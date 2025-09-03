Con música, solidaridad y mensajes de unidad, Madison celebró la Fiesta Anual del Día del Trabajo

La Comunidad News Online

Orquesta VO5 de Madison

Madison.- El lunes 1 de septiembre, la Federación del Trabajo del Centro Sur organizó la tradicional Fiesta del Trabajo (Labor Fest) en los predios de Labor Temple, ubicado en Park Street, al sur de la ciudad. El evento se llevó a cabo de 12:00 p.m. a 5:30 p.m. y reunió a cientos de familias trabajadoras en una jornada de celebración, cultura y solidaridad sindical.

Foto parcial de los asistentes al evento bailando al son la musica de la banda VO5

La fiesta contó con actividades para niños, espectáculos de magia, puestos de comida, refrescos y entrega de útiles escolares para estudiantes del Programa de Educación para la Transición de las Escuelas Públicas de Madison. La música estuvo a cargo de la banda VO5, que animó a los asistentes a bailar al aire libre en un ambiente familiar y festivo.

Representantes de distintos sindicatos —entre ellos los de construcción, carpintería y otros rubros— instalaron mesas de recursos para informar y apoyar a los trabajadores. Entre las personalidades presentes destacó el representante Mark Pocan, del Segundo Distrito de Wisconsin, quien en entrevista con La Comunidad News Online destacó la importancia de los trabajadores latinos:

Rafael Viscarra, editor de LCNES digital y Rep. Mark Pocan de Madison, Wisconsin

“Los latinos son trabajadores ejemplares que contribuyen al desarrollo económico no solo de Wisconsin, sino de todo el país, y deben ser reconocidos y valorados por los gobiernos locales y federales. Mi homenaje, admiración y respeto para todos los trabajadores en su día”, expresó Pocan.

Asimismo, Silvia Gómez Soriano, especialista en recursos bilingües de East High School, compartió su compromiso con la comunidad escolar y explicó que se está trabajando en protocolos de respuesta en caso de redadas de ICE, para proteger a los estudiantes y garantizar su seguridad.

Silvia Gómes-Soriano, Carlos Soriano-Leal y miembros de la Unión de Trabajadores de Educación de Wisconsin

La conmemoración se enmarca en una larga tradición histórica. El Día del Trabajo en Estados Unidos se celebró por primera vez el 5 de septiembre de 1882 en Nueva York, como resultado del activismo que buscaba mejorar las condiciones laborales, logrando pasar de 18 a 8 horas de trabajo diario en el siglo XIX. En 1894, el Congreso lo instituyó oficialmente como feriado nacional, fijando su celebración el primer lunes de septiembre.

Hoy, más de un siglo después, el Día del Trabajo sigue siendo un recordatorio del papel fundamental del movimiento obrero en la construcción del país. Como lo expresó la Federación del Trabajo del Centro Sur, esta jornada fue más que una fiesta: fue un homenaje a la fuerza, la libertad y el liderazgo de la clase trabajadora en la historia de Estados Unidos.