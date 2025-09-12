Devoción y tradición: familia Núñez celebró en Madison un aniversario más de la Virgen de Urkupiña

La Comunidad News Online

Angela Espinoza, Rolando Irigoyen, Ruth Nuñez y Henry Pérez (Juan Gabriel de Madison)

Madison, Wisconsin. – En el marco de nuestra sección “Celebrando”, el sábado 16 de agosto la familia Núñez, integrada por Ruth, Adela, Ángela y Rolando, organizó una emotiva misa en honor al aniversario de la Virgen de Urkupiña, una de las advocaciones marianas más veneradas en Cochabamba, Bolivia.

La ceremonia religiosa se llevó a cabo en el salón principal de Labor Temple, en Park Street, reuniendo a familiares, amigos e invitados especiales que se sumaron a esta expresión de fe y tradición.

Tras la misa, los presentes disfrutaron de un ambiente festivo en el que destacó la participación artística del imitador de Juan Gabriel, quien interpretó varios de los temas que inmortalizaron al “Divo de Juárez”, llenando la velada de música y alegría.

Como parte de la celebración, los asistentes compartieron un banquete con platillos típicos de Cochabamba, entre ellos el tradicional lechón al horno, acompañado de vino, tequila y cerveza bien fría.

La familia Núñez expresó su agradecimiento a todos los que se hicieron presentes, resaltando que el homenaje a la Virgen de Urkupiña en Madison se ha convertido en un momento memorable para mantener viva la fe y la identidad cultural boliviana en la diáspora.

Asimismo, se anunció que el próximo año la celebración en honor a la Virgen de Urkupiña estará a cargo de la familia de Jacqueline Grajeda, dando continuidad a esta importante tradición en la comunidad.

Desde La Comunidad News Online, continuamos comprometidos en difundir y resaltar los eventos que fortalecen nuestras raíces y unen a la comunidad en torno a la fe, la cultura y la tradición.