¡Orgullo y emoción en Madison! Más de 590 estudiantes se gradúan de Middleton High School Clase 2026

La Comunidad News Online

Camila Zuñiga Meneses

Madison, Wisconsin.- Una de las principales misiones de La Comunidad News Online es cubrir acontecimientos relacionados con la educación en escuelas, colegios y universidades, especialmente las ceremonias de graduación que marcan momentos trascendentales en la vida de los estudiantes y sus familias.

Ashely Sanchez Carranza

Por esta razón, el sábado 6 de junio, uno de nuestros reporteros estuvo presente en la ceremonia de graduación de más de 590 estudiantes de Middleton High School Clase 2026, realizada en el Veterans Memorial Coliseum del Alliant Energy Center de Madison. Entre los graduados destacaron más de 50 estudiantes latinos, hombres y mujeres, quienes culminaron exitosamente sus estudios secundarios en medio de una jornada llena de emoción, orgullo y esperanza hacia un futuro prometedor.

Sofia Rodriguez

El solemne acto contó con la presencia de los miembros de la mesa directiva del Middleton-Cross Plains Area School District, la Dra. Dana Monogue, superintendente del distrito; Mr. Bobbie Reinhart, director de Middleton High School; además del cuerpo docente, familiares y amigos que prácticamente colmaron las graderías del coliseo para acompañar y celebrar este importante logro académico.

Justino Lima

Los graduados lucieron las tradicionales togas y birretes azules mientras recibían sus diplomas de bachiller de manos de las autoridades académicas del establecimiento educativo.

Durante la ceremonia también participaron dos de las estudiantes más destacadas del año académico: Ashley Sánchez Carranza e Isabel Killian, quienes pronunciaron emotivos discursos en los que agradecieron a sus profesores, padres y familiares por el apoyo brindado a lo largo de su formación estudiantil.

Giselle Morales Avila

Asimismo, ambas felicitaron a sus compañeros de promoción y los motivaron a continuar sus estudios superiores en distintas universidades del país, resaltando la importancia de perseverar en la búsqueda de sus metas y sueños profesionales.

La ceremonia concluyó en medio de aplausos, abrazos y lágrimas de felicidad, reflejando el orgullo de las familias y el esfuerzo de los estudiantes que hoy inician una nueva etapa en sus vidas.