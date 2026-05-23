¡Por fin llega el calor! Madison se prepara para un fin de semana con temperaturas que rozarán los 87 grados

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Foto gentileza de (WMTV made)

MADISON.- Después de varias semanas de clima fresco e inestable, finalmente el esperado calor del verano comienza a sentirse en el sur de Wisconsin. De acuerdo con especialistas en meteorología, las temperaturas subirán gradualmente durante el fin de semana largo por el Día de los Caídos, alcanzando hasta 87 grados Fahrenheit el próximo martes 26 de mayo.

Aunque el cielo no permanecerá completamente despejado en todo momento, gran parte del fin de semana estará marcada por períodos prolongados de clima cálido y tranquilo, acompañados ocasionalmente de nubosidad y ligeros chubascos pasajeros. Las autoridades recomiendan a la población tomar las precauciones necesarias, especialmente durante las horas de mayor calor.

¿Qué se espera en las próximas horas?

Durante la noche de este viernes, un sistema de baja presión que se desplaza al este de Wisconsin podría provocar algunas lloviznas y lluvias ligeras, principalmente en las zonas este y sureste del estado. Sin embargo, los meteorólogos señalan que la probabilidad de precipitaciones continúa siendo baja y que muchas áreas podrían permanecer secas.

Asimismo, existe la posibilidad de que algunas lloviznas aisladas continúen hasta la mañana del sábado, antes de que las condiciones mejoren significativamente durante el resto del día.

Con el ascenso progresivo de las temperaturas, miles de residentes aprovecharán el feriado para disfrutar actividades al aire libre, parques y reuniones familiares, dando así la bienvenida no oficial al verano en Wisconsin.