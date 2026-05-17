Más de 2,400 estudiantes celebran su graduación en Madison College: joven latina de 16 años impacta como oradora oficial

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Waldo Rogriguez Campos y su familia (Enginnering)

Madison, Wisconsin.– En una emotiva y multitudinaria ceremonia realizada el viernes 15 de mayo, de 5:30 a 7:30 de la noche, más de 2,400 estudiantes celebraron su graduación del Madison College, Clase 2026, en el Veterans Memorial Coliseum del Alliant Energy Center de Madison, en una jornada marcada por la alegría, el orgullo familiar y las historias de superación.

El acto contó con la presencia de la Dra. Jennifer Berne, presidenta de la institución, además del cuerpo docente, autoridades académicas, el coro de Madison College y miles de familiares y amigos que prácticamente colmaron las graderías del coliseo para acompañar a los graduados, quienes lucieron las tradicionales togas y birretes azules.

César Bonilla Tórrez y familia (Video Audio Design)

Durante la ceremonia, aproximadamente 2,444 estudiantes recibieron títulos de asociado, diplomas técnicos, certificados y completaron programas de aprendizaje en distintas áreas profesionales y técnicas.

Uno de los aspectos más destacados de esta histórica graduación fue la participación de más de 200 estudiantes Latinex, entre hombres y mujeres, aunque con una marcada presencia femenina en carreras como enfermería, asistente de enfermería, ingeniería, diseño de video y audio, entre otras especialidades.

Anahí Estrada y familia

Sin embargo, uno de los momentos más emotivos de la noche fue protagonizado por la joven latina Camila Alcántara Pérez, quien fue homenajeada como oradora estudiantil oficial de la ceremonia de graduación de primavera 2026.

Con apenas 16 años, Alcántara Pérez logró obtener un título de asociado y acumular 70 créditos universitarios sin deudas, incluso antes de recibir su diploma de la preparatoria Verona Area High School, gracias a su participación en la Academia STEM de Educación Superior Temprana.

La joven recordó que al ingresar a Madison College, cuando apenas tenía 15 años, se sentía “inmadura” y fuera de lugar al compartir aulas con estudiantes adultos.

Lindsay Martínez Rojas y familia

“Esperaba que alguien me detectara y me dijera: ‘No perteneces aquí’. Pero cuanto más tiempo permanecía allí, más preguntas hacía y más escuchaba. Me di cuenta de que nadie lo tiene todo resuelto, porque todos estamos en proceso de convertirnos en quienes queremos ser”, expresó Alcántara Pérez ante miles de graduados y familiares.

Durante su inspirador discurso, también agradeció el apoyo de sus padres, quienes la motivaron a convertirse en la primera integrante de su familia en graduarse de la universidad.

Naidelin Méndez Rodriguez

“La disciplina no se trata de ser perfecto”, afirmó. “Se trata de estar presente, incluso cuando estás cansado, incluso cuando dudas de ti mismo, especialmente cuando es difícil. Eso es lo que aprendí de todos ustedes”.

Finalmente, Camila Alcántara Pérez alentó a sus compañeros de promoción a nunca dejar de aprender y a continuar luchando por sus sueños, dejando un poderoso mensaje de perseverancia y esperanza que arrancó aplausos y emoción entre los asistentes.