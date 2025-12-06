“Esteban Casallas, el motor de Felinos: la figura que conquista la Liga Latina con garra, talento y corazón colombiano”

La Comunidad News Online



Esteban Casallas del equipo “Felinos”

Madison.- En el vibrante escenario del fútbol indoor de Madison, donde cada fin de semana la pasión latina enciende la cancha, un nombre resuena con fuerza entre los aficionados: Esteban Casallas, mediocampista de Felinos y figura clave en los recientes campeonatos del equipo. Con humildad, disciplina y un estilo de juego que combina velocidad, precisión y gol, este joven colombiano se ha convertido en uno de los jugadores más admirados de la Liga Latina. En esta entrevista, Casallas comparte su historia, su trayectoria y la esencia que lo impulsa a dejarlo todo en la cancha.

Entrevista

¿Cuál es tu nombre completo y cuántos años tienes? ¿Estudias o trabajas?

R: Mi nombre es Esteban Casallas. Soy originario de Colombia, tengo 25 años, no estudio, trabajo y los fines de semana me dedico a jugar fútbol indoor en la Liga Latina.

¿A qué edad comenzaste a jugar fútbol y qué te inspiró?

R: Empecé a jugar a los 8 años en Colombia. Participaba en los equipos de la escuela, el colegio y del barrio. Mi inspiración fue mi hermano mayor, Marcelo.

¿Cuánto tiempo llevas jugando en la Liga Latina de Fútbol de Madison?

R: Llevo varios años, tanto en la Liga Latina de Chava en Warner 1 como en la de Roberto en Sycamore, en el East Side.

Cuéntanos tu trayectoria futbolística. ¿Has jugado en otros equipos o ligas?

R: En Colombia jugué en equipos infantiles y juveniles. Cuando llegué a Madison jugué en la Liga de Chava con León y Caimaneros, y en la liga de Roberto con Felinos y Temas durante el verano.

¿Cuál es tu posición en la cancha y qué habilidades destacan en tu juego?

R: Siempre he sido mediocampista. Me gusta distribuir la pelota y apoyar al ataque. Subo y bajo constantemente, y cuando tengo la oportunidad, marco goles porque quiero que mi equipo gane.

Equipo “Felinos”

¿Qué significa para ti jugar en la Liga Latina de Madison?

R: Para mí significa practicar el deporte que me gusta, conocer jugadores de otros equipos y vivir la emoción de anotar. Además, el fútbol es mi manera de liberar el estrés de la semana.

¿Cuál ha sido tu momento más memorable en la liga?

R: Salir campeón con el equipo León en la Liga de Chava y lograr un campeonato invicto con Felinos en el indoor de la Liga de Roberto el invierno pasado. Felinos es dirigido y patrocinado por el señor Félix, dueño del restaurante El Vaqueros del East Side.

¿Cómo describes el nivel de competencia en la liga?

R: Muy alto. En la Liga Latina hay jugadores de gran calidad de México, Honduras, Colombia, Venezuela, Nicaragua, África y también gabachos.

¿Cómo es la relación entre los jugadores dentro y fuera de la cancha?

R: Muy buena. Un equipo es como una familia; todos tenemos la misma meta: ser campeones.

¿Entrenas para mejorar tu rendimiento?

R: Sí, entreno los martes jugando cascaritas con mis amigos para mantenerme en forma para los partidos del fin de semana.

¿Sigues una alimentación especial?

R: No sigo una dieta estricta. Como aficionado, como lo que me gusta, siempre algo nutritivo.

¿Cómo manejas la presión en los partidos difíciles?

R: Con calma. La paciencia evita peleas y expulsiones. Los partidos se ganan jugando al fútbol, no al físico del rival.

¿Qué jugador profesional o entrenador ha influido en tu estilo de juego?

R: Zinedine Zidane. Él influyó en mi estilo como mediocampista ofensivo; trato de ser el alma del equipo, como él lo era.

¿Cuáles son tus metas a futuro en el fútbol?

R: Me gustaría jugar en la selección del equipo de Madison para demostrar mi estilo de juego rápido. La esperanza nunca se pierde.

¿Te gustaría jugar profesionalmente o entrenar a jóvenes?

R: Me gustaría integrar la selección de Madison y, al final de mi carrera, entrenar a niños y jóvenes.

¿Qué cualidades debe tener un buen futbolista?

R: No beber, no fumar, evitar los vicios, ser educado, respetuoso, buen amigo y recordar que el fútbol es diversión, no violencia.

¿El fútbol ayuda al desarrollo personal y comunitario de los jóvenes?

R: Claro que sí. “Mente sana en cuerpo sano”. La comunidad necesita jóvenes sanos para avanzar; ellos son el futuro.¿Qué mensaje les das a los niños y jóvenes latinos que sueñan con ser futbolistas?

R: A los padres les digo que lleven a sus hijos a las canchas. El fútbol es la mejor diversión para niños, jóvenes, adultos y hasta para los viejitos.