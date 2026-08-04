El Sueño de Tener Casa Propia: Tu Hogar, Tu Futuro y la Mejor Jugada para Tu Familia

El camino para dar el gran paso hacia la casa propia está más cerca de lo que imaginas.

Para nuestras familias, tener una casa propia es mucho más que firmar un documento o recibir las llaves de una propiedad. Es el fruto de años de esfuerzo, el refugio donde crecerán nuestros hijos y la tranquilidad de saber que estamos construyendo un patrimonio sólido en este país. Alcanzar el sueño americano no siempre es fácil, y es natural que surjan dudas sobre el crédito, los ahorros o los trámites necesarios para lograrlo.

La buena noticia es que no tienes que hacer este recorrido solo. En Madison, hay una comunidad lista para darte la mano y guiarte en cada etapa de este proceso.

Una Cita con el Futuro de Tu Familia

Presentadores

El próximo martes, 18 de agosto de 2026, de 5:30 PM a 6:30 PM, el histórico Breese Stevens Field (Puerta 6, 917 E Mifflin St., Madison, WI) abrirá sus puertas para un evento especial y gratuito dedicado a los primeros compradores: “Ventaja de local: Tu mejor jugada!”.

Organizado por UW Credit Union en alianza con Forward Madison FC y Rally Madison FC, este seminario será impartido completamente en español y diseñado pensando en las necesidades reales de nuestra gente.

Durante la sesión, los especialistas en préstamos hipotecarios Jorge Antezana-Pimentel, Leo Daniel y Eliana De Lama compartirán información clara y honesta sobre:

Cómo prepararse: Pasos clave para iniciar la búsqueda de vivienda con seguridad.

Pasos clave para iniciar la búsqueda de vivienda con seguridad. Preaprobación: Qué requisitos se necesitan y qué esperar al solicitarla.

Qué requisitos se necesitan y qué esperar al solicitarla. Opciones accesibles: Programas de préstamos con ITIN, ayuda para el pago inicial y alternativas de financiamiento.

Programas de préstamos con ITIN, ayuda para el pago inicial y alternativas de financiamiento. Presupuesto familiar: Cómo administrar los costos iniciales y continuos de ser dueño de casa.

Cómo administrar los costos iniciales y continuos de ser dueño de casa. El proceso claro: Cómo funciona el camino hipotecario con UW Credit Union y las tendencias actuales del mercado.

Una Tarde de Comunidad, Alegría y Oportunidades

Este evento está pensado para vivirse en familia. Mientras te informas sobre las mejores opciones para tu futuro hogar, los más pequeños podrán disfrutar de un ambiente festivo, conocer a los jugadores profesionales de Forward Madison FC, y todos podrán disfrutar de aperitivos y bebidas sin costo.

Además, los asistentes registrados tendrán la oportunidad de participar en sorteos especiales durante la tarde:

Kit de Forward Madison (valorado en $100).

(valorado en $100). Kit de Rally Madison (valorado en $85).

(valorado en $85). Un paquete de 4 entradas para asistir a un partido de Forward Madison (valorado en $200).

El espacio está limitado a las primeras 80 personas para garantizar una atención personal y cercana. Asegura el lugar de tu familia hoy mismo visitando el enlace de inscripción: Regístrate en UW Credit Union o llamando al 800-533-6773 si necesitas ayuda para inscribirte.