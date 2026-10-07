!A un paso de colgar los guantes! Miguel Amador, el veterano que sigue defendiendo el arco de Real San Luis con experiencia y corazón

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Miguel Amador Acosta arquero del equipo Real San Luis

Madison, Wisconsin.– En el fútbol, la experiencia se gana partido tras partido, atajada tras atajada y aprendiendo de cada error y de cada victoria. Ese es precisamente el camino recorrido por Miguel Amador Acosta, arquero veterano del Real San Luis de Madison, quien lleva 28 años viviendo en esta ciudad y varias décadas defendiendo el arco.

Originario de Jacala, Hidalgo, México, Amador comenzó a jugar fútbol desde los 8 años y asumió la responsabilidad de ser arquero a los 14. Hoy, después de tantos años bajo los tres postes, comparte su experiencia con una plantilla integrada mayoritariamente por jóvenes, a quienes transmite liderazgo, disciplina y confianza.

En esta entrevista con La Comunidad News Online, Miguel Amador habla de sus raíces, su pasión por el fútbol, la relación con las nuevas generaciones, la presión que enfrenta un arquero y el memorable penal que atajó en una final para darle un campeonato a su equipo. También revela que la temporada 2026 podría marcar su despedida de las canchas, después de haber sido reconocido como el mejor arquero de la Segunda División de la Liga Latina de Fútbol de Madison.

1.- ¿Cuál es tu nombre completo, de qué país eres originario, a qué edad comenzaste a jugar fútbol, qué estudios realizaste, cuál es tu ocupación, dónde trabajas, cuánto tiempo llevas viviendo en Madison y actualmente en qué equipo juegas?

Respuesta: Mi nombre es Miguel Amador Acosta. Soy originario de Jacala, Hidalgo, México. Comencé a jugar fútbol desde los 8 años en la escuela y estudié hasta el primer semestre del CETIS. Actualmente trabajo para American Family Insurance.

Llegué a Madison en 1998, por lo que ya tengo 28 años viviendo en esta ciudad. Actualmente juego como arquero para el equipo Real San Luis de Madison.

2.- Miguel Amador, ¿cómo nació tu pasión por el fútbol y desde cuándo comenzaste a jugar como arquero?

Respuesta: Mi pasión por el fútbol nació porque es el deporte que más se practica en la ciudad donde nací. Comencé como arquero a los 14 años y, desde entonces, no he dejado de defender el arco.

3.- Después de tantos años en las canchas, ¿qué significa para ti seguir defendiendo el arco del Real San Luis en la Liga Latina de Madison?

Equipo Real San Luis de Madison

Respuesta: Es un orgullo seguir defendiendo el arco del Real San Luis. Sobre todo, por la confianza que me tienen tanto el director técnico como los jóvenes del equipo.

4.- San Luis está integrado en su mayoría por jugadores jóvenes. ¿Cómo te sientes compartiendo el equipo con esta nueva generación de futbolistas?

Respuesta: Me siento con la capacidad de aportar liderazgo y motivación, además de ayudar a mantener un equilibrio entre la juventud y la responsabilidad que tenemos como jugadores con mayor experiencia.

5.- Desde tu experiencia como veterano, ¿qué consejos les das a los jóvenes del San Luis antes de cada partido?

Respuesta: El consejo que les doy es que se diviertan, que hagan lo que saben hacer y que tengan confianza en ellos mismos. Si entran a la cancha con confianza, todo puede salir bien.

6.- El arquero tiene una posición muy especial: puede convertirse en héroe con una atajada o quedar señalado por un error. ¿Cómo manejas esa presión durante los partidos?

Respuesta: Después de tantos años bajo los tres postes, he aprendido que hay que ser fuerte mentalmente y no dejarse caer. Al contrario, después de un error hay que levantarse y hacerse todavía más fuerte.

7.- ¿Cuál ha sido la atajada, el partido o el momento más memorable de tu trayectoria como arquero en Madison?

Miguiel Amador arquero de Real San Luis

Respuesta: Sin duda, uno de los momentos más memorables fue en una final, cuando atajé un penalti que nos permitió ganar el campeonato. Es un recuerdo que siempre voy a llevar conmigo.

8.- ¿Qué has aprendido de los jugadores jóvenes y qué crees que ellos han aprendido de ti dentro y fuera de la cancha?

Respuesta: De los jóvenes he aprendido las nuevas tendencias del juego, las adaptaciones tácticas modernas y un ritmo de ejecución mucho más rápido.

Y creo que ellos han aprendido de mí la importancia de pensar antes de actuar a la ligera, tener paciencia y aprovechar la experiencia para tomar mejores decisiones.

9.- San Luis reúne jugadores de diferentes edades y experiencias. ¿Cuál consideras que es la principal fortaleza de este grupo?

Respuesta: Considero que nuestras principales fortalezas son la comunicación y la garra de los jugadores. Es un grupo que lucha y no se da por vencido fácilmente.

10.- Cuando miras hacia atrás y recuerdas todos los años que has dedicado al fútbol, ¿qué ha significado este deporte para tu vida y para tu comunidad?

Respuesta: Para mí, el fútbol ha significado mantenerme físicamente activo y alejado de los vicios y los problemas. También considero que para la comunidad es una excelente distracción después de la jornada de trabajo y una manera saludable de convivir y mantenerse activo.

11.- Miguel Amador, ¿hasta cuándo piensas seguir defendiendo el arco y qué sueño te gustaría cumplir con San Luis antes de colgar definitivamente los guantes?

Respuesta: Pienso que esta será mi última temporada como arquero. Mi sueño prácticamente ya se cumplió, porque este año 2026 fui nombrado mejor arquero de la Segunda División de la Liga Latina de Latinos y Latinas de Madison.

Es un reconocimiento que me llena de orgullo y que representa mucho para mí después de tantos años dedicados al fútbol.

12.- Finalmente, ¿qué consejo darías a los niños, jóvenes y padres de familia que gustan del fútbol y del deporte en general?

Respuesta: Mi consejo sería que los padres apoyen a sus hijos en cualquier deporte. Es importante que los niños y jóvenes tengan actividades que los mantengan alejados de las pandillas y las drogas, y que, al mismo tiempo, les permitan mantenerse física y mentalmente activos.El deporte puede abrir muchas puertas y enseñar valores importantes para la vida.