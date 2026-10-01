“Esto apenas comienza”: Pedro Zepeda S. apuesta por una nueva generación del fútbol latino en Madison

El joven fundador de Liga MAD revela los desafíos, sueños y proyectos de una organización que busca ofrecer una nueva alternativa al fútbol latino de Madison

La Comunidad News Online

Pedro Zepeda S: Entrega trofeo a Luis Ocampo coach del equipo campeón “Libertad F.C.” de la 1ra. división (8/3/26)

Madison, WI.— Con apenas 25 años, Pedro Zepeda S. decidió convertir una inquietud personal en un proyecto deportivo que hoy comienza a ganar espacio entre los aficionados al fútbol de Madison. Así nació Liga MAD, una nueva organización futbolística que busca ofrecer una alternativa diferente a los jugadores, dirigentes, familias y aficionados de la comunidad.

Nacido y criado en Madison, aunque orgulloso de sus raíces michoacanas, Zepeda reconoce que el camino no ha sido sencillo. Tuvo que enfrentar la falta de campos deportivos, ganarse la confianza de equipos y jugadores y demostrar que un proyecto nuevo podía abrirse paso en una ciudad donde ya existen otras ligas.

Su propuesta combina competencia deportiva, organización, disciplina, presencia en redes sociales y, sobre todo, la intención de convertir el fútbol en un espacio de convivencia para las familias y la comunidad latina.

En esta entrevista exclusiva con La Comunidad News Online, Pedro Zepeda S. habla de sus orígenes, de su pasión por el fútbol, de los desafíos que ha enfrentado como dirigente y de sus ambiciosos planes para el futuro de Liga MAD. Su mensaje es claro: “Esto apenas comienza”.

1.- ¿Cuál es su nombre completo, de dónde es originario, qué edad tiene, qué estudios ha realizado y cuál es su ocupación actual?

R: Buenas. Mi nombre es Pedro Zepeda S. Nací y crecí aquí, en la ciudad de Madison, Wisconsin, pero mis raíces vienen de un pueblito del municipio de Maravatío, Michoacán, del cual me siento muy orgulloso.

Tengo 25 años y estudié en MATC en dos ocasiones. La primera vez ingresé con la intención de estudiar Ciencias Políticas, aunque finalmente decidí tomar otro camino. Tiempo después regresé para estudiar cosmetología y obtener mi licencia, que es a lo que actualmente me dedico.

Hoy trabajo como barbero en Neat Fades Barbershop, ubicado en 1934 S. Stoughton Rd., aquí en Madison.

2.- Pedro Zepeda S., ¿podría presentarse ante nuestros lectores y contarnos de dónde nació su gran pasión por el fútbol?

Pedro Zepeda S, Luis Ocampo y el Capitan del equipo campeón “Libertad” de la 1ra. división (8/3/26)

R: Esa pasión nació desde niño. Mi papá y varios de mis tíos jugaron fútbol, así que siempre estuvo muy presente en mi familia.

Además, mi papá siempre ha sido un aficionado de corazón del más grande de México, el Club América. Por eso, desde pequeño crecí viendo y escuchando hablar de fútbol.

Nunca fui el mejor futbolista, pero siempre me encantó jugarlo, verlo y vivir todo lo que rodea a este deporte.

3.- ¿Cómo surgió la idea de fundar este año la nueva Liga Latina “Liga MAD” en Madison, Wisconsin?

R: La idea surgió porque quería traer algo nuevo a nuestra ciudad. No se trata de criticar a las ligas que ya existen, porque respeto el trabajo de todos, pero sí sentía que había una oportunidad de ofrecerle algo diferente a la gente.

Con esa mentalidad comenzamos este proyecto el año pasado y, poco a poco, hemos ido implementando nuevas ideas, nuevas caras y un estilo diferente.

Más que nada, Liga MAD nació para darle a la gente otra motivación para participar, competir y disfrutar del fútbol.

