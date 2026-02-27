EL GUARDIÁN ENTRE SOMBRAS: SERGIO CARRASCO, UN HÉROE EN TIEMPOS DE CRISIS

Estadísticas duras, compromiso humano y una comunidad luchando contra la violencia silenciosa

La violencia doméstica no es un problema aislado ni distante: es una crisis persistente y mortal en Wisconsin.

Sargento Carrasco reconocido por su esfuerzo recibiendo un merecido reconocimiento

📌 En 2023, 85 personas perdieron la vida como resultado de violencia doméstica en Wisconsin, según el informe anual de End Domestic Abuse Wisconsin. Esa cifra representa una tragedia humana que ocurrió en 22 de los 72 condados del estado — un promedio de una muerte cada 4.3 días.

📌 El 78 % de estas muertes se cometieron con armas de fuego, el método más letal en estos casos.

📌 En el Condado de Dane (donde se encuentra Madison), más de 1,000 incidentes de violencia íntima son reportados a las autoridades cada año, y aproximadamente 1 de cada 5 homicidios está relacionado con violencia doméstica.

📌 Las cifras también reflejan una sobrerrepresentación de víctimas entre residentes hispanos y otros grupos marginados, donde los riesgos son mayores y los recursos suelen ser menos accesibles.

Estas estadísticas no son números fríos… son vidas truncadas, familias destrozadas y comunidades que lloran.

TESTIMONIO DESDE MADISON: EL MIEDO SILENCIOSO DE LAS VÍCTIMAS HISPANAS

María “Si ponemos una denuncia con la policía por abusos domésticos que sufrimos, tenemos miedo de ser deportados” dijo una residente de Madison, compartió con voz temblorosa lo que muchos sienten en silencio. Su testimonio refleja una barrera real para muchas personas hispanas: el miedo a las repercusiones migratorias, lo que termina permitiendo que los abusos continúen sin intervención. Este temor agrava aún más la crisis de violencia íntima, especialmente entre comunidades vulnerables.

(Nombre cambiado por seguridad y privacidad.)

Víctimas con miedo de ser deportadas si denuncian el abuso doméstico

SERGIO CARRASCO: MÁS ALLÁ DE UN TÍTULO — UNA MISIÓN DE CAMBIO

Como supervisor del Domestic Violence Intervention Team, el sargento Carrasco no solo vio un problema… ¡vio una brecha mortal! Entre la expiración del mandato de no contacto de 72 horas y la primera comparecencia en corte, muchos sobrevivientes quedaban completamente desprotegidos.

Él tomó acción. 💪 Trabajó hombro a hombro con:

La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Rock

Agencias policiales locales

El Criminal Justice Coordinating Council

Grupos de trabajo comunitarios …¡para cerrar esa brecha con soluciones concretas!

Además, logró:

🔹 Capacitación vital para policías de múltiples jurisdicciones.

🔹 Formularios traducidos al español para garantizar que nuestra gente tenga acceso a recursos.

🔹 Cooperación con organizaciones locales para una respuesta integral y salvavidas.

Su enfoque centrado en las víctimas y su compromiso inquebrantable con la equidad reflejan la esencia más noble del servicio público.

UN LLAMADO A LA COMUNIDAD

Hoy celebramos la distinción, pero también recordamos con urgencia que:

📍 Cada número en la estadística representa una familia que sufre en silencio.

📍 Cada víctima que no se atreve a denunciar necesita protección desesperadamente, no un juicio.

📍 El cambio requiere valentía, voz y acción inmediata.

El Sargento Carrasco no solo respondió al llamado… inspiró a otros a ser guardianes también.

🚨 ¡NO ESTÁS SOLA! ROMPE EL SILENCIO HOY MÍSMO 🚨

Si tú o alguien que conoces está viviendo esta pesadilla, ¡hay una salida y hay personas dispuestas a protegerte sin importar tu estatus migratorio! Comunícate ahora mismo:

Recursos de Apoyo en Wisconsin (UNIDOSWI):