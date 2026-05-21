¡Orgullo latino en la UW–Madison! Annaliese Viscarra conquista su Maestría en Nutrición Clínica y honra el legado familiar

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Annaliese Viscarra

Madison, Wisconsin.— La excelencia académica volvió a brillar en la familia Viscarra. El pasado fin de semana, Annaliese Viscarra, nieta del editor de La Comunidad News Online, culminó con éxito una importante etapa profesional al obtener su Maestría en Ciencias de Nutrición Clínica en la prestigiosa University of Wisconsin–Madison.

La emotiva ceremonia de graduación reunió a familiares y seres queridos que celebraron con orgullo este significativo logro académico, fruto de años de esfuerzo, dedicación y perseverancia. Entre los asistentes estuvieron su abuelo Rafael y Gladys Viscarra y su familia, quienes vivieron un momento cargado de emoción al ver reflejado en Annaliese el legado de varias generaciones comprometidas con la educación y el servicio a la comunidad.

Annaliese Viscarra, Maestría en Ciencias de Nutrición Clínica

“Mientras estaba sentado junto a mi padre Rafael y mi madre, no pude evitar reflexionar sobre la trayectoria de nuestra familia”, expresó Dante Viscarra, padre de Annaliese. “Mi padre dejó el listón muy alto al convertirse en juez en nuestro país natal, mientras que mi madre dedicó su vida a la educación y a formar generaciones. Años después, yo también cursé estudios de posgrado en la UW-Madison. Hoy, ver a Annaliese alcanzar este sueño nos llena el corazón de un orgullo indescriptible”.

Detrás de este diploma existen años de sacrificio, largas jornadas de estudio, noches sin descanso y una inquebrantable determinación. La nueva profesional en Nutrición Clínica representa el ejemplo de una juventud latina que continúa abriéndose camino mediante la preparación académica y el compromiso con la excelencia.

Rafael Viscarra, Annaliese Viscarra y Gladys Viscarra

Su padre destacó además que este logro marca apenas el inicio de un prometedor futuro profesional. “Siempre creí en tu fuerza, inteligencia y determinación. Has demostrado que con trabajo duro y pasión los sueños realmente pueden hacerse realidad”, señaló emocionado.

La graduación de Annaliese Viscarra no solo constituye un triunfo personal y familiar, sino también una inspiración para las nuevas generaciones latinas de Madison, Wisconsin, demostrando que la educación continúa siendo una poderosa herramienta para transformar vidas y construir un mejor futuro.

Desde La Comunidad News Online, extendemos nuestras más sinceras felicitaciones a Annaliese Viscarra por este extraordinario logro académico y le deseamos el mayor de los éxitos en la nueva etapa profesional que comienza.