4.- ¿Qué lo motivó personalmente a asumir la responsabilidad y el desafío de convertirse en fundador y dirigente de una nueva liga de fútbol?

R: Creo que, principalmente, fue el reto de comprobar si esta idea podía funcionar. Era una espinita que tenía desde hacía tiempo y llegó un momento en el que dije: “Lo voy a hacer y, si se da, se da”.

Prefiero intentarlo y saber cuál fue el resultado, a pasar mi vida preguntándome qué hubiera pasado si lo hubiera hecho.

Siempre me han gustado los desafíos. Sabía desde el principio que no iba a ser fácil, pero aquí estamos, aprendiendo y creciendo.

5.- La liga comenzó con ocho equipos en la Primera División y diez equipos en la Segunda División. ¿Cómo logró reunir a estos 18 equipos para participar en la primera temporada?

R: En realidad, comenzamos con 11 equipos en Primera División y 15 en Segunda, aunque después de varias bajas terminamos con esos números.

Creo que logramos atraer a tantos equipos gracias al trabajo que veníamos haciendo y a las nuevas ideas que propusimos. A la gente le empezó a gustar el concepto y eso era precisamente lo que buscábamos: crear algo diferente a lo que ya existía.

Las primeras impresiones fueron positivas y, poco a poco, la gente comenzó a correr la voz. Creo que gran parte de nuestro crecimiento ha sido precisamente gracias a la recomendación de las mismas personas que participan en la liga.

6.- ¿Por qué decidieron organizar los partidos en las canchas Warner 3 y Warner 4, ubicadas en el North Side de Madison?

R: La verdad es que originalmente queríamos comenzar en Sycamore Park y también intentamos regresar a Elver Park, pero esas decisiones ya no estaban completamente en nuestras manos.

Warner Park fue el espacio que la ciudad pudo ofrecernos y tuvimos que trabajar con lo que teníamos disponible. Al final, nos fue mucho mejor de lo que yo esperaba.

Sí hubo algunas quejas sobre la calidad de los campos, pero incluso eso lo tomamos como motivación para seguir creciendo y buscar mejores opciones en el futuro.

Lamentablemente, en Madison existe mucha demanda de espacios deportivos durante el verano y los parques se utilizan para muchas actividades, no solamente para el fútbol.

7.- ¿Cuál ha sido la respuesta de los jugadores, dirigentes de equipos y aficionados durante estos primeros meses de funcionamiento de Liga MAD?

Pedro Zepeda S.,entregando trofeo a Freddy Eulogio capitan del equipo “F.C Madison” campeón 2da. división.

R: Creo que la respuesta ha sido muy positiva. Muchos jugadores, dirigentes y aficionados quedaron satisfechos con nuestro trabajo, tanto en la parte administrativa como en el arbitraje y la organización.

Claro que no somos perfectos y hemos cometido errores, pero creo que hicimos un gran trabajo y, sobre todo, mantenemos siempre la visión de mejorar.

Todavía tenemos muchísimo en qué trabajar y aprender. Esto apenas comienza.

8.- Fundar una liga deportiva no es una tarea sencilla. ¿Cuáles han sido los principales obstáculos o dificultades que ha tenido que enfrentar hasta el momento?

R: Han sido muchísimos obstáculos. En nuestro primer año jugamos en Elver Park y nosotros mismos tuvimos que comprar nuestras porterías e instalarlas porque la ciudad ya no las proporcionaba.

Otro reto importante ha sido la falta de campos disponibles. Con tanta actividad durante el verano en Madison, las opciones son bastante limitadas.

También tuvimos el reto de explicarle a la gente por qué debía darle una oportunidad a Liga MAD cuando ya existían otras ligas. Especialmente porque yo era prácticamente un desconocido dentro del mundo del fútbol organizado en Madison y, durante ese primer año, tampoco contaba con el respaldo de personas reconocidas dentro de ese ambiente.

