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¡Arrancó la fiesta del fútbol latino en Madison! Liga de Latinos y Latinas inauguró el Torneo de Verano 2026 con goleadas y gran ambiente en Warner Field

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Equipo “Chiminoz”

Madison.- En medio de un ambiente lleno de entusiasmo, banderas, porras y pasión futbolera, la Liga de Latinos y Latinas de Madison inauguró el pasado domingo 24 de mayo el esperado Torneo de Verano 2026 en las canchas de Warner Field, al norte de la ciudad de Madison, Wisconsin.

Desde tempranas horas de la mañana, veinte equipos de las categorías primera, segunda y tercera desfilaron acompañados de sus managers, utileros y animadas barras deportivas, dando inicio oficial a una nueva temporada del llamado “deporte rey”. Los planteles están integrados por jugadores de diversas nacionalidades, predominando futbolistas mexicanos, hondureños, venezolanos, colombianos, afroamericanos y estadounidenses.

El campeonato es organizado por el reconocido promotor deportivo Roberto Huawei, cariñosamente conocido como el “Viejo Roberto”, quien desde hace varios años impulsa el fútbol comunitario tanto en los torneos de verano como de invierno, estos últimos desarrollados en el complejo deportivo de Index Road, en Fitchburg. Su labor ha sido clave para fomentar el deporte y la sana recreación entre niños, jóvenes y adultos de la comunidad latina de Madison.

Equipo “San Pancho”

La Comunidad News Online, medio que durante años ha respaldado y difundido el deporte local en todas sus expresiones, estuvo presente en esta importante inauguración y cubrió varios de los encuentros disputados en las canchas Warner 1 y Warner 2.

El partido inaugural enfrentó a los equipos de Chiminoz y Manchester. Desde el pitazo inicial, Chiminoz mostró amplio dominio del encuentro, imponiendo velocidad, precisión y contundencia ofensiva para terminar goleando por 7-1. Manchester intentó reaccionar durante varios pasajes del compromiso, pero únicamente logró descontar con un gol solitario casi al final del partido.

En otro de los encuentros más atractivos de la jornada, San Pancho se midió ante Madison United. Ambos equipos alinearon jóvenes talentos de entre 16 y 21 años; sin embargo, fue el conjunto de San Pancho el que demostró mayor velocidad, técnica y contundencia frente al arco rival. El marcador final favoreció ampliamente a San Pancho por 6-0 sobre Madison United.

La inauguración del Torneo de Verano 2026 dejó claro que el fútbol latino continúa creciendo con fuerza en Madison, consolidándose como uno de los principales espacios de integración, convivencia familiar y promoción deportiva para la comunidad hispana de Wisconsin.

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