brindar su apoyo a esta liga, por ahora solo de hombres pero en el futuro será también de mujeres, aunque hay rumores de que los delegados de los equipos femeninos son amenazados de no ser inscritos mas en el Indoor de invierno si se inscribían en esta liga. Estamos en un país libre entonces un equipo puede jugar en la liga que mejor le convenga. Esperamos con optimismo tener equipos femeninos al año. La competencia

es buena no es mala para mejorar nuestras ligas latinas.

¿Nos puedes explicar cómo será la premiación al campeón y subcampeón?

Para el campeón trofeo y medallas, lo mismo para el sub-campeón de ambas divisiones primera y segunda. En cuanto al premio dinero aun no se ha definido, vamos hablar sobre eso en nuestras próximas reuniones, pero se les puede dar ese premio al campeón y sub-campeón. Para el tercer lugar premio consuelo trofeo y medallas solamente.

¿Esta liga podrá organizar torneo Indoor para el invierno 2018?

También hemos estado batallando con el Indoor. Queremos rentar un salón pero no hemos encontrado hasta ahora. Esperamos tener mas oportunidades para el futuro, primero Dios.

Muchas gracias a La Comunidad News, LLC, por la entrevista.