Fue difícil ganarnos la confianza de la gente.

Pero ese primer año dejó buenas impresiones y demostró que teníamos la intención de mejorar. Poco a poco, más personas fueron conociendo nuestro proyecto y creyendo en él, hasta llegar al punto de contar con árbitros muy reconocidos y respetados en nuestra comunidad, como el gran Chavita.

Para mí, eso demuestra cuánto hemos avanzado en poco tiempo.

9.- ¿Qué características diferencian a Liga MAD de las otras ligas latinas de fútbol que existen actualmente en Madison?

R: Creo que principalmente nuestras ideas, las nuevas caras que hemos involucrado y la manera en que utilizamos las redes sociales.

A diferencia de muchas ligas, nosotros tratamos de mantenernos muy activos digitalmente, compartir resultados, contenido y fotografías, y darle exposición tanto a los equipos como a los jugadores. Incluso contamos con nuestro propio fotógrafo para documentar las jornadas.

No creo que seamos mejores que nadie. Simplemente tenemos métodos diferentes y una manera distinta de tratar a la gente y manejar la organización.

Para nosotros es muy importante que Liga MAD siempre trate de mantenerse al cien y que los participantes sientan que existe una organización detrás de todo.

10.- Como dirigente, ¿cuál es su filosofía para mantener el orden, la disciplina, el respeto y la sana competencia dentro y fuera de las canchas?

R: A mí también me tocó dirigir equipos, así que entiendo perfectamente lo fácil que es perder la cabeza en un partido. Somos personas muy apasionadas y muchas veces nos dejamos llevar por el momento.

Lo que siempre les pido a todos es que tratemos de enfocarnos en jugar fútbol. Al final del día, es un deporte de contacto y habrá golpes, algunos accidentales y otros que pueden parecer intencionales, pero debemos confiar en el árbitro y permitirle hacer su trabajo.

Cuando ha sido necesario disciplinar a alguien, lo hemos hecho. Creo que cuando la gente ve que las reglas realmente se aplican, empieza también a comprender los límites.

Y les doy mucho crédito a nuestros jugadores y dirigentes porque, aun con toda la pasión que existe, la mayoría siempre trata de mantener la calma y respetar los campos.

Al final del día, todos tenemos una familia a la cual regresar y un trabajo al cual presentarnos al día siguiente. Hay que tener eso presente, porque una mala decisión tomada en unos cuantos segundos puede traer consecuencias para toda la vida.

11.- ¿Cómo se maneja el tema del arbitraje, la programación de los partidos y la solución de posibles conflictos entre jugadores o equipos?

Equipo Atlético Morelia-Madison de la familia Zepeda.

R: Tratamos de manejar todo de la manera más organizada y transparente posible.

En cuanto a la disciplina, tenemos una política de cero tolerancia hacia la violencia y el racismo. Los muchachos saben que entendemos la pasión con la que se vive el fútbol, pero también saben que existe un límite.

Dependiendo de la gravedad de una situación, las consecuencias pueden ir desde un partido de suspensión hasta quedar suspendido por el resto del torneo o incluso hasta el siguiente.

Cuando ocurre un problema durante un partido, también buscamos que el equipo nos ayude a controlar a sus jugadores y aficionados. La responsabilidad de mantener un buen ambiente es de todos.

Afortunadamente, este año no tuvimos problemas graves y queremos que siga siendo así.

12.- Además de la competencia deportiva, ¿qué importancia tiene Liga MAD para unir a las familias y fortalecer a la comunidad latina de Madison?

R: Creo que, más allá del deporte, el fútbol une a la gente. Un equipo puede comenzar siendo un grupo de familiares y amigos, o incluso un grupo de desconocidos, y terminar convirtiéndose en una familia.

El fútbol sirve para desestresarse, divertirse, convivir y tener una distracción sana.

También creo que podemos aportar una imagen positiva de nuestra comunidad. Muchas veces se habla de los latinos desde perspectivas negativas, pero nosotros podemos demostrar otra realidad: familias reunidas, personas trabajando, jóvenes haciendo deporte y una comunidad apoyándose entre sí.

El fútbol es universal. No importa de dónde vengas ni qué idioma hables. Cuando abrimos nuestras puertas a personas de diferentes culturas, también les damos la oportunidad de convivir con nosotros y conocer realmente cómo es nuestra comunidad latina.

13.- ¿Cuál ha sido hasta ahora el momento más emocionante, difícil o inolvidable desde que decidió crear esta nueva liga?

R: Para mí, uno de los momentos más emocionantes ha sido ver la cantidad de gente que hemos logrado atraer durante nuestras finales.

Ver los campos llenos de familiares, amigos y aficionados apoyando a sus equipos es algo increíble. A veces uno no se da cuenta de la pasión que genera este deporte hasta que ve a toda esa gente reunida por un partido.

Eso es de lo que más disfruto de este proyecto: poder darle a nuestra gente algo que esperar, algo que disfrutar y un espacio donde puedan reunirse y vivir esa pasión juntos.

14.- ¿Tiene planes de aumentar el número de equipos en las próximas temporadas o crear nuevas categorías, como una división de veteranos, juvenil o femenina?

R: Sí, definitivamente. No quiero revelar todos los planes todavía porque también me gusta mantener un poco el misterio, pero tenemos muchas ideas en mente que creo que a la gente le van a encantar.

Esto apenas comienza.

Una categoría juvenil y una femenil definitivamente están dentro de nuestros planes. La categoría de veteranos todavía tendremos que analizarla, pero estamos abiertos a muchas posibilidades.

Como dicen: “Sin miedo al éxito”.

15.- ¿Cuál es su visión para Liga MAD dentro de cinco años y hasta dónde le gustaría que llegara esta organización deportiva?

R: Uno de mis mayores sueños sería algún día tener un complejo deportivo que lleve el nombre y el logo de Liga MAD.

Me gustaría que este proyecto también sirviera para motivar a nuestra gente y demostrarles que, si nosotros pudimos comenzar desde cero y construir algo, ellos también pueden hacerlo.

Yo soy como cualquier otra persona de esta ciudad, simplemente alguien con sueños grandes.

En el futuro me gustaría que Liga MAD pudiera tener fútbol para todos: adultos, jóvenes, mujeres, niños y diferentes categorías.

También quisiera expandir nuestro alcance y atraer equipos y jugadores de otros pueblos, ciudades e incluso estados vecinos a nuestra bella ciudad de Madison.

En cinco años me gustaría estar mucho más cerca de esa visión. Sé que no será fácil, pero con el apoyo de la gente creo que es posible.

Al final, de eso se trata también la vida: de atreverse a intentar sobresalir y luchar por una visión, incluso cuando al principio no todos crean en ti.

16.- Finalmente, ¿qué mensaje desea enviar a los jugadores, dirigentes, patrocinadores, familiares y aficionados que ya apoyan a Liga MAD, así como a quienes todavía no conocen esta nueva liga?

R: Primero que nada, quiero agradecerles de corazón por todo el apoyo que nos han brindado durante estos últimos dos años.

Sin los jugadores, dirigentes, árbitros, patrocinadores, familias y aficionados, nada de esto sería posible.

Esperamos poder demostrarles nuestro agradecimiento no solamente con palabras, sino también con acciones y con el crecimiento de la liga. Se vienen muchas cosas y tenemos planes grandes que esperamos que la gente disfrute.

A quienes todavía no conocen Liga MAD, los invitamos a darse la oportunidad de conocernos, asistir a nuestros partidos y ver lo que estamos tratando de construir.

Este proyecto nació aquí, dentro de nuestra comunidad, y mi deseo es que siga creciendo junto con ella.

Gracias de corazón por creer en nosotros, por su tiempo y por ser parte de este proyecto.